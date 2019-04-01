Политика

Разрыв между Тимошенко и Порошенко на выборах главы Украины сократилсяREGNUM 13:25

По итогам обработки 90,11% протоколов на выборах президента Украины кандидат на пост главы государства от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сократила свой разрыв с действующим главой государства Петром Порошенко. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины.
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Отрыв Порошенко от Тимошенко сократился

Взгляд.ру11:43

Тимошенко сократила отставание от Порошенко после обработки 94,4% голосов

Известия15:21

После обработки 94% голосов Тимошенко сократила отрыв от Порошенко

РБК14:46

Тимошенко сократила отставание от Порошенко

Московский Комсомолец15:24

Разрыв между Порошенко и Тимошенко сокращается после обработки 90% голосов

Газета.Ru11:37

Разрыв между Тимошенко и Порошенко на выборах главы Украины сократился

REGNUM13:25

Тимошенко догоняет Порошенко на выборах президента Украины

Вестник Кавказа08:24
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 15:34, Ашберн
Происшествия

В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии из-за махинаций с землей

По информации источников «Коммерсантъ-Уфа», в основу уголовного дела бывшего вице-премьера Евгения Гурьева легла сделка по продаже участков уфимского лимонария.
Обновлено в 15:13
Политика

Порошенко заподозрили в нарушении ключевого правила ОБСЕ по выборам

В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили, что кандидат в президенты Украины и действующий лидер страны Пётр Порошенко нарушил один из основных документов организации по вопросам избирательной кампании.
Обновлено в 11:34
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Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках

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В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов

В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов, на которых вышли через приложения для знакомств Хорнет.
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Политика

Зеленский уверенно лидирует на выборах президента Украины

Актер и шоумен Владимир Зеленский продолжает уверенно лидировать по итогам первого тура выборов президента Украины.
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Армия и оружие

В NASA прокомментировали испытания противоспутникового оружия в Индии

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В магазине для бедных Стерлигова начали продавать хлеб за 440 рублей

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Происшествия

Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства

Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие

США прекратили поставки Турции по F-35 из-за планов купить С-400

Обновлено в 15:16
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Александр Поветкин: «Допинговая история испортила мне карьеру»

Российский боксер Александр Поветкин рассказал, как отразилась на его профессиональной карьере ситуация с допинговым скандалом.
Обновлено в 13:14
Здоровье

Москвичам рекомендуют чаще смеяться для повышения иммунитета

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что минута смеха равноценна длительной антистрессовой релаксации, после просмотра комедий у больных диабетом отмечается снижение уровня сахара в крови, а еще смех повышает иммунитет, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 03:24
Футбол

Теллес и Эррера перейдут из «Порту» в «Атлетико»

Мексиканский хавбек Эррера перейдет в "Атлетико" на правах свободного агента. 28-летний игрок достанется мадридскому клубу бесплатно.
Обновлено в 08:49
Политика

Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Задержан устроивший погром в редакции «Коммерсанта» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в погроме и краже жёстких дисков из редакции газеты "Коммерсант".
Обновлено в 15:06
Энергетика

Суд рассмотрит спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2021 году

По действующему решению Стокгольмского арбитража, которое оспаривает "Газпром", его долг перед "Нафтогазом" составляет 2,56 миллиарда долларов плюс пени.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
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Интернет

«ВКонтакте» удалила голосовые сообщения из открытого доступа

Администрация "ВКонтакте" удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили в соцсеть через неофициальные приложения соцсети.
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес

Меган Маркл запретили носить бриллиантовую тиару принцессы Дианы

Первый в очереди наследник английского престола запретил герцогине Сассекской выйти в свет в бриллиантовой тиаре, которая раньше принадлежала принцессе Диане, а теперь украшает британскую королевскую коллекцию.
Обновлено в 13:52
Экономика

Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовых актов.
Обновлено в 07:14
Политика

После обработки 90% протоколов результат Порошенко упал ниже 16%

По данным ЦИК, во второй тур президентских выборов в Украине выходят Зеленский с 30,25% голосов избирателей и действующий глава государства Порошенко, результат которого упал ниже 16% - до 15,97%.
Обновлено в 12:50
Политика

МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине

В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:40
Экономика

ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино

Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено в 14:38
Футбол

Пикфорд стал участником драки около бара

В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле.
Обновлено в 15:26
Политика

Кремль прокомментировал первые итоги выборов президента на Украине

На Украине 31 марта 2019 г. состоялись выборы президента.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

На юге России начались масштабные учения

Обновлено вчера в 23:04
Финансы

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 2 апреля

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 2 апреля, составляет 65,4176 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 07:29
Общество

В Московский зоопарк привезут двух больших панд из Китая

Двух больших панд привезут из Китая в Московский зоопарк, потратить на эти цели планируется почти 15 миллионов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 14:03
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Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов

Обновлено в 13:00
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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Юлия Тимошенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины с 1997 года. Премьер-министр Украины, вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.
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