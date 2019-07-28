Если в 2000 году богатые люди получали среднюю зарплату в 34 раза превышающую зарплату бедных, то в 2005-м этот разрыв составлял уже 25 раз, а в 2019 году сократился до 13 раз. При этом на государственных и муниципальных предприятиях этот разрыв в нынешнем году еще ниже - 10,4 раза.

с чего всё началось

Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.

Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.

Происшествия ОМОН начал задерживать протестующих на Трубной площади Протестующих задерживают сотрудники полиции и бойцы ОМОН. На данный момент задержаны до 10 человек, указывает агентство.

Происшествия Популярный видеоблогер погиб в Петербурге В Санкт-Петербурге погиб популярный белорусский видеоблогер Road to film.

Политика Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2» Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».

Политика В ЕС прокомментировали задержания на незаконной акции в Москве Представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич выступила с критикой в адрес РФ по поводу задержания участников несанкционированной субботней акции в Москве, опубликовав соответствующее заявление.

Армия и оружие Штатный носитель «Посейдонов» спустят на воду до конца года Штатный носитель беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" - атомная подводная лодка "Хабаровск" проекта 09851, - будет спущена на воду до конца этого года.

Наука Пень-зомби обнаружен в Новой Зеландии Ученые Оклендского технологического университета в Новой Зеландии обнаружили, что пень агатиса южного относится к гигантскому суперорганизму, состоящему из сотен деревьев.

Культура «Союзмультфильм» выпустит «Чебурашку» и «Попугая Кешу» в 3D Художник-постановщик студии Юрий Пронин рассказал на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0», что некоторые персонажи, например Крокодил Гена, Попугай Кеша и Чебурашка, уже существуют в объемном формате.

Политика Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.

Шоу-бизнес Панайотов высказался о совместном ребенке с Успенской Александр Панайотов прокомментировал слухи о том, что он может стать отцом ребенка Любови Успенской.

Транспорт В Екатеринбурге 14 рейсов не смогли приземлиться из-за погоды Четырнадцать рейсов не смогли приземлиться в воскресенье в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" из-за метеоусловий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.

Единоборства Холлоуэй победил Эдгара и сохранил чемпионский пояс UFC Чемпион полулегкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Макс Холлоуэй в четвертый раз защитил пояс, победив легенду смешанных единоборств Фрэнки Эдгара на турнире в канадском Эдмонтоне, который состоялся в ночь с 27 на 28 июля.

Авто Названы самые популярные советские автомобили с иностранными корнями Многие знают, что некоторые культовые автомобили времен СССР создавались советскими инженерами при поддержке иностранных разработчиков.

Политика Путин отметил героизм погибших в Баренцевом море офицеров Выступая на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня МВФ, президент России Владимир Путин отметил подвиг погибшего в Баренцевом море экипажа глубоководного аппарата.

Футбол Экс-футболист Радимов с иронией отреагировал на поражение «Спартака» В следующем туре подопечные Олега Кононова встретятся с «Динамо». Глушаков покинул «Спартак» этим летом и перешёл в грозненский «Ахмат».

Экономика Счетная палата признала провал пенсионной системы в России Представитель ведомства указала, что государство принимает меры, чтобы выправить ситуацию, однако пенсионная система остается неэффективной и никак не влияет на уровень пенсионного обеспечения граждан.

Технологии Arma 3 – новое дополнение черпает вдохновение в X-Files и Супер 8 Стань героем фильма Прибытие Если вы следили за развитием Arma 3 в последние пару лет, вы могли заметить, что Bohemia Interactive добавляла в игру материал, в котором не всегда надо было много стрелять.

Единоборства Вдова боксера Дадашева подаст в суд на судью поединка Вдова Максима Дадашева Елизавета Апушкина намерена подать в суд на рефери, судившего трагический бой с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, а также на Атлетическую комиссию штата Мэриленд.

Политика В Крыму заявили о готовности принять самолеты с Украины «Новый аэропорт Симферополя построен по самым современным требованиям и рассчитан на прием рейсов со всех уголков мира, в том числе из Украины», — сказал Черняк.

Армия и оружие Брест празднует 75-летие освобождения от фашистов В Белоруссии 28 июля отмечают памятную дату. 75 лет назад произошло освобождение Бреста.