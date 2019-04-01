Политика
Разрыв между Тимошенко и Порошенко на выборах главы Украины сократилсяREGNUM 13:25
По итогам обработки 90,11% протоколов на выборах президента Украины кандидат на пост главы государства от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сократила свой разрыв с действующим главой государства Петром Порошенко. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины.
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Происшествия
В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии из-за махинаций с землей
По информации источников «Коммерсантъ-Уфа», в основу уголовного дела бывшего вице-премьера Евгения Гурьева легла сделка по продаже участков уфимского лимонария.
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Политика
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В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили, что кандидат в президенты Украины и действующий лидер страны Пётр Порошенко нарушил один из основных документов организации по вопросам избирательной кампании.
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Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках
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Происшествия
В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов
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Обновлено в 15:11
Политика
Зеленский уверенно лидирует на выборах президента Украины
Актер и шоумен Владимир Зеленский продолжает уверенно лидировать по итогам первого тура выборов президента Украины.
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В NASA прокомментировали испытания противоспутникового оружия в Индии
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Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
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Единоборства
Александр Поветкин: «Допинговая история испортила мне карьеру»
Российский боксер Александр Поветкин рассказал, как отразилась на его профессиональной карьере ситуация с допинговым скандалом.
Обновлено в 13:14
Здоровье
Москвичам рекомендуют чаще смеяться для повышения иммунитета
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что минута смеха равноценна длительной антистрессовой релаксации, после просмотра комедий у больных диабетом отмечается снижение уровня сахара в крови, а еще смех повышает иммунитет, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 03:24
Футбол
Теллес и Эррера перейдут из «Порту» в «Атлетико»
Мексиканский хавбек Эррера перейдет в "Атлетико" на правах свободного агента. 28-летний игрок достанется мадридскому клубу бесплатно.
Обновлено в 08:49
Политика
Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию
Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Задержан устроивший погром в редакции «Коммерсанта» в Екатеринбурге
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в погроме и краже жёстких дисков из редакции газеты "Коммерсант".
Обновлено в 15:06
Энергетика
Суд рассмотрит спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2021 году
По действующему решению Стокгольмского арбитража, которое оспаривает "Газпром", его долг перед "Нафтогазом" составляет 2,56 миллиарда долларов плюс пени.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Интернет
«ВКонтакте» удалила голосовые сообщения из открытого доступа
Администрация "ВКонтакте" удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили в соцсеть через неофициальные приложения соцсети.
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес
Меган Маркл запретили носить бриллиантовую тиару принцессы Дианы
Первый в очереди наследник английского престола запретил герцогине Сассекской выйти в свет в бриллиантовой тиаре, которая раньше принадлежала принцессе Диане, а теперь украшает британскую королевскую коллекцию.
Обновлено в 13:52
Экономика
Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовых актов.
Обновлено в 07:14
Политика
После обработки 90% протоколов результат Порошенко упал ниже 16%
По данным ЦИК, во второй тур президентских выборов в Украине выходят Зеленский с 30,25% голосов избирателей и действующий глава государства Порошенко, результат которого упал ниже 16% - до 15,97%.
Обновлено в 12:50
Политика
МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине
В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:40
Экономика
ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино
Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено в 14:38
Футбол
Пикфорд стал участником драки около бара
В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле.
Обновлено в 15:26
Политика
Кремль прокомментировал первые итоги выборов президента на Украине
На Украине 31 марта 2019 г. состоялись выборы президента.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
На юге России начались масштабные учения
Обновлено вчера в 23:04
Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 2 апреля
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 2 апреля, составляет 65,4176 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 07:29
Общество
В Московский зоопарк привезут двух больших панд из Китая
Двух больших панд привезут из Китая в Московский зоопарк, потратить на эти цели планируется почти 15 миллионов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 14:03
Политика
Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов
Обновлено в 13:00