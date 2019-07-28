Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 разКоммерсантъ 01:58
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
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с чего всё началось
Если в 2000 году богатые люди получали среднюю зарплату в 34 раза превышающую зарплату бедных, то в 2005-м этот разрыв составлял уже 25 раз, а в 2019 году сократился до 13 раз. При этом на государственных и муниципальных предприятиях этот разрыв в нынешнем году еще ниже - 10,4 раза.Российская газетавчера в 21:00
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