с чего всё началось

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов. Его выступление размещено на YouTube.

Политика В Кремле отреагировали на итоги расследования Мюллера Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков дал комментарий в связи с итогами расследования "российского вмешательства" в американские выборы в 2016 году, передает РИА "Новости".

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Авто Транспортный налог хотят привязать к массе автомобиля Предложение привязать сумму транспортного налога к массе авто появилось на портале РОИ - Российской общественной инициативы.

Политика Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.

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Политика В Кремле оценили отказ Польши приглашать Россию на годовщину Второй мировой войны В Кремле негативно воспринимают отсутствие приглашения от Польши на годовщину начала Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Происшествия Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Екатеринбурге задержали пенсионера-педофила Полицейские Екатеринбурга задержали пенсионера, который нападал на маленьких девочек в микрорайоне Заречном.

Происшествия Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.

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Здоровье Комбинат питания «Конкорд» получил лицензию на работу с опасными вирусами Комбинат питания «Конкорд», который связывают с ресторатором и бизнесменом Евгением Пригожиным, получил лицензию на работу в области исследования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-модифицированных вирусов и микроорганизмов.

Политика S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит» Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».

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Спорт Чемпионка ОИ войдет в тренерский штаб сборной России по биатлону Замглавы организации заявил, что на сборах перед предстоящим сезоном с женской командой будет работать олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира Альбина Ахатова.

Общество Немецкого министра обвинили в сексизме из-за рекламы шлема В Германии разгорелся скандал из-за социальной рекламы шлема. В результате министра транспорта Андреаса Шойера обвинили в сексизме.

Армия и оружие Военные буксиры и ледокол ЗВО защитят Петербург от наводнения Корабли приступили к околке льда для предотвращения зажорных наводнений и подтопления Северной столицы.

Происшествия На Кубани два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме В результате ЧП травмы получили два человека. Пострадавших "скорая" доставила в Центральную районную больницу.