Армия и оружие

Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФREGNUM вчера в 22:18

Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года. Об этом передает телеканал CNBC со ссылкой на источники в американских разведслужбах.
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Апокалипсис как эксперимент

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США узнали сроки поступления «Посейдонов» на вооружение

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Разведка США узнала, когда в армии России появятся «Посейдоны»

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Разведка США узнала сроки принятия «Посейдона» на вооружение

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Разведка США узнала сроки принятия на вооружение смертоносного российского оружия

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Принесет ли мир новая «Царь-бомба»

Независимая газетавчера в 09:14

Когда «Посейдоны» нацелят на Запад

Вести.UZ03:26
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
Футбол

Медведев рассказал, сколько заработал «Зенит» на билетах и абонементах

Президент петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, сколько клуб зарабатывает на продаже билетов на матчи.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии

Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Важное за сутки

Определены лучшие средства для мытья пола

Эксперты «Росконтроля» провели исследование жидкостей для мытья пола. Сообщается, что изучалась продукция, доступная на прилавках России.
Обновлено в 02:42
Политика

Электроснабжение Венесуэлы восстановлено

Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.
Обновлено вчера в 17:26
Финансы

Рубль слабо изменился к доллару и евро на старте торгов вторника

Доллар США лишь слегка повышается, евро немного снижается на Московской бирже во вторник утром; рубль незначительно укрепляется к бивалютной корзине на фоне опережающего роста в паре с евро и дорожающей нефти.
Обновлено в 03:20
Политика

Судьбу российских губернаторов после отставки изучили

Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки.
Обновлено вчера в 21:40
Политика

Росгвардия создала отдельную бригаду для охраны Крымского моста

Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста, заявил глава ведомства Виктор Золотов в интервью «РИА Новости».
Обновлено в 03:53
Происшествия

На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки

Обновлено вчера в 14:51
Политика

Власти США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о противодействии влиянию России в Венесуэле.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено вчера в 15:19
Политика

Савченко призвала украинцев не голосовать за «старых политиков»

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в Киеве, призвала украинцев не голосовать на выборах за "старых политиков" и, если придётся, защищать свой голос на Майдане и вече.
Обновлено в 03:25
Теннис

Вондроушова и Ван Цян вышли в ¼ финала турнира в Майами

За право выйти в полуфинал Вондроушова сразится с победительницей противостояния Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Юлия Путинцева (Казахстан).
Обновлено в 00:18
Авто

СМИ сообщили об планах Ford уйти с российского рынка

Компания Ford может отказаться от выпуска и импорта легковых автомобилей в России уже этим летом.
Обновлено в 03:35
Политика

Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Хоккей

Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме

Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Общество

Бывшая «Мисс Москва» предостерегла девушек от участия в конкурсе

Российская модель Алеся Семеренко, лишенная титула «Мисс Москва — 2018», разместила пост, в котором поделилась подробностями, связанными с конкурсом.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Обновлено вчера в 11:10
Общество

За избиение Шнурова обещали пять миллионов

Обновлено вчера в 14:08
Политика

Прибалтика требует компенсацию за ущерб от советской оккупации

Латвия, Литва и Эстония организовали конференцию, где будут подсчитывать ущерб от советской оккупации.
Обновлено вчера в 10:01
Политика

Канада не признала право Израиля на контроль над Голанскими высотами

Канада не признает право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами, говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского МИД.
Обновлено вчера в 17:22
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 02:06
Футбол

Еськов рассудит «Динамо» и «Локомотив», Лапочкин — «Ахмат» и «Спартак»

Алексей Еськов назначен главным арбитром на матч 21-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом».
Обновлено в 03:46
Политика

В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21

Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 02:09
Наука

Ученые тестируют новые противозачаточные таблетки для мужчин

Американские ученые закончили тестирование новых противозачаточных таблеток для мужчин.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

В Уфе коллекторы воткнули в машину должника топор с похоронным венком

Обновлено в 03:12
Экономика

«Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей

В дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» включено около 30 млрд руб. на исполнение законопроекта о «суверенном рунете».
Обновлено в 04:05
Здоровье

Китайские ученые впервые выделили вирус африканской чумы свиней

Вирус африканской чумы свиней (АЧС) впервые выделили сотрудники НИИ провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Стала известна дата начала слушаний по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 03:52
Кино

Раскрыты детали съемок самой жестокой битвы «Игры престолов»

Шон Сэвэдж работал над "Игрой престолов" с 2010 года. Снятый им эпизод "Битва бастардов" в 2016 году получил три премии "Эмми".
Обновлено в 03:12
Экономика

Расходы россиян продолжают снижаться

Вторую неделю после праздничного пика, приуроченного к 8 Марта, общие повседневные расходы и средний чек россиян продолжают снижаться.
Обновлено в 03:53
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