Американские спецслужбы считают, что Россия, Китай и Иран вмешивались в «промежуточные выборы» в США в 2018 году, заявил директор национальной разведки страны Дэниел Коутс.

Разведка США обвинила Россию во вмешательстве в выборы 2018 года

Политика Политика США выделят Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе США выделят $10 млн на дополнительную помощь ВМС Украины после иницидента в Керченском проливе, говорится в сообщении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберта Палладино.

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Армия и оружие Армия и оружие AP: Иранские корабли произвели пуск ракет около авианосца США Корабли военно-морских сил Ирана произвели пуск ракет около авианосной группы США, вошедшей в Персидский залив.

Политика Политика В Европе задумали отказаться от Sukhoi Superjet Ирландская авиакомпания CityJet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100.

Политика Политика Daily Express назвала ситуацию в Азовском море «третьей мировой» Британский таблоид Daily Express выпустил материал под заголовком "Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азов в готовности к разборкам".

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Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган отсрочил операцию в Сирии после разговора с Трампом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решил отложить начало операции по выдворению террористов из районов Сирии к востоку от реки Евфрат после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

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Политика Политика Экс-президента Приднестровья приговорили к 16 годам строгого режима Суд приговорил экс-президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгения Шевчука к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 600 млн приднестровских рублей (около 2,5 млрд российских рублей - ИФ), передает в пятницу телеканал "Первый Приднестровский".

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Армия и оружие Армия и оружие Группа военных из Британии прибудет на Украину в январе «Уже в январе в Украину прибудет группа военнослужащих ВМС Великобритании для организации взаимодействия, планирования совместных учений», — цитирует его пресс-служба украинского Минобороны.