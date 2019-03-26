Армия и оружие

Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФREGNUM вчера в 22:18

Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года. Об этом передает телеканал CNBC со ссылкой на источники в американских разведслужбах.
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Разведка США назвала сроки поставок «Посейдонов» в армию РФ

Газета.Ru07:06

Когда поступят «Посейдоны»: Россия имеет возможность не спешить

REGNUM06:02

Разведка США не верит в скорое появление у России «Посейдонов»

News.ruвчера в 21:34

США узнали сроки поступления «Посейдонов» на вооружение

Известия00:18

Разведка США узнала сроки принятия «Посейдона» на вооружение

Взгляд.рувчера в 23:15

США просчитались в прогнозе: «Посейдон», посеявший панику на Западе, уже готовят к запуску

URA.Ru04:48

Разведка США узнала, когда «Посейдоны» поступят на вооружение, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 20:45

Когда «Посейдоны» нацелят на Запад

Вести.UZ03:26
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
Политика

В Госдуме обсудят смягчение требований к госзакупкам в сфере культуры

Совет по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина во вторник обсудит законопроект, призванный изменить порядок госзакупок в сфере культуры.
Обновлено вчера в 17:16
Экономика

Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено 24 марта в 23:36
Политика

Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам

Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:29
Политика

Гражданам РФ могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Глава МИД РФ Сергей Лавров собирается обсудить со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу возможность разрешить россиянам въезжать в Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено вчера в 12:30
Общество

РУСАДА в 2018 году увеличило идентификацию нарушений почти в 2,5 раза

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за 2018 год согласно программе целевого тестирования достигло показателя почти в 10 тысяч проб и увеличило идентификацию нарушений почти в два с половиной раза.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована вдова Караченцова

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.
Обновлено в 05:16
Футбол

Мбаппе заявил Зидану о готовности перейти в «Реал»

Согласно информации El Chiringuito, 20-летний футболист в ходе беседы заявил о готовности перебраться в "королевский" клуб.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

На учениях авиации ЗВО пройдут пуски управляемых ракет

Самолеты оперативно-тактической авиации проведут пуски управляемых ракет по наземным и воздушным целям, сообщили в штабе Западного военного округа.
Обновлено вчера в 10:04
Общество

В Росгвардии призвали не воспринимать ее сотрудников как «монстров с резиновыми палками»

Росгвардия стремится к открытости, чтобы граждане РФ понимали назначение ведомства и видели в нем "защиту от преступных посягательств", сообщил первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов журналистам во вторник.
Обновлено в 06:30
Хоккей

Кучеров забросил шайбу «Бостону» и превзошел достижение Федорова

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона".
Обновлено вчера в 22:08
Политика

В Ингушетии проходит многотысячный митинг против закона о референдуме

Жители Ингушетии вышли на митинг против закона о референдуме 26 марта.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие

Израильские военные сообщили о пусках 30 ракет со стороны сектора Газа

Израильские военные сообщили о запуске около 30 ракет из сектора Газа в понедельник вечером.
Обновлено вчера в 18:48
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии

Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Культура

Антон Шагин станет «Подкидышем» на Первом канале

Роль провинциального жулика по кличке Подкидыш исполнил Антон Шагин, а майора рабоче-крестьянской милиции Субботу сыграл Тимофей Трибунцев.
Обновлено в 03:59
Авто

Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу

Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Путину регулярно докладывают о положении в «китовой тюрьме»

Разрешить проблему "китовой тюрьмы" в Приморье одномоментно невозможно, но Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации с животными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:50
Происшествия

В Петербурге завели дело после гибели мальчика, провалившегося под лед

Возбуждено уголовное дело по факту гибели мальчика, провалившегося под лед Невы в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте регионального СК.
Обновлено в 06:56
Общество

«Почта России» откроет сотни продуктовых магазинов на Северо-Западе

До октября 2019 года «Почта России» планирует открыть более 280 продовольственных магазинов в Северо-Западном регионе, рассказали в ведомстве.
Обновлено в 06:54
Общество

Уволенная за фото учительница из Барнаула пожаловалась на травлю сына

Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова, опубликовавшая в Сети свои фотографии в купальнике, рассказала, как действия руководства школы вынудили ее уволиться из образовательного учреждения.
Обновлено вчера в 08:09
Политика

Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на систему электроснабжения

Обновлено в 04:32
Финансы

ЦБ решил зарегистрировать новый банк впервые с 2015 года

Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор принимал решение о регистрации нового банка в апреле 2015 г. Это был московский ЦМРбанк.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие

Пенсионерка получила ранения при обстреле ЛНР со стороны ВСУ

Жительница поселка Фрунзе в ЛНР получила ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.
Обновлено в 00:27
Авто

У Brabus и Great Wall появится совместная модель

Обновлено в 05:07
Политика

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
Музыка

Шнуров назвал причину роспуска «Ленинграда»

Обновлено в 06:54
Происшествия

Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника

В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
ЖКХ

В Подмосковье на капремонт многоквартирных домов выделено 16 млрд руб

Около 16 миллиардов рублей выделено на программу капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) в Московской области в 2019 году, сказал журналистам министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.
Обновлено в 04:50
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах

Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Происшествия

«Мемориал» признал аспиранта МГУ Азата Мифтахова политзаключенным

Правозащитный центр «Мемориал» считает аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова политическим заключенным.
Обновлено в 06:14
Авто

«Ъ»: Ford может отказаться от выпуска легковых автомобилей в России

Компания Ford может полностью отказаться от выпуска легковых автомобилей в России, а также от их импорта в страну.
Обновлено в 06:33
Как работают Яндекс.Новости?
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