Если в 2000 году богатые люди получали среднюю зарплату в 34 раза превышающую зарплату бедных, то в 2005-м этот разрыв составлял уже 25 раз, а в 2019 году сократился до 13 раз. При этом на государственных и муниципальных предприятиях этот разрыв в нынешнем году еще ниже - 10,4 раза.

с чего всё началось

Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.

Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз

Армия и оружие Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев Министерство обороны России ко дню Военно-морского флота открывает на своем сайте новый раздел с уникальными фотографиями известных флотоводцев, сообщает департамент информации и массовых коммуникация военного ведомства.

Космос Орбитальные маневры: платформа для вывода спутников на орбиту В отличие от популярных CubeSat, платформа имеет цилиндрическую форму, оптимизированную для размещения на верхней ступени Electron.

Футбол «Ливерпуль» подписал рекордсмена АПЛ Английский «Ливерпуль» в Twitter-аккаунте объявил о переходе в команду 16-летнего нападающего Харви Эллиотта.

Политика Зеленский потребовал уволить генерала полиции Днепропетровской области Президент Украины Владимир Зеленский, обратившись к главе МВД Арсену Авакову, поручил ему незамедлительно уволить Виталия Глуховерю.

Экономика Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.

Общество Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.

Автоспорт Феттель и Райкконен получили новые элементы силовой установки Финн получил новый двигатель, турбину и блок MGU-H, однако это никак не отразится на его пятой стартовой позиции, так как Райкконен не перерасходовал дозволенное количество этих элементов на сезон.

Происшествия Навального доставили в больницу из спецприемника Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.

Происшествия В Екатеринбурге автобус наехал на пешеходов, двое госпитализированы Автобус наехал на пешеходов в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, два человека госпитализированы, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Авто Назван срок, за который россияне могут накопить на внедорожник Соответственно при самой распространенной зарплате в 23,5 тыс. рублей понадобится 22 месяца (или почти 2 года), чтобы накопить на этот автомобиль в самой доступной версии.

Гаджеты Intel признаётся, что будет разрабатывать 10-нм настольные процессоры Даже на недавней квартальной отчётной конференции исполнительный директор Intel Роберт Свон (Robert Swan) достаточно подробно рассказал о том, когда выйдут 10-нм процессоры для ноутбуков и серверов, но даже не намекнул о сроках появления настольных аналогов.

Общество Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза Известный историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил его сын на своей странице в Facebook.

Общество В Екатеринбурге представят «ельцинскую» скамейку про любовь Именную скамейку для влюбленных с упоминанием первого президента России Бориса Ельцина откроют в Екатеринбурге.

Политика Зеленский призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.

Происшествия Главу Ленинского района в Крыму подозревают во взяточничестве Ранее сообщалось, что глава Ленинского района Крыма Светлана Иванова, возглавлявшая местную администрацию с октября 2017 года, была отправлена в отставку депутатами в связи с утратой доверия.

Политика Партия Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами Украинская партия "Слуга народа" планирует инициировать проведение реформы административного устройства и заменить госадминистрации префектурами, заявил глава избирательного штаба политсилы Александр Корниенко.

Происшествия МВД назвало число участников несанкционированной акции в Москве Свыше 3,5 тысяч человек участвуют в несогласованной акции в Москве, сообщили в ГУ МВД по столице.

Армия и оружие Путин заявил, что доля нового оружия и техники в ВМФ РФ превысила 62% Путин заявил, что РФ большое внимание уделяет вопросам укрепления флота, а уровень современных образцов вооружений и военной техники на флоте превысил 62%.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.

Происшествия Популярный видеоблогер погиб в Петербурге В Санкт-Петербурге погиб популярный белорусский видеоблогер Road to film.