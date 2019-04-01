Политика
Разрыв между Тимошенко и Порошенко на выборах главы Украины сократилсяREGNUM 13:25
По итогам обработки 90,11% протоколов на выборах президента Украины кандидат на пост главы государства от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сократила свой разрыв с действующим главой государства Петром Порошенко. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины.
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Политика
Зеленский и Порошенко лидируют после обработки 95% голосов
Обновлено в 15:37
Финансы
Россия выдаст Белоруссии кредит в размере до $600 млн
Россия предоставит Белоруссии кредит до $600 млн для погашения текущего долга Минска перед Москвой, а до конца апреля белорусская сторона может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на $200 млн.
Обновлено в 18:23
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская задумались о смене имиджа своего подросшего сына
В январе сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской отметил свое шестилетие.
Обновлено в 12:34
Технологии
Сбербанк выпустит виртуальную карту для самозанятых
Сбербанк выпустит отдельную виртуальную карту (без пластикового носителя) для платежей самозанятых, которая даст возможность разделять коммерческие платежи и личные.
Обновлено в 11:20
Энергетика
«Газпром» построил около 37% «Северного потока — 2»
"Газпром" уложил по дну Балтийского моря 915 километров труб "Северного потока-2", что составляет около 37% от общей протяженности газопровода, сообщает компания.
Обновлено в 10:45
Общество
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено в 16:35
Футбол
Адвокат: Суд может снова продлить арест Мамаева
Обновлено в 16:50
Технологии
В России произошла утечка персональных данных покупателей магазинов
Как сообщают «Известия», оператор фискальных данных «Первый ОФД», собирающий сведения о продажах для налоговой службы, разослал своим клиентам предупреждения.
Обновлено в 03:44
Футбол
Спортивный директор «Марселя» может перейти в «Арсенал»
Спортивный директор "Марселя" Андони Субисаррета может продолжить карьеру в "Арсенале".
Обновлено в 17:38
Общество
Минтруд представил методику нематериальной мотивации госслужащих
Министерство труда и социальной защиты опубликовало на своем сайте методику нематериальной мотивации государственных служащих в РФ.
Обновлено в 07:42
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Происшествия
В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии из-за махинаций с землей
По информации источников «Коммерсантъ-Уфа», в основу уголовного дела бывшего вице-премьера Евгения Гурьева легла сделка по продаже участков уфимского лимонария.
Обновлено в 15:13
Армия и оружие
МИД призвал страны ООН предотвратить гонку вооружений в космосе
Россия призвала страны ООН к равноправному диалогу по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
Обновлено в 15:40
Происшествия
В Китае при тушении лесного пожара погибли 30 человек
Обновлено в 16:31
Армия и оружие
США прекратили поставки Турции F-35 из-за С-400
Соединенные Штаты приостановили поставку Турции оборудования для многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, а также самих самолетов, из-за закупок Анкарой у Москвы зенитных ракетных комплексов С-400, передает Reuters.
Обновлено в 17:13
Происшествия
Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца
Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.
Обновлено в 14:29
Экономика
Орешкин сообщил о готовности дорожной карты развития туризма
Минэкономразвития разработало дорожную карту развития туризма, включающую льготы для инвесторов в отрасль, введение электронных виз и другие меры, сообщил журналистам в понедельник глава ведомства Максим Орешкин.
Обновлено в 14:14
Политика
Зеленский удерживает лидерство после подсчета трети протоколов
Обновлено вчера в 23:35
Футбол
Василий Кикнадзе: «В „Локомотиве“ я оказался совершенно случайно»
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе дал первое интервью после назначения на этот пост.
Обновлено в 09:48
Спорт
Тутберидзе поспорила с Родниной о возрастном цензе фигуристок
Обновлено в 13:25
Происшествия
В Чехии при столкновении троллейбуса и трамвая пострадали 40 человек
Представитель национальной службы спасателей и пожарных Ярослав Мирошка сообщил, что, по предварительным данным, пострадали 40 человек, передает iDNES.cz.
Обновлено в 11:01
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
Согласно базовому сценарию прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, который лег в основу проекта, в 2021 году курс доллара составит 64 рубля, в 2024 году – 68 рублей, в 2030 году – 72,6 рубля, а в 2036 году - 75,2 рубля.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
Обновлено в 10:32
Политика
Набравший 16% голосов Порошенко сказал, что победа еще не в кармане
Петр Порошенко уверен, что в ближайшие пять лет будут завершены все уже начатые «фундаментальные изменения», но отмечает, что победа еще «не в кармане», сообщили в пресс-службе действующего президента Украины в понедельник, 1 апреля.
Обновлено вчера в 20:02
Здоровье
Ирина Кирюхина уволилась из роддома № 2
Обновлено в 06:45
Гаджеты
Microsoft обновляет Surface Book новыми процессорами
Модель с i5-7300U процессором не исчезнет, но будет продаваться за 1299 долларов, а новая модель c Intel Core i5-8350U за 1499 долларов.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В московском районе Теплый Стан обнаружен труп мужчины
В московском районе Теплый Стан на улице Генерала Тюленева найден труп мужчины. Также там обнаружен раненый человек.
Обновлено в 16:55