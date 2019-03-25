Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» ПорошенкоРИА Новости вчера в 18:06

с чего всё началось

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов. Его выступление размещено на YouTube.

Здоровье В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами В письме Милонов напомнил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная Президентом России.

Экономика «Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы По данным газеты, Чайка указывает на то, что договоры РЖД и Росжелдора с Росимуществом не соответствуют законодательству и позволяют Росжелдору «самоустраниться от осуществления эффективного контроля» — в документах не прописаны целевые показатели.

Происшествия Совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше Бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которое было совладельцем торгового центра «Зимняя вишня», Вячеслава Вишневского задержали в Польше.

Здоровье Ветеринары переходят на детское питание Решение самым серьезным образом повлияет на их поставки в Россию, притом что доля импорта таких товаров в зависимости от категории доходит до 90%, опасаются в Danone.

Армия и оружие В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.

Политика Глава минэкономразвития Забайкалья Новиченко ушел в отставку Ранее источник в администрации сообщил, что на смену Новиченко придет первый заместитель министра Ирина Лизунова.

Шоу-бизнес Семенович показала фото с первыми занятиями фигурным катанием Артистка поделилась с поклонниками в инстаграме фото, которое сделали ее родители, когда девочке было три года.

Общество Облачная погода и до 6 градусов тепла ожидают москвичей 25 марта Последний понедельник марта принесет в столицу облачную погоду и до 6 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Шоу-бизнес Ольга Бузова поздравила свою маму с днем рождения Певица и актриса Ольга Бузова поздравила свою маму с днем рождения.

Общество В Минобрнауки анонсировали увеличение числа бюджетных мест в вузах В Минобрнауки России заявили, что в 2019 году по некоторым специальностям высшего образования планируется увеличение количества бюджетных мест.

Шоу-бизнес Максим Галкин подарил Валерию Леонтьеву галстук в честь юбилея Галкин пояснил, что его жена заранее стала думать, чтобы подарить Леонтьеву, с которым знакома не один десяток лет.

Космос Недалеко от Земли родится новая Солнечная система Стало известно, что рождается еще одна солнечная система, примерно в 430-470 световых годах от Земли, недалеко от звезды Тельца.

Происшествия Девочка пропала из детского лагеря в Ленинградской области В Ленинградской области из детского лагеря «Пионер» во время тренировки по спортивному ориентированию пропала 11-летняя Алина Овчинникова.

Политика S7 Space подтвердила отказ от украинских ракет «Зенит» Компания S7 Space подтвердила намерение расторгнуть контракт с украинским "Южмашем" на производство 12 ракет-носителей "Зенит".

Армия и оружие Более 360 беженцев покинули лагерь «Рукбан» Более 360 беженцев покинули лагерь "Рукбан" и вышли на подконтрольную властям Сирии территорию, им оказана необходимая помощь, сообщил в воскресенье руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин.

Шоу-бизнес Наталья Водянова трогательно поздравила дочь с днем рождения Супермодель Наталья Водянова растрогала своих поклонников очень трогательным поздравлением с днем рождения в адрес дочери Невы.

Политика СМИ рассказали о влиянии Boeing на власти и регулирующие органы США Связи корпорации Boeing в Вашингтоне помогли компании получить широкие полномочия от конгресса США и администрации Белого дома в сфере авиации.

Путешествия Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.

Футбол Александр Бубнов: «Россия заслужила «пятерку», но это на фоне Казахстана…» Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча сборных Казахстана и России (0:4) во втором туре отборочного цикла Евро-2020.