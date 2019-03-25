Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» ПорошенкоРИА Новости вчера в 18:06

с чего всё началось

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов. Его выступление размещено на YouTube.

Политика Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.

Экономика Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Экономика Совфеду рекомендовали одобрить доиндексацию пенсий Профильный комитет Совета Федерации рекомендовал поддержать закон о доиндексации пенсий.

Происшествия В Москве мужчина умер в здании суда В здании Кузьминского суда Москвы умер мужчина, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.

Происшествия Три человека пострадали при нападении неизвестного с ножом в Японии Три человека пострадали при нападении неизвестного с ножом в японском городе Фукуока.

Происшествия Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.

Здоровье Заболеваемость туберкулезом в Татарстане снизилась на 11% "По итогам прошлого года вновь выявлено 1 154 больных туберкулезом, что 11% ниже заболеваемости 2017 года", - сообщает inkazan.ru.

Происшествия Россиянин назвал следователя пассивным гомосексуалом и пошел под суд Согласно материалам дела, в октябре 2018-го Мамасалиев в одной из групп WhatsApp «пошел на поводу у эмоций и распространил заведомо ложную информацию о следователе, опорочив его честь, достоинство и репутацию».

Политика Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30% Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.

Политика Россия решила сохранить транзит газа через Украину В Министерстве энергетики России ожидают, что Москве и Киеву удастся достичь некоторых договоренностей о продлении контракта на транзит газа в Европу через территорию Украины не позднее осени 2019 года.

Политика Песков прокомментировал итоги доклада спецпрокурора Мюллера В Кремле не видели доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по вмешательству в американские выборы в 2016 году, однако принципиальная позиция по этому делу и по обвинениям, звучащим из Вашингтона, известна.

Происшествия Прибывший в Аргентину король Испании час не мог выйти из самолета После приземления Фелипе VI и королева Летисия должны были выйти из самолета к ожидающей их делегации, в которую входили министры иностранных дел Испании и Аргентины и другие почетные гости.

Происшествия Суд в Подмосковье приговорил двух мужчин к 23 годам и пожизненному сроку за убийство женщины и ее сына В Подмосковье 47-летнего Дмитрия Устюхина и 48-летнего Владимира Грачева приговорили к 23 годам колонии и пожизненному сроку соответственно за убийство женщины и ее сына, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.

Спорт Васильева: руководство СБР устранилось из моего дела о допинге Биатлонистка Маргарита Васильева прокомментировала свой допинговый скандал с пропуском тестов и заявила, что Союз биатлонистов устранился от дела и никак не участвовал в коммуникации биатлонистки с IBU.

Авто Skoda представит пикап на базе модели Skoda Kodiaq Компания Skoda превратит кроссовер Kodiaq в спортивный двухдверный пикап.

Происшествия В МВД заинтересовались складом детского питания в морге Югорска В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проведут проверку после появления данных о хранении детского питания в морге Югорска, передает РИА "Новости".

Происшествия На Кубани два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме В результате ЧП травмы получили два человека. Пострадавших "скорая" доставила в Центральную районную больницу.

Происшествия В Брянске опубликовано видео с места страшного ДТП у автовокзала В Брянске опубликовали видео в первые минуты после трагического ДТП возле автовокзала, где погибли четыре человека и трое были ранены.

Экономика Интернет-провайдеры попросили о свободном доступе в дома россиян «МегаФон», МТС, «Вымпелком», «ЭР-Телеком Холдинг» и ассоциация «Ростелесеть» попросили министерство связи поддержать законопроект об упрощении доступа интернет-провайдерам в жилые дома.

Экономика На 20% намерена поднять зарплату сотрудникам «Почта России» Программ повышения зарплат стартует с 1 мая 2019 года, и затронет 17 регионов России с наиболее низкими зарплатами.

Общество Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.

Происшествия Уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева передано в суд «В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения»,— сообщили в МВД.