Экономика

Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в РоссииМосква 24 вчера в 02:10

Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова рассказала об уровне разрыва между богатым и бедным населением в России, передает "Российская газета".
Читать в источнике
Комментировать781
с чего всё началось

Эксперты назвали уровень разрыва между богатыми и бедными

Если в 2000 году богатые люди получали среднюю зарплату в 34 раза превышающую зарплату бедных, то в 2005-м этот разрыв составлял уже 25 раз, а в 2019 году сократился до 13 раз. При этом на государственных и муниципальных предприятиях этот разрыв в нынешнем году еще ниже - 10,4 раза.
Российская газета27 июля в 21:00

Подробнее о событии

Экономист назвал три причины не верить исследованию о бедных и богатых россиянах

URA.Ruвчера в 03:25

Эксперты рассказали о сокращении разрыва между богатыми и бедными

РИА Новостивчера в 01:47

В России оценили уровень разрыва между богатым и бедным населением

Известия27 июля в 22:47

Разрыв между богатыми и бедными сократился

Газета.Ruвчера в 05:37

Эксперты подсчитали уровень разрыва между богатыми и бедными россиянами

РБКвчера в 00:19

Эксперты подсчитали уровень разрыва между богатыми и бедными

РЕН ТВ27 июля в 21:32

Эксперты назвали уровень разрыва между богатыми и бедными

Российская газета27 июля в 21:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:38, Вашингтон
Общество

Власти Байкальска эвакуируют десять домов из-за угрозы подтопления

Обновлено в 01:17
Наука

Работа человека деформирует или восполняет мозг

Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
Обновлено 27 июля в 23:00
Армия и оружие

В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания

Обновлено вчера в 16:52
Происшествия

Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика

Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
Обновлено вчера в 16:43
Политика

Соратник Зеленского назвал планы переименования России уделом неудачников

Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский раскритиковал предложения переименовать Россию в "Московию" и назвал единственным результатом Майдана "легализацию нацизма".
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия

На дороге в Волгоградской области произошла утечка соляной кислоты

«Предварительно, произошла разгерметизация автоцистерны, в результате чего на обочину автодороги вытекло 20 кубических метров соляной кислоты», — заявили в МВД.
Обновлено в 01:34
Происшествия

В Калифорнии десятки человек пострадали при стрельбе на фестивале

Обновлено в 00:18
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.
Обновлено вчера в 22:15
Гаджеты

Вот так выглядит фанатский ремейк Unreal с современной графикой и RTX

С 2018 года в разработке находится ремейк первой игры Unreal (1998), который создают на движке Unreal Engine 4. Помимо общего улучшения картинки, ожидается поддержка трассировки лучей.
Обновлено 27 июля в 13:54
Общество

Москвичей предупредили о температурном антирекорде

Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.
Обновлено вчера в 20:53
Наука

Ледники Аляски тают в 100 раз быстрее прогнозов

Подводный ледник Леконт (к югу от столицы штата) теряет массу в сто раз быстрее спрогнозированных темпов.
Обновлено 26 июля в 01:22
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия

Reuters: при нападении в Кабуле был ранен кандидат в вице-президенты

Обновлено вчера в 12:07
Происшествия

В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек

Боевики группировки «Боко харам» (запрещена в России) совершили нападение на похоронную церемонию в Нигерии, в результате чего погибли 65 человек.
Обновлено вчера в 20:06
Спорт

Васильева: вышла на старт бороться независимо от занятого места

Победительница масс-старта на чемпионате России по летнему биатлону Маргарита Васильева прокомментировала свой успех.
Обновлено вчера в 12:57
Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI

Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Авто

За полгода москвичи совершили свыше 24 млн поездок на каршеринге

Москвичи и гости столицы стали пользоваться системой краткосрочной арендой автомобиля еще чаще и за полгода совершили более 24 миллионов поездок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:28
Общество

В Тулуне началась эвакуация жителей из-за угрозы паводка

В городе Тулуне Иркутской области в воскресенье была объявлена эвакуация в связи с угрозой повторения дождевого паводка, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено вчера в 06:22
Футбол

Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины

Киевское "Динамо" одержало волевую победу над донецким "Шахтером" и в восьмой раз стало обладателем Суперкубка Украины по футболу.
Обновлено вчера в 16:09
Общество

Женщина разделась догола из-за аномальной жары и попала на видео

Обновлено в 00:10
Политика

В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина

Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Экономика

Фармритейлеры теряют покупателей

Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.
Обновлено вчера в 12:29
Общество

В Красноярском крае горит почти миллион гектаров леса

Обновлено вчера в 22:52
Армия и оружие

Корветы проекта «Стерегущий» получат «трехглазые» радары

Отмечается то, что вместо вращающегося антенного блока, корветы проекта «Стерегущий» будут оснащены тремя стационарными приемо-передающими устройствами.
Обновлено вчера в 03:22
Политика

Опубликовано видео погружения Путина к затонувшей подлодке

В рамках мероприятий к Дню ВМФ Владимир Путин спустился на батискафе к затонувшей на Балтике во время Великой Отечественной войны подлодке Щ-308 «Семга».
Обновлено вчера в 06:20
Политика

СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 13:12
Шоу-бизнес

Ирина Шейк закрутила роман с экс-мужем Дженнифер Энистон

Российская супермодель Ирина Шейк, недавно расставшаяся с актером Брэдли Купером, закрутила роман с экс-супругом актрисы Дженнифер Энистон Джастином Теру, сообщает Gossip Cop.
Обновлено вчера в 15:50
Энергетика

«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока

Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено вчера в 08:11
Общество

В США умерла «самая умная» в мире собака

Бордер-колли по кличке Чейсер, жившая в штате Южная Каролина и считавшаяся самой умной в мире собакой, умерла на этой неделе в возрасте 15 лет.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

В Якутии 20 человек госпитализировали после отравления шаурмой

Обновлено в 01:02
Главное