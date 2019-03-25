Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» ПорошенкоРИА Новости вчера в 18:06

с чего всё началось

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов. Его выступление размещено на YouTube.

Общество Штаб-квартиру ОСК планируют перенести в Петербург Точные сроки не утверждены, хотя вопрос находится под личным контролем Путина. Штаб-квартира ОСК может переехать в Санкт-Петербург.

Политика В Раде оценили последствия потери транзита российского газа Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа.

Политика В Казахстане предложили переименовать еще три города Ранее, 20 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Общество Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе сети «АндерСон» в Москве Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 14 из 17 кафе сети "АндерСон", в исследованных образцах сырья и блюд выявлены бактерии кишечной палочки, сообщается на официальном сайте управления.

Происшествия Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Якутии завели дело о незаконной продаже кислорода По результатам проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий, совершенные в крупном размере).

Экономика ЦБ: Более тысячи эскроу-счетов открыты в российских банках Чуть более 1 тысячи эскроу-счетов отрыты на сегодняшний день в российских банках, уполномоченных на работу с ними, сообщила на совещании в правительстве РФ зампред ЦБ Ольга Полякова.

Происшествия Томичи почтили память жертв пожара в «Зимней вишне» В Томской области сегодня, 25 марта, почтили память жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

Происшествия Склад с горючим загорелся в Чехове Очевидцы сняли на видео полыхающий ангар. Огонь вспыхнул 25 марта на территории промзоны "Сергеево" на западной окраине города.

Экономика Темпы роста выручки группы «Мать и дитя» замедлились вдвое Головная компания частной сети клиник "Мать и дитя" — MD Medical Group Investments (MDMG) — сообщила об увеличении выручки по МСФО в 2018 г. на 9% до 14,9 млрд руб. Темпы роста замедлились больше чем вдвое.

Шоу-бизнес После родов певица Нюша «упала в цене» По словам концертного менеджера певицы, выступление артистки стоит 1 миллион 200 тысяч рублей.

Происшествия В Ленобласти пропавшая 11-летняя лыжница провела восемь часов в лесу 11-летнего ребенка нашли недалеко от Новоприозерского шоссе в районе Лемболово в понедельник около пяти часов утра.

Авто АвтоВАЗ снова модернизирует внедорожник LADA 4x4 АвтоВАЗ задумался об обновлении внедорожника Lada 4x4 текущего поколения, заводские инженеры выделили самые перспективные направления, на которые стоит обратить внимание в первую очередь, при этом изменения не будут касаться двигателя или коробки передач, они остануться прежними.

Общество Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая "Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.

Финансы Что произойдет с рублем после заседания Банка России По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.

Политика Гуайдо призвал венесуэльцев приготовиться к захвату власти Лидер венесуэльской оппозиции перешел в открытое наступление на избранного президента страны Николаса Мадуро, чем продемонстрировал свое желание насильственными методами отстранить нынешнюю власть Венесуэлы, передает ТАСС.

Происшествия В Краснодаре на вокзале обнаружили тело новорожденной девочки По сообщению пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СК, 25 марта в 03.30 в туалете на цокольном этаже главного железнодорожного вокзала столицы Кубани полицейские нашли тело новорожденной девочки, завернутое в мусорный пакет, Личность матери установлена - ею оказалась 31-летняя жительница Каневского района Краснодарского края.

Гаджеты Слух: Nintendo выпустит две новые модели Switch в 2019 году The Wall Street Journal (via Kotaku) со ссылкой на поставщиков железа и разработчиков программного обеспечения сообщает, что Nintendo собирается выпустить сразу две новые модели Switch в 2019 году.

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Политика S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит» Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».

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Космос Рогозин назвал стоимость создания и первого пуска сверхтяжелой ракеты Стоимость создания и первого запуска новой российской сверхтяжелой ракеты «Енисей» оценивается в 740 млрд рублей, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Политика К границе США направился новый караван мигрантов Поток мигрантов, в основном из стран Центральной Америки, направился от границы Мексики с Гватемалой в США.

Хоккей Умер хоккейный тренер Владимир Мариничев Хоккейный тренер Владимир Мариничев скончался в возрасте 66 лет.

Финансы Рубль вырос к доллару и евро в условиях снижения санкционных рисков Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в понедельник утром; рубль растет к бивалютной корзине в связи со снижением санкционных рисков после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, не нашедшего доказательств сговора президента Дональда Трампа с Россией в ходе президентской кампании 2016 года.