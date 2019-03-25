Армия и оружие

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» ПорошенкоРИА Новости вчера в 18:06

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов. Его выступление размещено на YouTube.
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с чего всё началось
Подготовленное к открытию в одностороннем порядке КПВВ «Золотое» заминировано, провокационные действия будут проведены после начала пропуска мирных жителей на территорию ЛНР, — говорится в выступлении представителя Народной милиции, опубликованном на YouTube
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News.ruвчера в 18:52

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«Подлый план»: как Порошенко собирается сорвать выборы «за счет Донбасса»

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Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

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Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко для срыва выборов

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RT на русскомвчера в 23:12

В ДНР рассказали о «подлом плане» Порошенко по Донбассу

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News.ruвчера в 18:52

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

РИА Новостивчера в 18:06
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Происшествия

В Пушкине у угонщика «Порше» обнаружили наркотики

Угонщик явно не ожидал, что его будут останавливать сотрудники правоохранительных органов, так как в салоне «Порше» обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором оказалось 0,56 грамма амфетамина.
Обновлено в 02:57
Экономика

Медведев поддержал маркировку молочной продукции

Премьер дал устное поручение интегрировать ее с системой «Меркурий», которую бизнес прозвал «продуктовой ЕГАИС», говорят они.
Обновлено вчера в 17:04
Космос

Рогозин подсчитал цену сверхтяжелой ракеты

Обновлено в 03:42
Происшествия

В Польше задержали экс-главу компании–владельца ТЦ «Зимняя вишня»

В Польше задержан Вячеслав Вишневский, бывший совладелец кемеровского ТЦ "Зимняя вишня", где ровно год назад произошел пожар, унесший жизни 60 человек.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Брянске

Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40
Политика

Борису Дубровскому сделали экстренную операцию на сердце

Обновлено в 00:07
Политика

Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса, однако не уточнил сроков реализации указанного плана.
Обновлено в 03:32
Политика

Патрушев объяснил политику США в отношении Венесуэлы

Политика Вашингтона в отношении Каракаса основана на желании иметь доступ к дешевой венесуэльской нефти, а экспортировать дорогую сланцевую, что является признаком недобросовестной конкуренции, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Обновлено вчера в 18:25
Футбол

СМИ: Пьянич готов рассмотреть предложение «Реала»

Отмечается, что в ближайшее время хавбек встретится с руководством туринцев, чтобы обсудить продление трудового соглашения, которое в силе до 2023 года.
Обновлено в 03:40
Происшествия

35-летний спортсмен из Сызрани умер во время лыжного марафона

Обновлено в 02:48
Армия и оружие

Порошенко пригрозил врагам «смертоносным оружием»

Обновлено в 01:36
Армия и оружие

Белорусские десантники отработают проведение гумакций под Ульяновском

Белорусские десантники совместно с российскими коллегами отработают проведение гумакций в ходе учений под Ульяновском.
Обновлено в 03:25
Политика

Турция не станет слушать США в вопросе покупки С-400, заявил Эрдоган

Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

На военной базе США в Японии произошел взрыв

На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия

BMW X6 за 8,5 млн рублей угнали у безработного жителя Москвы

Обновлено в 01:57
Финансы

Что произойдет с рублем после заседания Банка России

По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
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Космос

В бытовом отсеке «Союза МС-09» нашли следы пыли от сверления отверстия

«Роскосмос» обнаружил следы металлической пыли, которая осталась от сверления отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09».
Обновлено в 02:51
Авто

Назван ТОП-5 доступных 7-местных авто на рынке России

Еще каких-то 2 года назад третий ряд сидений был неоправданной роскошью и встречался в небольшом количестве моделей, но сегодня россияне могут приобрести даже бюджетные машины, рассчитанные для перевозки 7 человек.
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Нападающий «Каролины» Свечников признан третьей звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:55
Происшествия

Полиция выясняет, кто размахивал бензопилой в кафе в Приморье

Полиция выясняет, кто размахивал работающей бензопилой в кафе в Приморье.
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Общество

В столице ожидается возвращение зимы

По предположениям Гидрометцентра, 26 и 27 марта в столице выпадет треть месячной нормы осадков.
Обновлено вчера в 03:58
Космос

Рогозин заявил о ценовом преимуществе «Союзов» перед Dragon 2

Полёт одного космонавта на корабле «Союз МС» будет стоить в два раза дешевле, чем на Dragon 2. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 03:27
Энергетика

Козак обсудит с нефтяниками вопрос заморозки цен на топливо 26 марта

Вице-премьер России Дмитрий Козак 26 марта встретится с руководителями российских нефтяных компаний для того, чтобы обсудить, в частности, продление соглашения о стабилизации цен на топливо.
Обновлено в 03:44
Происшествия

В Москве арестовали водителя упавшего на такси грузовика

Обновлено в 02:46
Экономика

В США проявился самый верный индикатор рецессии

Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
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Наука

В Китае обнаружили окаменелости животных, обитавших 500 млн лет назад

Как сообщают корреспонденты тематических новостных порталов, находка даёт новые представления о кембрийском взрыве – малоизученном эволюционном периоде, который был зафиксирован исследователями древностей на заре появления животных на нашей планете.
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Политика

В Казахстане предложили переименовать Петропавловск и Павлодар

Заместитель председателя демократической партии "Ак Жол" ("Светлый путь") Казахстана Казбек Иса в понедельник предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей, присвоив им имена видных казахских исторических личностей.
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Общество

Росприроднадзор: ситуация с заводом на Байкале прояснится в апреле

Ситуация со строительством завода по розливу воды на Байкале, приостановленным из-за нарушений, должна проясниться в следующем месяце, заявила в интервью ТАСС глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
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Гаджеты

Galaxy A90 станет первым по-настоящему безрамочным Samsung

Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy A90 получит необычную камеру разрешением 45 Мп.
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Происшествия

На юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода на Рязанском проспекте в Москве и скрылся с места ДТП, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено вчера в 16:28
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