Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФREGNUM вчера в 22:18

Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года. Об этом передает телеканал CNBC со ссылкой на источники в американских разведслужбах.

Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ

Хоккей Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.

Экономика Минэнерго хочет отменить налоги для судов, реализующих газопроводы Министерство энергетики предложило освободить суда, которые ввозятся в Россию для реализации газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», от таможенных пошлин и налогов.

Экономика «Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей В дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» включено около 30 млрд руб. на исполнение законопроекта о «суверенном рунете».

Армия и оружие NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.

Авто Евросоюз обяжет устанавливать «черные ящики» на машины с 2022 года Для автомобилей станут обязательными системы удержания полосы и экстренного торможения Институты власти Евросоюза достигли предварительного соглашения по мерам повышения безопасности на дорогах, включающим установку в автомобили "черных ящиков", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Экономика Суд признал банкротом экс-владельца «СУ-155» Михаила Балакина Суд включил долг перед "АлмазИнвестом" в размере более 2,4 млрд рублей в реестр требований кредиторов М.Балакина.

Происшествия В Москве школьница ранила одноклассницу ножом В Москве несовершеннолетняя девушка попала в больницу, после того как получила ножевое ранение от одноклассницы.

Шоу-бизнес Ольга Бузова заявила о запуске собственного мобильного оператора Российская телеведущая и певица Ольга Бузова заявила о запуске собственного мобильного оператора, сообщает Ура.ру со ссылкой на ее страницу в Инстаграм.

Политика В Росгидромете рассказали, как выводят спутники на орбиту Росгидромет имеет два класса геофизических ракет, которые позволяют выводить метеорологические микроспутники массой от 5 до 15 килограммов на околоземные орбиты высотой от 120 до 300 километров, заявил в интервью РИА Новости руководитель ведомства Максим Яковенко.

Политика В «Единой России» назвали себя партией лучших людей России В партии «Единая Россия» состоят лучшие люди страны, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Политика Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что в Керчи была сформирована специальная морская бригада с целью охраны Крымского моста.

Наука Румыны занялись разработкой сверхзвуковой «летающей тарелки» Румынские энтузиасты инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу занялись разработкой летательного аппарата нового класса — «летающей тарелки», способной на вертикальные взлет и посадку и сверхзвуковой горизонтальный полет.

Единоборства Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).

Политика В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.

Политика СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.

Политика Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.

Энергетика Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.

Футбол Погребняк посетит заседание комитета по этике РФС «Павел сам будет присутствовать на заседании комитета по этике», — заявил ТАСС президент «Урала» Григорий Иванов.

Политика Гражданам РФ могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам Глава МИД РФ Сергей Лавров собирается обсудить со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу возможность разрешить россиянам въезжать в Турцию по внутренним паспортам.

Здоровье Каждая десятая смерть в мире вызвана сидячим образом жизни Низкий уровень физической активности и сидячий образ жизни приводят к ранней смерти.

Общество Краевой министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за учительницу из Барнаула, которую вынудили уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.

Политика Наркозависимых в России могут лишить права управлять автомобилем Замминистра внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что МВД рассматривает вопрос лишения наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.

Политика Расследование комиссии Мюллера не подтвердило сговор Трампа с Россией Длившееся около двух лет в США расследование, касавшееся предполагаемых связей штаба Трампа во время президентских выборов 2016 года с Россией, не выявило признаков такого сговора.