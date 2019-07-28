Если в 2000 году богатые люди получали среднюю зарплату в 34 раза превышающую зарплату бедных, то в 2005-м этот разрыв составлял уже 25 раз, а в 2019 году сократился до 13 раз. При этом на государственных и муниципальных предприятиях этот разрыв в нынешнем году еще ниже - 10,4 раза.

с чего всё началось

Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.

Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз

Политика Зеленский призвал к единству церкви Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех в Днем крещения Руси. Об этом он написал в своем твиттере.

Происшествия Популярный видеоблогер погиб в Петербурге В Санкт-Петербурге погиб популярный белорусский видеоблогер Road to film.

Происшествия В Канаде спасли двух из трех запутавшихся в сетях полярных китов Спасательная экспедиция смогла обнаружить и освободить от рыболовецких снастей двух из трех полярных китов, заплывших в начале месяца в канадский залив Святого Лаврентия.

Здоровье Чем опасно лечение пищевой содой, рассказали врачи Некоторые люди пищевую соду применяют не только в качестве кулинарной добавки, но и решают многие вопросы в доме, огороде, а также квартире, сообщает портал «Стерлеград» со ссылкой на newstes.ru.

Технологии Пользователь Telegram «убил» поискового бота «Яндекса» В мессенджере Telegram до недавнего времени был поисковый бот «Яндекса» под адресом @ya.

Происшествия Убит бывший чемпион России по кикбоксингу В Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки обнаружено тело бывшего чемпиона России и Германии по кикбоксингу Сергея Карпенко.

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.

Финансы Центробанк России снизил ключевую ставку до 7,25 процента годовых Ставку решили снизить на 0,25 процентных пункта - с 7,5 процента годовых до 7,25. Решение вступает в действие с понедельника, 29 июля.

Политика МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым Министерство иностранных дел Украины вновь выразило решительный протест в связи с поездкой российской делегации во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Крым, которая состоялась 28 июля.

Армия и оружие Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3" ), информирует в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.

Общество Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги.

Происшествия Российский гонщик погиб во время соревнований в Московской области Гонщик Сергей Боричев вылетел за пределы трассы во время соревнований в Подмосковье и погиб.

Авто Blaupunkt возобновила выпуск магнитолы из 1980-х В комплекте с Bremen SQR 46 DAB поставляется микрофон и пульт управления. Цена современного варианта Bremen SQR 46 DAB составляет 449 евро.

Космос Астрономы обнаружили экзопланету с тремя солнцами Специалисты из НАСА смогли найти экзопланету с 3-мя солнцами, воспользовавшись космическим телескопом TESS.

Политика Партия Зеленского планирует разделить Украину на префектуры Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», получившая большинство мест в Верховной раде, собирается изменить административное устройство страны и ввести институт префектов.

Футбол «Зенит» и «Уфа» согласовали трансфер Кругового Руководство «Зенита» и «Уфы» договорились об условиях трансфера защитника Данила Кругового.

Авто Официально подтвердили стоимость «Русского Гелика» на базе Lada 4x4 «Сталкер» был выставлен на продажу за 1 233 000 рублей, что подтверждает официальный производитель, фирма «Апал».