Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФREGNUM вчера в 22:18
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года. Об этом передает телеканал CNBC со ссылкой на источники в американских разведслужбах.
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Политика
В Госдуме обсудят смягчение требований к госзакупкам в сфере культуры
Совет по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина во вторник обсудит законопроект, призванный изменить порядок госзакупок в сфере культуры.
Обновлено вчера в 17:16
Экономика
Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено 24 марта в 23:36
Политика
Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам
Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:29
Политика
Гражданам РФ могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Глава МИД РФ Сергей Лавров собирается обсудить со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу возможность разрешить россиянам въезжать в Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено вчера в 12:30
Общество
РУСАДА в 2018 году увеличило идентификацию нарушений почти в 2,5 раза
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за 2018 год согласно программе целевого тестирования достигло показателя почти в 10 тысяч проб и увеличило идентификацию нарушений почти в два с половиной раза.
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Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована вдова Караченцова
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.
Обновлено в 05:16
Футбол
Мбаппе заявил Зидану о готовности перейти в «Реал»
Согласно информации El Chiringuito, 20-летний футболист в ходе беседы заявил о готовности перебраться в "королевский" клуб.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
На учениях авиации ЗВО пройдут пуски управляемых ракет
Самолеты оперативно-тактической авиации проведут пуски управляемых ракет по наземным и воздушным целям, сообщили в штабе Западного военного округа.
Обновлено вчера в 10:04
Общество
В Росгвардии призвали не воспринимать ее сотрудников как «монстров с резиновыми палками»
Росгвардия стремится к открытости, чтобы граждане РФ понимали назначение ведомства и видели в нем "защиту от преступных посягательств", сообщил первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов журналистам во вторник.
Обновлено в 06:30
Хоккей
Кучеров забросил шайбу «Бостону» и превзошел достижение Федорова
Нападающий "Тампы" Никита Кучеров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона".
Обновлено вчера в 22:08
Политика
В Ингушетии проходит многотысячный митинг против закона о референдуме
Жители Ингушетии вышли на митинг против закона о референдуме 26 марта.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Израильские военные сообщили о пусках 30 ракет со стороны сектора Газа
Израильские военные сообщили о запуске около 30 ракет из сектора Газа в понедельник вечером.
Обновлено вчера в 18:48
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии
Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Культура
Антон Шагин станет «Подкидышем» на Первом канале
Роль провинциального жулика по кличке Подкидыш исполнил Антон Шагин, а майора рабоче-крестьянской милиции Субботу сыграл Тимофей Трибунцев.
Обновлено в 03:59
Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Путину регулярно докладывают о положении в «китовой тюрьме»
Разрешить проблему "китовой тюрьмы" в Приморье одномоментно невозможно, но Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации с животными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Петербурге завели дело после гибели мальчика, провалившегося под лед
Возбуждено уголовное дело по факту гибели мальчика, провалившегося под лед Невы в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте регионального СК.
Обновлено в 06:56
Общество
«Почта России» откроет сотни продуктовых магазинов на Северо-Западе
До октября 2019 года «Почта России» планирует открыть более 280 продовольственных магазинов в Северо-Западном регионе, рассказали в ведомстве.
Обновлено в 06:54
Общество
Уволенная за фото учительница из Барнаула пожаловалась на травлю сына
Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова, опубликовавшая в Сети свои фотографии в купальнике, рассказала, как действия руководства школы вынудили ее уволиться из образовательного учреждения.
Обновлено вчера в 08:09
Финансы
ЦБ решил зарегистрировать новый банк впервые с 2015 года
Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор принимал решение о регистрации нового банка в апреле 2015 г. Это был московский ЦМРбанк.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Пенсионерка получила ранения при обстреле ЛНР со стороны ВСУ
Жительница поселка Фрунзе в ЛНР получила ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.
Обновлено в 00:27
Авто
У Brabus и Great Wall появится совместная модель
Обновлено в 05:07
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
Музыка
Шнуров назвал причину роспуска «Ленинграда»
Обновлено в 06:54
Происшествия
Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника
В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
ЖКХ
В Подмосковье на капремонт многоквартирных домов выделено 16 млрд руб
Около 16 миллиардов рублей выделено на программу капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) в Московской области в 2019 году, сказал журналистам министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.
Обновлено в 04:50
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах
Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Происшествия
«Мемориал» признал аспиранта МГУ Азата Мифтахова политзаключенным
Правозащитный центр «Мемориал» считает аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова политическим заключенным.
Обновлено в 06:14
Авто
«Ъ»: Ford может отказаться от выпуска легковых автомобилей в России
Компания Ford может полностью отказаться от выпуска легковых автомобилей в России, а также от их импорта в страну.
Обновлено в 06:33