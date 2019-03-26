Армия и оружие

Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФREGNUM вчера в 22:18

Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года. Об этом передает телеканал CNBC со ссылкой на источники в американских разведслужбах.
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Ранее телеканал CNBC
 со ссылкой на доклад разведки США сообщил, что российские подводные атомные беспилотники «Посейдон» поступят на вооружение не раньше 2027 года.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:47, Ашберн
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Обновлено в 07:19
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Полиция начала проверку данных об избиении Дациком своего сына

Сотрудники полиции проводят проверку информации об избиении Вячеславом Дациком, известным под псевдонимом Рыжий Тарзан, своего 14-летнего сына.
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Жители Ингушетии вышли на митинг против закона о референдуме 26 марта.
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