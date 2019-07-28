Если в 2000 году богатые люди получали среднюю зарплату в 34 раза превышающую зарплату бедных, то в 2005-м этот разрыв составлял уже 25 раз, а в 2019 году сократился до 13 раз. При этом на государственных и муниципальных предприятиях этот разрыв в нынешнем году еще ниже - 10,4 раза.

с чего всё началось

Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.

Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз

Политика Голоса на выборах в Раду пересчитают во Львовской области Согласно предварительном итогу досрочных выборов в Верховную раду Украины, кандидаты от «Слуги народа» получат 125–127 мандатов по мажоритарным округам и 121–122 по партийным спискам.

Происшествия Гудкову продлили задержание до утра Политику Дмитрию Гудкову продлили задержание до утра 29 июля.

Происшествия Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.

Политика Зарубежные СМИ — о неразрешенном митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Зарубежные СМИ — о неразрешенном митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля в центре Москвы прошла неразрешенная акция с требованием допустить незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Армия и оружие Испытания израильской ракеты на Аляске показали на видео Министерство обороны Израиля опубликовало видео испытаний новейшей противоракеты Arrow 3 национальной системы ПРО.

Автоспорт Квят впервые в сезоне поднялся на подиум «Формулы-1» Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят показал третий результат на гонке Гран-при Германии «Формулы-1».

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.

Политика В Грузии прошел митинг за восстановление отношений с Россией Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.

Политика В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».

Футбол Трансфер Бэйла в китайский клуб сорвался Переход валлийского вингера "Реала" Гарета Бэйла в китайский клуб сорвался, сообщил в "Твиттере" журналист Дэвид Орнштейн.

Авто Официально подтверждена цена «Русского Гелика» на базе Lada 4x4 Корреспонденты федерального издания отправились для этого на предприятие "Апал", где им подтвердили факт стоимости внедорожника "Сталкер" 1,2 миллиона.

Политика Интервью с Путиным номинировали на премию «Эмми» Прошлогоднее интервью американского журналиста Fox News Криса Уоллеса с российским лидером Владимиром Путиным выдвинули на получение награды премии "Эмми".

Армия и оружие Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.

Политика Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.

Космос Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.

Футбол Комличенко помог «Болеславу» одержать вторую победу в сезоне Млада-Болеслав одержал вторую победу в чемпионате. Еще в одном матче клуб уступил Богемиансу.

Политика Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех верующих с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.

Политика Южная Осетия попросила Италию о признании Республика Южная Осетия обратилась к итальянским властям с просьбой о признании, заявил глава представительства МИД кавказской республики в Италии Мауро Мурджа.

Шоу-бизнес Ирина Шейк закрутила роман с бывшим мужем Дженнифер Энистон Российская модель Ирина Шейк после расставания с актером Брэдли Купером завела новый роман с экс-мужем Дженнифер Энистон — актером Джастином Теру.

Происшествия СК начал проверку после гибели гонщика на соревновании в Подмосковье Следственный комитет РФ начал проверку из-за гибели гонщика, который не справился с управлением на соревновании "Московская миля" в Подмосковье, сообщает ГСУ СК по Московской области.

Армия и оружие В ДНР отвергли обвинения в причастности к обстрелу КПП «Марьинка» Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила о непричастности к обстрелу пункта пропуска "Марьинка" у линии соприкосновения в Донбассе.