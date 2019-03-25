Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» ПорошенкоРИА Новости вчера в 18:06
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов. Его выступление размещено на YouTube.
Читать в источнике
Оценить96
с чего всё началось
Подготовленное к открытию в одностороннем порядке КПВВ «Золотое» заминировано, провокационные действия будут проведены после начала пропуска мирных жителей на территорию ЛНР, — говорится в выступлении представителя Народной милиции, опубликованном на YouTube.News.ruвчера в 18:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 05:23, Ашберн
Общество
Штаб-квартиру ОСК планируют перенести в Петербург
Точные сроки не утверждены, хотя вопрос находится под личным контролем Путина. Штаб-квартира ОСК может переехать в Санкт-Петербург.
Обновлено в 04:49
Политика
В Раде оценили последствия потери транзита российского газа
Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
В Казахстане предложили переименовать еще три города
Ранее, 20 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 03:24
Общество
Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе сети «АндерСон» в Москве
Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 14 из 17 кафе сети "АндерСон", в исследованных образцах сырья и блюд выявлены бактерии кишечной палочки, сообщается на официальном сайте управления.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Политика
Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины
Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Якутии завели дело о незаконной продаже кислорода
По результатам проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий, совершенные в крупном размере).
Обновлено в 00:14
Экономика
ЦБ: Более тысячи эскроу-счетов открыты в российских банках
Чуть более 1 тысячи эскроу-счетов отрыты на сегодняшний день в российских банках, уполномоченных на работу с ними, сообщила на совещании в правительстве РФ зампред ЦБ Ольга Полякова.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Томичи почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»
В Томской области сегодня, 25 марта, почтили память жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».
Обновлено в 02:02
Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Очевидцы сняли на видео полыхающий ангар. Огонь вспыхнул 25 марта на территории промзоны "Сергеево" на западной окраине города.
Обновлено в 04:44
Экономика
Темпы роста выручки группы «Мать и дитя» замедлились вдвое
Головная компания частной сети клиник "Мать и дитя" — MD Medical Group Investments (MDMG) — сообщила об увеличении выручки по МСФО в 2018 г. на 9% до 14,9 млрд руб. Темпы роста замедлились больше чем вдвое.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
После родов певица Нюша «упала в цене»
По словам концертного менеджера певицы, выступление артистки стоит 1 миллион 200 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия
В Ленобласти пропавшая 11-летняя лыжница провела восемь часов в лесу
11-летнего ребенка нашли недалеко от Новоприозерского шоссе в районе Лемболово в понедельник около пяти часов утра.
Обновлено в 02:49
Авто
АвтоВАЗ снова модернизирует внедорожник LADA 4x4
АвтоВАЗ задумался об обновлении внедорожника Lada 4x4 текущего поколения, заводские инженеры выделили самые перспективные направления, на которые стоит обратить внимание в первую очередь, при этом изменения не будут касаться двигателя или коробки передач, они остануться прежними.
Обновлено в 03:29
Общество
Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая
"Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.
Обновлено в 03:29
Финансы
Что произойдет с рублем после заседания Банка России
По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Гуайдо призвал венесуэльцев приготовиться к захвату власти
Лидер венесуэльской оппозиции перешел в открытое наступление на избранного президента страны Николаса Мадуро, чем продемонстрировал свое желание насильственными методами отстранить нынешнюю власть Венесуэлы, передает ТАСС.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Краснодаре на вокзале обнаружили тело новорожденной девочки
По сообщению пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СК, 25 марта в 03.30 в туалете на цокольном этаже главного железнодорожного вокзала столицы Кубани полицейские нашли тело новорожденной девочки, завернутое в мусорный пакет, Личность матери установлена - ею оказалась 31-летняя жительница Каневского района Краснодарского края.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Король Испании час не мог выйти из самолета в Аргентине
Обновлено в 04:11
Гаджеты
Слух: Nintendo выпустит две новые модели Switch в 2019 году
The Wall Street Journal (via Kotaku) со ссылкой на поставщиков железа и разработчиков программного обеспечения сообщает, что Nintendo собирается выпустить сразу две новые модели Switch в 2019 году.
Обновлено в 04:19
Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Нетаньяху пообещал силовой ответ на обстрел Израиля из сектора Газа
Израиль ответит силой на ракетный обстрел своей территории из сектора Газа, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху 25 марта в ходе обсуждения инцидента с главами силовых ведомств.
Обновлено в 02:49
Политика
S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит»
Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».
Обновлено в 01:03
Политика
Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией
В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 20:46
Космос
Рогозин назвал стоимость создания и первого пуска сверхтяжелой ракеты
Стоимость создания и первого запуска новой российской сверхтяжелой ракеты «Енисей» оценивается в 740 млрд рублей, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 03:04
Политика
К границе США направился новый караван мигрантов
Поток мигрантов, в основном из стран Центральной Америки, направился от границы Мексики с Гватемалой в США.
Обновлено в 00:00
Хоккей
Умер хоккейный тренер Владимир Мариничев
Хоккейный тренер Владимир Мариничев скончался в возрасте 66 лет.
Обновлено в 02:48
Финансы
Рубль вырос к доллару и евро в условиях снижения санкционных рисков
Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в понедельник утром; рубль растет к бивалютной корзине в связи со снижением санкционных рисков после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, не нашедшего доказательств сговора президента Дональда Трампа с Россией в ходе президентской кампании 2016 года.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Мария Кожевникова поругались из-за эротического фото
Журналист и телеведущая Ксения Собчак поссорилась с актрисой и экс-депутатом Госдумы Марией Кожевниковой.
Обновлено вчера в 11:47