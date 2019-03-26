Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФREGNUM вчера в 22:18
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года. Об этом передает телеканал CNBC со ссылкой на источники в американских разведслужбах.
Читать в источнике
Оценить90
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
Хоккей
Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом
Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 17:14
Экономика
Минэнерго хочет отменить налоги для судов, реализующих газопроводы
Министерство энергетики предложило освободить суда, которые ввозятся в Россию для реализации газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», от таможенных пошлин и налогов.
Обновлено в 05:16
Экономика
«Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей
В дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» включено около 30 млрд руб. на исполнение законопроекта о «суверенном рунете».
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе
Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Подачу электроэнергии восстановили в Венесуэле
Обновлено вчера в 17:56
Авто
Евросоюз обяжет устанавливать «черные ящики» на машины с 2022 года
Для автомобилей станут обязательными системы удержания полосы и экстренного торможения Институты власти Евросоюза достигли предварительного соглашения по мерам повышения безопасности на дорогах, включающим установку в автомобили "черных ящиков", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
Обновлено в 05:35
Экономика
Суд признал банкротом экс-владельца «СУ-155» Михаила Балакина
Суд включил долг перед "АлмазИнвестом" в размере более 2,4 млрд рублей в реестр требований кредиторов М.Балакина.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Москве школьница ранила одноклассницу ножом
В Москве несовершеннолетняя девушка попала в больницу, после того как получила ножевое ранение от одноклассницы.
Обновлено в 04:20
Политика
Airbus поставит в Китай 300 самолетов на 30 миллиардов евро
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
Ольга Бузова заявила о запуске собственного мобильного оператора
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова заявила о запуске собственного мобильного оператора, сообщает Ура.ру со ссылкой на ее страницу в Инстаграм.
Обновлено в 03:13
Политика
В Росгидромете рассказали, как выводят спутники на орбиту
Росгидромет имеет два класса геофизических ракет, которые позволяют выводить метеорологические микроспутники массой от 5 до 15 килограммов на околоземные орбиты высотой от 120 до 300 километров, заявил в интервью РИА Новости руководитель ведомства Максим Яковенко.
Обновлено в 01:46
Политика
В «Единой России» назвали себя партией лучших людей России
В партии «Единая Россия» состоят лучшие люди страны, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что в Керчи была сформирована специальная морская бригада с целью охраны Крымского моста.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
США на учениях сбили межконтинентальную ракету залпом противоракет
Соединенные Штаты на учениях по ПРО успешно сбили межконтинентальную ракету.
Обновлено вчера в 19:42
Наука
Румыны занялись разработкой сверхзвуковой «летающей тарелки»
Румынские энтузиасты инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу занялись разработкой летательного аппарата нового класса — «летающей тарелки», способной на вертикальные взлет и посадку и сверхзвуковой горизонтальный полет.
Обновлено в 03:33
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах
Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме
Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
Обновлено в 05:32
Политика
Канада предоставила статус беженцев укрывавшей Сноудена семье
Обновлено вчера в 23:50
Энергетика
Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков
Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Футбол
Погребняк посетит заседание комитета по этике РФС
«Павел сам будет присутствовать на заседании комитета по этике», — заявил ТАСС президент «Урала» Григорий Иванов.
Обновлено вчера в 10:33
Политика
Гражданам РФ могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Глава МИД РФ Сергей Лавров собирается обсудить со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу возможность разрешить россиянам въезжать в Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено вчера в 12:30
Здоровье
Каждая десятая смерть в мире вызвана сидячим образом жизни
Низкий уровень физической активности и сидячий образ жизни приводят к ранней смерти.
Обновлено в 04:25
Общество
Краевой министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу
Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за учительницу из Барнаула, которую вынудили уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Наркозависимых в России могут лишить права управлять автомобилем
Замминистра внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что МВД рассматривает вопрос лишения наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.
Обновлено в 04:58
Политика
Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Расследование комиссии Мюллера не подтвердило сговор Трампа с Россией
Длившееся около двух лет в США расследование, касавшееся предполагаемых связей штаба Трампа во время президентских выборов 2016 года с Россией, не выявило признаков такого сговора.
Обновлено вчера в 04:36
Спорт
Загитова за сезон заработала более 130 тысяч долларов
За участие и победы на этапах Гран-при россиянка заработала 54 тысяча долларов, еще 16 тысяч Загитова получила за серебряную награду чемпионата Европы.
Обновлено в 04:42