Армия и оружие

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» ПорошенкоРИА Новости вчера в 18:06

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов. Его выступление размещено на YouTube.
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с чего всё началось
Подготовленное к открытию в одностороннем порядке КПВВ «Золотое» заминировано, провокационные действия будут проведены после начала пропуска мирных жителей на территорию ЛНР, — говорится в выступлении представителя Народной милиции, опубликованном на YouTube
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News.ruвчера в 18:52

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Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко для срыва выборов

URA.Ru00:22

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

РИА Новостивчера в 18:06

В ДНР рассказали о «подлом плане» Порошенко по Донбассу

Известиявчера в 19:40

Разведка ДНР сообщила о предполагаемой провокации Порошенко перед выборами

Телеканал 360°вчера в 19:38

Порошенко подготовил «подлый план» по срыву выборов

News.ruвчера в 18:52

Разведка ДНР узнала о подготовке «подлого плана» Порошенко

ТК Звездавчера в 18:52

В ДНР рассказали о «подлом плане» Порошенко по Донбассу

RT на русскомвчера в 23:12
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Новый караван мигрантов направляется в сторону США

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По данным газеты, Чайка указывает на то, что договоры РЖД и Росжелдора с Росимуществом не соответствуют законодательству и позволяют Росжелдору «самоустраниться от осуществления эффективного контроля» — в документах не прописаны целевые показатели.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

Совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше

Бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которое было совладельцем торгового центра «Зимняя вишня», Вячеслава Вишневского задержали в Польше.
Обновлено вчера в 18:13
Здоровье

Ветеринары переходят на детское питание

Решение самым серьезным образом повлияет на их поставки в Россию, притом что доля импорта таких товаров в зависимости от категории доходит до 90%, опасаются в Danone.
Обновлено вчера в 17:52
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено вчера в 13:15
Политика

Глава минэкономразвития Забайкалья Новиченко ушел в отставку

Ранее источник в администрации сообщил, что на смену Новиченко придет первый заместитель министра Ирина Лизунова.
Обновлено вчера в 22:43
Шоу-бизнес

Семенович показала фото с первыми занятиями фигурным катанием

Артистка поделилась с поклонниками в инстаграме фото, которое сделали ее родители, когда девочке было три года.
Обновлено вчера в 12:29
Общество

Облачная погода и до 6 градусов тепла ожидают москвичей 25 марта

Последний понедельник марта принесет в столицу облачную погоду и до 6 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено вчера в 16:57
Армия и оружие

В России стартовали масштабные учения в суровых климатических условиях

Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Ольга Бузова поздравила свою маму с днем рождения

Певица и актриса Ольга Бузова поздравила свою маму с днем рождения.
Обновлено вчера в 13:00
Общество

В Минобрнауки анонсировали увеличение числа бюджетных мест в вузах

В Минобрнауки России заявили, что в 2019 году по некоторым специальностям высшего образования планируется увеличение количества бюджетных мест.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Максим Галкин подарил Валерию Леонтьеву галстук в честь юбилея

Галкин пояснил, что его жена заранее стала думать, чтобы подарить Леонтьеву, с которым знакома не один десяток лет.
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Авто

Бывшие инженеры АЗЛК рассказали о несостоявшемся проекте «Велар»

Обновлено вчера в 11:43
Космос

Недалеко от Земли родится новая Солнечная система

Стало известно, что рождается еще одна солнечная система, примерно в 430-470 световых годах от Земли, недалеко от звезды Тельца.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия

Девочка пропала из детского лагеря в Ленинградской области

В Ленинградской области из детского лагеря «Пионер» во время тренировки по спортивному ориентированию пропала 11-летняя Алина Овчинникова.
Обновлено вчера в 20:17
Космос

Побег от апокалипсиса: SpaceX развивает космический туризм, чтобы избежать конца света и поселиться на Марсе

SpaceX в настоящее время активно занимается развитием космического туризма.
Обновлено вчера в 06:39
Политика

S7 Space подтвердила отказ от украинских ракет «Зенит»

Компания S7 Space подтвердила намерение расторгнуть контракт с украинским "Южмашем" на производство 12 ракет-носителей "Зенит".
Обновлено в 00:26
Армия и оружие

Более 360 беженцев покинули лагерь «Рукбан»

Более 360 беженцев покинули лагерь "Рукбан" и вышли на подконтрольную властям Сирии территорию, им оказана необходимая помощь, сообщил в воскресенье руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 15:05
Общество

Учительница из Барнаула уволилась из школы из-за фото в купальнике

Обновлено в 00:11
Шоу-бизнес

Наталья Водянова трогательно поздравила дочь с днем рождения

Супермодель Наталья Водянова растрогала своих поклонников очень трогательным поздравлением с днем рождения в адрес дочери Невы.
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Футбол

УЕФА представил официальный талисман Евро-2020

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Политика

СМИ рассказали о влиянии Boeing на власти и регулирующие органы США

Связи корпорации Boeing в Вашингтоне помогли компании получить широкие полномочия от конгресса США и администрации Белого дома в сфере авиации.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Газета The Sun призвала Терезу Мэй покинуть пост премьер-министра

Газета The Sun призвала премьер-министра Великобритании Терезу Мэй покинуть свой пост.
Обновлено вчера в 23:12
Путешествия

Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.
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Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча сборных Казахстана и России (0:4) во втором туре отборочного цикла Евро-2020.
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Политика

Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией

Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов.
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