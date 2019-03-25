Армия и оружие

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» ПорошенкоРИА Новости вчера в 18:06

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов. Его выступление размещено на YouTube.
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с чего всё началось
Подготовленное к открытию в одностороннем порядке КПВВ «Золотое» заминировано, провокационные действия будут проведены после начала пропуска мирных жителей на территорию ЛНР, — говорится в выступлении представителя Народной милиции, опубликованном на YouTube
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News.ruвчера в 18:52

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«Подлый план»: как Порошенко собирается сорвать выборы «за счет Донбасса»

Российский Диалог03:02

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

Газета.Ru02:37

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

РИА Новостивчера в 18:06

В ДНР рассказали о «подлом плане» Порошенко по Донбассу

RT на русскомвчера в 23:12

В ДНР рассказали о «подлом плане» Порошенко по Донбассу

Известиявчера в 19:40

Порошенко подготовил «подлый план» по срыву выборов

News.ruвчера в 18:52

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко для срыва выборов

URA.Ru00:22
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 09:55, Ашберн
Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине

По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.
Обновлено в 06:02
Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Экономика

Совфеду рекомендовали одобрить доиндексацию пенсий

Профильный комитет Совета Федерации рекомендовал поддержать закон о доиндексации пенсий.
Обновлено в 08:31
Происшествия

В Москве мужчина умер в здании суда

В здании Кузьминского суда Москвы умер мужчина, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.
Обновлено в 06:35
Общество

Рогозин анонсировал создание беспилотного медицинского трамвая

Обновлено в 08:55
Происшествия

Три человека пострадали при нападении неизвестного с ножом в Японии

Три человека пострадали при нападении неизвестного с ножом в японском городе Фукуока.
Обновлено в 09:28
Происшествия

Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара

Обновлено в 07:31
Происшествия

Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов

По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.
Обновлено в 04:03
Здоровье

Заболеваемость туберкулезом в Татарстане снизилась на 11%

"По итогам прошлого года вновь выявлено 1 154 больных туберкулезом, что 11% ниже заболеваемости 2017 года", - сообщает inkazan.ru.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Россиянин назвал следователя пассивным гомосексуалом и пошел под суд

Согласно материалам дела, в октябре 2018-го Мамасалиев в одной из групп WhatsApp «пошел на поводу у эмоций и распространил заведомо ложную информацию о следователе, опорочив его честь, достоинство и репутацию».
Обновлено в 08:51
Общество

Мединский призвал отнестись с юмором к акции «МК» в Историческом музее

Обновлено в 08:43
Армия и оружие

Боевые самолеты начнут бомбить лед в Петербурге и Ленобласти

Обновлено в 00:51
Политика

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Политика

Россия решила сохранить транзит газа через Украину

В Министерстве энергетики России ожидают, что Москве и Киеву удастся достичь некоторых договоренностей о продлении контракта на транзит газа в Европу через территорию Украины не позднее осени 2019 года.
Обновлено в 06:34
Политика

Песков прокомментировал итоги доклада спецпрокурора Мюллера

В Кремле не видели доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по вмешательству в американские выборы в 2016 году, однако принципиальная позиция по этому делу и по обвинениям, звучащим из Вашингтона, известна.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Прибывший в Аргентину король Испании час не мог выйти из самолета

После приземления Фелипе VI и королева Летисия должны были выйти из самолета к ожидающей их делегации, в которую входили министры иностранных дел Испании и Аргентины и другие почетные гости.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Суд в Подмосковье приговорил двух мужчин к 23 годам и пожизненному сроку за убийство женщины и ее сына

В Подмосковье 47-летнего Дмитрия Устюхина и 48-летнего Владимира Грачева приговорили к 23 годам колонии и пожизненному сроку соответственно за убийство женщины и ее сына, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
Обновлено в 08:18
Спорт

Васильева: руководство СБР устранилось из моего дела о допинге

Биатлонистка Маргарита Васильева прокомментировала свой допинговый скандал с пропуском тестов и заявила, что Союз биатлонистов устранился от дела и никак не участвовал в коммуникации биатлонистки с IBU.
Обновлено в 08:30
Авто

Skoda представит пикап на базе модели Skoda Kodiaq

Компания Skoda превратит кроссовер Kodiaq в спортивный двухдверный пикап.
Обновлено в 06:24
Происшествия

В МВД заинтересовались складом детского питания в морге Югорска

В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проведут проверку после появления данных о хранении детского питания в морге Югорска, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:39
Происшествия

На Кубани два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

В результате ЧП травмы получили два человека. Пострадавших "скорая" доставила в Центральную районную больницу.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Брянске опубликовано видео с места страшного ДТП у автовокзала

В Брянске опубликовали видео в первые минуты после трагического ДТП возле автовокзала, где погибли четыре человека и трое были ранены.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Кировчанка оставила без присмотра пятерых детей в закрытой квартире

Обновлено в 05:17
Экономика

Интернет-провайдеры попросили о свободном доступе в дома россиян

«МегаФон», МТС, «Вымпелком», «ЭР-Телеком Холдинг» и ассоциация «Ростелесеть» попросили министерство связи поддержать законопроект об упрощении доступа интернет-провайдерам в жилые дома.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Бывшая жена Дацика обвинила его в избиении детей

Обновлено в 09:50
Экономика

На 20% намерена поднять зарплату сотрудникам «Почта России»

Программ повышения зарплат стартует с 1 мая 2019 года, и затронет 17 регионов России с наиболее низкими зарплатами.
Обновлено в 06:58
Общество

Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева передано в суд

«В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения»,— сообщили в МВД.
Обновлено в 04:05
Экономика

«Русагро» создала дочернюю структуру в Гонконге

Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, создала дочернюю структуру в Гонконге, следует из годового отчета компании.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие

В Крыму начались масштабные учения ВДВ

Обновлено в 05:09
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