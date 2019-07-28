Если в 2000 году богатые люди получали среднюю зарплату в 34 раза превышающую зарплату бедных, то в 2005-м этот разрыв составлял уже 25 раз, а в 2019 году сократился до 13 раз. При этом на государственных и муниципальных предприятиях этот разрыв в нынешнем году еще ниже - 10,4 раза.

с чего всё началось

Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.

Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз

Политика Помпео заявил, что Иран отказался его принять Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".

Политика Новое правительство Британии усилило подготовку к Brexit без сделки Правительство Великобритании, сформированное новым премьер-министром Борисом Джонсоном, начало усиленную подготовку к выходу из ЕС без заключения соглашения на фоне заявлений Брюсселя о неготовности пересматривать ранее заключенный проект соглашения по Brexit.

Происшествия У больницы Навального задержали более 20 человек Правоохранители задержали 21 человека у больницы, куда госпитализировали оппозиционера Алексея Навального, передает «ОВД-Инфо».

Общество Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.

Общество Британские аэрокосмические компании хотят остаться с ЕС Более 600 британских компаний аэрокосмической отрасли обратились в Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) — они хотят перейти в ведение европейского регулятора, так как в случае жесткого «Брексита» (без предварительных договоренностей с ЕС) у них будут проблемы с поставками в ЕС, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

Футбол ЦСКА — Локомотив 1:0 Главный арбитр встречи третьего тура чемпионата России по футболу между столичными ЦСКА и "Локомотивом" Владислав Безбородов использовал систему VAR на девятой минуте матча.

Армия и оружие Составлен ТОП-5 военных грузовиков Эксперты издания «Военное дело» составили подборку из-за самых лучших и мощных военных грузовиков.

Экономика Половина микрофинансовых организаций могут уйти с рынка Отмечается, что Банк России снизил максимально допустимую ставку, а также обязал организации начислять больше резервов по займам закредитованных россиян.

Происшествия На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.

Происшествия Трех человек расстреляли около заправки во Франции Как отмечается, в результате стрельбы три человека скончались, еще один - получил ранения. Среди погибших есть одна женщина.

Политика Дмитрий Медведев посетит в Севастополе парад в честь Дня ВМФ 28 июля Дмитрий Медведев посетит парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-морского флота России, а 29 июля проведет совещание о ходе реализации национальных проектов в Крыму и Севастополе.

Армия и оружие Израиль провел секретные испытания системы ПРО на Аляске Израиль вместе с США провел испытания противоракетной системы "Хец-3" на Аляске, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Экономика В России запретят анонимные онлайн-платежи В ассоциации утверждают, что все риски анонимных-онлайн платежей минимизированы жесткими лимитами: баланс электронных кошельков не может превышать 15 тысяч рублей, а общая сумма операций — не более 40 тысяч рублей в месяц.

Финансы Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.

Политика Зеленский потребовал уволить генерала полиции за превышение полномочий Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения главы Национальной полиции Днепропетровской области генерала Виталия Глуховери, о чем написал на своей странице в Facebook.

Наука В Новой Зеландии неумирающий пень выжил благодаря соседним деревьям Ученые выяснили, что потоки воды в пне и соседних деревьях составляли целую систему, а распределение ресурсов зависело от времени суток.

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Автоспорт Двое гонщиков Alfa Romeo оштрафованы по итогам Гран-при Германии Пилоты итальянской команды Alfa Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинацци оштрафованы по итогам гонки 11-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Германии.