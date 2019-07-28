Если в 2000 году богатые люди получали среднюю зарплату в 34 раза превышающую зарплату бедных, то в 2005-м этот разрыв составлял уже 25 раз, а в 2019 году сократился до 13 раз. При этом на государственных и муниципальных предприятиях этот разрыв в нынешнем году еще ниже - 10,4 раза.

с чего всё началось

Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.

Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз

Футбол «Алания» выбила «Анжи» из Кубка России Владикавказская «Алания» в матче 1/128 финала Кубка России обыграла махачкалинский «Анжи» со счётом 1:0. Встреча состоялась во Владикавказе на стадионе «Спартак».

Футбол Гончаренко высказался об использовании VAR в матче с «Локомотивом» Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение об использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».

Политика В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

Армия и оружие ПНС обвинило армию Хафтара в авиаударе по полевому госпиталю в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифы Хафтара в нанесении авиаудара по полевому госпиталю в Триполи, заявив, что его жертвами стали пять врачей.

Политика Партия Зеленского планирует разделить Украину на префектуры Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», получившая большинство мест в Верховной раде, собирается изменить административное устройство страны и ввести институт префектов.

Политика «Новая церковь» Украины провела свой Крестный ход Новосозданная Православная церковь Украины (ПЦУ) в воскресенье провела свой первый Крестный ход по случаю Дня Крещения Руси.

Автоспорт Кубица набрал первые очки в сезоне после штрафов гонщиков «Альфа Ромео» Гонщик "Уильямса" Роберт Кубица набрал первые очки в текущем сезоне "Формулы-1" благодаря штрафам, наложенным на пилотов "Альфа Ромео" Кими Райкконен и Антонио Джовинацци по итогам Гран-при Германии, сообщается на официальном сайте серии.

Гаджеты Смартфон Xiaomi CC9 уже упал в цене Совсем свежие смартфоны линейки Xiaomi CC резко упали в цене на китайской площадке JD.com.

Политика В Грузии прошел митинг за налаживание отношений с Россией В центре Батуми прошел многотысячный митинг в поддержку улучшения отношений с Россией.

Общество В Хельсинки зафиксировали рекордно высокую температуру На старейшей метеорологической станции Финляндии, которая находится в столице страны Хельсинки, зафиксировали рекордно высокую дневную температуру.

Армия и оружие В Петербурге состоялся главный военно-морской парад В Санкт-Петербурге в воскресенье, 28 июля, состоялся парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.

Футбол Агент Бэйла: «Зидан не любит Гарета» Ранее главный тренер сливочных Зинедин Зидан выразил надежду, что валлийский футболист в ближайшее время найдет себе другую команду.

Происшествия Врач Навального назвала причиной его госпитализации воздействие «неопределенных химических веществ» Врач Алексея Навального Анастасия Васильева, которая лечила его в 2017 году, назвала причиной госпитализации политика «действия неопределенных химических веществ».

Авто «АвтоВАЗ» рассказал о хэтчбеке Lada Vesta Как планировалось в компании, обновленное семейство Lada Vesta будет поставляться на рынок в следующем порядке: седан и хэтчбек, а за ними универсал и универсал «Кросс».

Автоспорт Подиум Квята в Германии стал вторым в истории для Toro Rosso Российский гонщик Даниил Квят завоевал для итальянской команды «Формулы-1» Toro Rosso второй подиум в её истории.

Происшествия ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку» Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.

Футбол Футболист киевского «Динамо» рассказал о желании переехать в Россию Венгерский защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар, к которому, по информации СМИ, ранее проявлял интерес "Зенит", рассказал о желании попробовать свои силы в Российской премьер-лиге.

Общество Мост рухнул в Байкальске после повышения уровня воды в реке Солзан Обрушение моста произошло в Байкальске после повышения уровня воды в реке Солзан сегодня, 28 июля.