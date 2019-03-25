Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» ПорошенкоРИА Новости вчера в 18:06
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов. Его выступление размещено на YouTube.
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с чего всё началось
Подготовленное к открытию в одностороннем порядке КПВВ «Золотое» заминировано, провокационные действия будут проведены после начала пропуска мирных жителей на территорию ЛНР, — говорится в выступлении представителя Народной милиции, опубликованном на YouTube.News.ruвчера в 18:52
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