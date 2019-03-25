Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» ПорошенкоРИА Новости вчера в 18:06

с чего всё началось

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов. Его выступление размещено на YouTube.

Происшествия Девочка пропала из детского лагеря в Ленинградской области В Ленинградской области из детского лагеря «Пионер» во время тренировки по спортивному ориентированию пропала 11-летняя Алина Овчинникова.

Политика Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией Как и предсказывали эксперты, спецкомиссия минюста во главе с экс-директором ФБР Робертом Мюллером не нашла доказательств "сговора Трампа с Россией", которые могли бы повлиять на исход президентских выборов в США 2016 года.

Футбол Азар: «Хотим выйти на ЧЕ-2020 как можно раньше» Наша команда выполнила свою работу, у нас шесть баллов из шести. Наша цель - попасть на ЧЕ-2020 как можно раньше.

Армия и оружие В Забайкалье начались масштабные военные учения Около 10 тысяч военнослужащих Восточного военного округа отправились на полигон "Цугол" в Забайкальском крае для участия в учении под руководством начальника штаба - первого заместителя командующего войсками округа генерал-лейтенанта Александра Чайко.

Экономика «Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.

Политика Киселёв рассказал о призыве Путина Киселев, рассказывая о выступлении Владимира Путина на заседании коллегии Генеральной прокуратуры, интерпретировал слова президента как призыв «выдавливать из себя маленького Сталина» — реже сажать, реже использовать содержание под стражей как меру пресечения.

Авто Опубликован рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года Рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года возглавил Toyota Land Cruiser Prado.

Армия и оружие СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу В субботу, 23 марта, в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с российскими военными на борту, сообщали латиноамериканские СМИ, в частности колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medya.

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Экономика Минэк предложил объединить экологические платежи в один фонд Экологические платежи могут объединить в новом фонде, что может стать альтернативой переносу обязательных платежей за вред окружающей среде в Налоговый кодекс.

Общество ВШЭ нашла лишь 1% граждан, довольных состоянием экологии Согласно результатам, 94% россиян считают острой проблему загрязнения окружающей среды, и лишь 1% населения полагает, что в регионе его проживания такой проблемы не существует, а 5% признают ее наличие, но считают ее неважной.

Общество Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами» Дарига Кулибаева, дочь бывшего президента Казахстана, во время своей речи оскорбила инвалидов.

Хоккей Бобровский повторил личный рекорд по шатаутам в НХЛ Российский вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский оформил шатаут в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Ванкувер Кэнакс", сообщает "Советский спорт".

Происшествия Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

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Интернет Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

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Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Брянске Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.

Происшествия После ДТП на Песочной набережной спасают пострадавшего Петербуржец уверяет, что в результате несчастного случая есть пострадавший – как минимум один.