Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» ПорошенкоРИА Новости вчера в 18:06

с чего всё началось

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов. Его выступление размещено на YouTube.

Происшествия В Пушкине у угонщика «Порше» обнаружили наркотики Угонщик явно не ожидал, что его будут останавливать сотрудники правоохранительных органов, так как в салоне «Порше» обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором оказалось 0,56 грамма амфетамина.

Экономика Медведев поддержал маркировку молочной продукции Премьер дал устное поручение интегрировать ее с системой «Меркурий», которую бизнес прозвал «продуктовой ЕГАИС», говорят они.

Происшествия В Польше задержали экс-главу компании–владельца ТЦ «Зимняя вишня» В Польше задержан Вячеслав Вишневский, бывший совладелец кемеровского ТЦ "Зимняя вишня", где ровно год назад произошел пожар, унесший жизни 60 человек.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Брянске Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.

Политика Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом НАТО Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса, однако не уточнил сроков реализации указанного плана.

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Футбол СМИ: Пьянич готов рассмотреть предложение «Реала» Отмечается, что в ближайшее время хавбек встретится с руководством туринцев, чтобы обсудить продление трудового соглашения, которое в силе до 2023 года.

Армия и оружие Белорусские десантники отработают проведение гумакций под Ульяновском Белорусские десантники совместно с российскими коллегами отработают проведение гумакций в ходе учений под Ульяновском.

Происшествия На военной базе США в Японии произошел взрыв На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.

Финансы Что произойдет с рублем после заседания Банка России По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.

Авто Назван ТОП-5 доступных 7-местных авто на рынке России Еще каких-то 2 года назад третий ряд сидений был неоправданной роскошью и встречался в небольшом количестве моделей, но сегодня россияне могут приобрести даже бюджетные машины, рассчитанные для перевозки 7 человек.

Общество В столице ожидается возвращение зимы По предположениям Гидрометцентра, 26 и 27 марта в столице выпадет треть месячной нормы осадков.

Космос Рогозин заявил о ценовом преимуществе «Союзов» перед Dragon 2 Полёт одного космонавта на корабле «Союз МС» будет стоить в два раза дешевле, чем на Dragon 2. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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