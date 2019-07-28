Если в 2000 году богатые люди получали среднюю зарплату в 34 раза превышающую зарплату бедных, то в 2005-м этот разрыв составлял уже 25 раз, а в 2019 году сократился до 13 раз. При этом на государственных и муниципальных предприятиях этот разрыв в нынешнем году еще ниже - 10,4 раза.

с чего всё началось

Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.

Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз

Футбол «Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» нанес поражение команде «Оренбург» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Экономика Счетная палата признала провал пенсионной системы в России Представитель ведомства указала, что государство принимает меры, чтобы выправить ситуацию, однако пенсионная система остается неэффективной и никак не влияет на уровень пенсионного обеспечения граждан.

Энергетика «Северный поток» восстановил работу раньше срока Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС.

Политика Киев выразил протест из-за поездки Медведева в Крым Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым, передает пресс-служба ведомства.

Политика Зеленский призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил всех с Днём Крещения Руси и призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу.

Общество Соседям принца Гарри и Меган Маркл запретили с ними общаться Соседям принца Гарри и Меган Маркл предоставили специальные инструкции, согласно которым они должны придерживаться определенных правил во время общения с королевской семьей.

Спорт Рылов и Колесников завоевали медали ЧМ на дистанции 50 м на спине Российский пловец Евгений Рылов завоевал серебряную медаль чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 50 метров на спине.

Политика Синод УПЦ создал комиссию по обмену пленными в Донбассе Синод Украинской православной церкви Московского патриархата создал комиссию по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных, сообщает в воскресенье пресс-служба УПЦ.

Армия и оружие Во Владивостоке прошел парад в честь Дня ВМФ России Главный парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте сегодня примет президент РФ Владимир Путин В параде в честь Дня Военно-морского флота, который прошел прошел во Владивостоке, приняли участие свыше двух тысяч военнослужащих и 40 судов Тихоокеанского флота, сообщает телеканал Звезда.

Армия и оружие Сбитые в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие, сообщили СМИ Как сообщалось ранее, в Ливии при ударе сил правительства национального согласия (ПНС) по аэропорту Аль-Джуфра, который контролирует Ливийская национальная армия Халифы Хафтара, был сбит самолет Ил-76.

Кино Режиссер «Короля Льва» спрятал одну «настоящую» сцену в фильме Режиссер ремейка известного мультфильма «Король Лев» Джон Фавро рассказал, что он спрятал в полностью анимационном фильме одну сцену, снятую по – настоящему.

Единоборства Макгрегор сознался в запрещенном приеме против Нурмагомедова Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор рассказал о том, что во время его боя против действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова нарушал правила ММА, применив запрещенный удар по своему сопернику.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.

Общество Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги.

Общество Кажущийся цветным черно-белый снимок запутал пользователей сети В сети набирает популярность черно-белая фотография, которая кажется зрителям цветной за счет сетки, наложенной сверху изображения.

Происшествия Бегунья погибла от удара молнии 45-летнюю норвежская бегунья погибла во время трейлраннингового забега от удара молнии, сообщает Le Soir.

Технологии Почему приложения для здорового образа жизни могут быть опасны Разумеется, эта проблема простирается далеко за пределы приложений для курильщиков - в эту категорию также попадают мобильные программы для потери веса, тренировки, медитации и поддержания психического здоровья.

Общество В Байкальске из-за паводка обрушился мост Мэр города Василий Темгеневский рассказал ТАСС, что мост на реке Солзан обрушился из-за паводка.

Политика Медведчук предлагает Зеленскому реализовать автономию Донбасса Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук призвал президента Украины Владимира Зеленского публично признать автономию Донбасса.

Происшествия В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.

Армия и оружие Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев Министерство обороны России ко дню Военно-морского флота открывает на своем сайте новый раздел с уникальными фотографиями известных флотоводцев, сообщает департамент информации и массовых коммуникация военного ведомства.

Политика В Афганистане объявили о скором начале прямых переговоров с талибами Афганский министр по вопросам мира Абдул Салам Рахими заявил, что в ближайшие две недели власти начнут прямые переговоры с представителями радикального движения «Талибан»*, сообщает телеканал 1TV.

Происшествия В «Холдоми» заявили о травле сотрудников после пожара в детском лагере После пожара в детском палаточном лагере в отношении сотрудников горнолыжного курорта «Холдоми» началась травля.

Игры «Инсайдерская» программа для Microsoft Flight Simulator стартует в августе Компания Microsoft объявила, что «инсайдерская» программа для Flight Simulator стартует в августе 2019 года.