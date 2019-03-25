Армия и оружие

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» ПорошенкоРИА Новости вчера в 18:06

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов. Его выступление размещено на YouTube.
Читать в источнике
с чего всё началось
Подготовленное к открытию в одностороннем порядке КПВВ «Золотое» заминировано, провокационные действия будут проведены после начала пропуска мирных жителей на территорию ЛНР, — говорится в выступлении представителя Народной милиции, опубликованном на YouTube
.
News.ruвчера в 18:52

Подробнее о событии

«Подлый план»: как Порошенко собирается сорвать выборы «за счет Донбасса»

Российский Диалог03:02

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

Газета.Ru02:37

В ДНР рассказали о «подлом плане» Порошенко по Донбассу

RT на русскомвчера в 23:12

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко для срыва выборов

URA.Ru00:22

В ДНР рассказали о «подлом плане» Порошенко по Донбассу

Известиявчера в 19:40

Порошенко подготовил «подлый план» по срыву выборов

News.ruвчера в 18:52

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

РИА Новостивчера в 18:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Энергетика

Нефть Brent торгуется ниже $67 за баррель

К настоящему моменту нефть марки Brent потеряла в цене 9 центов (0,13%) и торгуется на уровне $66,94 за баррель.
Обновлено в 10:35
Экономика

На 20% намерена поднять зарплату сотрудникам «Почта России»

Программ повышения зарплат стартует с 1 мая 2019 года, и затронет 17 регионов России с наиболее низкими зарплатами.
Обновлено в 06:58
Политика

Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам

Россия и Турция начали переговоры о взаимном посещении гражданами стран по внутренним паспортам, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 08:07
Футбол

Халк: «Порту» нужна была помощь, и я ушёл в «Зенит»

Нападающий китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк рассказал о переходе из «Порту» в петербургский «Зенит».
Обновлено в 10:28
Политика

Трамп в понедельник признает Голанские высоты частью Израиля

Президент США Дональд Трамп позже в понедельник официально признает Голанские высоты частью Израиля, подтвердил вице-президент США Майк Пенс.
Обновлено в 11:22
Транспорт

На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные

В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Политика

Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера

Президент США Дональд Трамп заявил, что итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» полностью оправдывают его и подтверждают отсутствие сговора с Москвой.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд

Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.
Обновлено в 10:09
Политика

В СБУ подтвердили, что Прозоров является экс-сотрудником ведомства

В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о том, что Василий Прозоров, который дал пресс-конференцию в Москве, является бывшим сотрудником СБУ.
Обновлено в 08:49
Экономика

Минфин предложил увеличить минимальную цену на шампанское

Министерство финансов России предложило увеличить минимальную розничную цену на шампанское с 164 рублей за 0.75 литра до 204 рублей.
Обновлено в 11:18
Общество

Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике

Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.
Обновлено в 06:22
Происшествия

СК начал проверку после драки полицейских в Калмыкии

В Элисте сотрудники республиканского управления Следственного комитета России инициировали проверку информационного сообщения о драке между сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие

Российский летающий карабин для уничтожения дронов сняли на видео

В интернет попали видео с испытаний летающего карабина, который изобрели в России для уничтожения беспилотников.
Обновлено в 11:18
Музыка

Умер музыкант-авангардист Скотт Уокер

Уокера называли одним из самых загадочных музыкантов современности, отмечает BBC News.
Обновлено в 09:00
Авто

Toyota в России отзывает 350 автомобилей GT86

По информации, размещенной на сайте Росстандарта, компания Toyota проведет в нашей стране мероприятия по проведению добровольного отзыва 350 автомобилей Toyota GT86.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара

Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес

После родов певица Нюша «упала в цене»

Как и обещала своим поклонникам певица Нюша, долго сидеть в отпуске по уходу за ребенком, который появился на свет в ноябре прошлого года, она не будет.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия

Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов

По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Число жертв наводнения в Иране выросло до 17 человек

По информации ведомства, 17 человек погибли и 74 человека пострадали от наводнения, произошедшего в городе Шираз на юге страны.
Обновлено в 11:10
Финансы

Минфин допустил снижение ставок по ипотеке до 8%

Ставки по ипотечным кредитам могут снизиться до 8 процентов раньше 2024 года - даты, предусмотренной нацпроектом "Жилье и городская среда".
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

У российских военных может появиться свой мобильный оператор

Как сообщают источники, оператор будет работать на сетях Tele2, рассказывает издание «Ведомости».
Обновлено в 08:30
Происшествия

В Петербурге начались поиски ребенка, провалившегося под лед Невы

В Санкт-Петербурге спасатели ищут 11-летнего ребенка, провалившегося под лед Невы.
Обновлено в 11:20
Политика

В Польше заявили, что не оспаривают роль СССР в победе над фашизмом

Польские власти не оспаривают роль СССР в победе над гитлеровской Германией, однако не считают необходимым приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября этого года.
Обновлено в 11:18
Политика

Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Политика

Экс-глава Росгеологии объяснил свою отставку «плановой ротацией»

Экс-глава Росгеологии Роман Панов, об отставке которого стало известно 22 марта, объяснил ее "плановой ротацией", однако отметил, что и скандал вокруг бывшего первого замглавы холдинга Руслана Горринга также оказал влияние на принятое акционером решение.
Обновлено в 09:59
Футбол

«Реал» предложит за Мбаппе рекордную сумму

Мадридский «Реал» собирается предложить ПСЖ 280 миллионов евро за переход нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает France Football.
Обновлено в 10:55
Экономика

ВТБ подключился к системе переводов ЦБ по номеру телефона

Клиентам ВТБ стали доступны переводы по номеру телефона на счета других банков через систему быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 06:50
Культура

Бондарчук потребовал освободить Серебренникова

Обновлено в 07:48
Происшествия

Экс-охранника Кадырова нашли мертвым в тюрьме без почек и легких

У экс-сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова Аюба Тунтуева, который был найден мертвым в колонии, не оказалось внутренних органов.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие

СМИ назвали цель визита российских военных в Венесуэлу

Обновлено в 00:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное