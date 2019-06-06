Футбол

Разрыв связок. Неймар пропустит Кубок АмерикиSportbox.RU 01:38

У футболиста диагностировали разрыв связок голеностопного сустава, сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола. Неймар получил травму в товарищеском матче против сборной Катара (2:0) и был вынужден покинуть поле на 21-й минуте встречи. Кубок Америки пройдет в Бразилии с 15 июня по 7 июля.
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