Спорт
Разведчик объяснил исход матча Спасского и Фишера в 1972 годуГазета.Ru 00:32
Ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников объяснил исход матча российского гроссмейстера Бориса Спасского и американского шахматиста Бобби Фишера в 1972 году, передает РИА "Новости". Спасский и Фишер сошлись в матче за звание чемпиона мира в 1972 году.
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Ветеран Службы внешней разведки Георгий Санников объяснил проигрыш советского гроссмейстера Бориса Спасского в 1972 году американцу Бобби Фишеру.РИА Новостивчера в 20:17
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Советский разведчик назвал причины проигрыша Спасского американцу Фишеру в 1972 году
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