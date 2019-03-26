Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФREGNUM 22:18
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года. Об этом передает телеканал CNBC со ссылкой на источники в американских разведслужбах.
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