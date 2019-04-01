Политика

Разрыв между Тимошенко и Порошенко на выборах главы Украины сократилсяREGNUM 13:25

По итогам обработки 90,11% протоколов на выборах президента Украины кандидат на пост главы государства от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сократила свой разрыв с действующим главой государства Петром Порошенко. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины.
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Тимошенко догоняет Порошенко на выборах президента Украины

ТК Звезда15:28

Тимошенко сократила отставание от Порошенко

Московский Комсомолец15:24

Разрыв между Порошенко и Тимошенко сокращается после обработки 90% голосов

Газета.Ru11:37

После обработки 94% голосов Тимошенко сократила отрыв от Порошенко

РБК14:46

Разрыв между Порошенко и Тимошенко на выборах сократился

Красная весна12:40

Тимошенко сократила отставание от Порошенко после обработки 94,4% голосов

Известия15:21

Разрыв между Тимошенко и Порошенко на выборах главы Украины сократился

REGNUM13:25
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Политика

Зеленский и Порошенко лидируют после обработки 95% голосов

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Россия выдаст Белоруссии кредит в размере до $600 млн

Россия предоставит Белоруссии кредит до $600 млн для погашения текущего долга Минска перед Москвой, а до конца апреля белорусская сторона может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на $200 млн.
Обновлено в 18:23
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Страны G7 одобрили выводы ОБСЕ о первом туре выборов на Украине

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Плющенко и Рудковская задумались о смене имиджа своего подросшего сына

В январе сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской отметил свое шестилетие.
Обновлено в 12:34
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Сбербанк выпустит виртуальную карту для самозанятых

Сбербанк выпустит отдельную виртуальную карту (без пластикового носителя) для платежей самозанятых, которая даст возможность разделять коммерческие платежи и личные.
Обновлено в 11:20
Энергетика

«Газпром» построил около 37% «Северного потока — 2»

"Газпром" уложил по дну Балтийского моря 915 километров труб "Северного потока-2", что составляет около 37% от общей протяженности газопровода, сообщает компания.
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Общество

«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой

Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено в 16:35
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Адвокат: Суд может снова продлить арест Мамаева

Обновлено в 16:50
Технологии

В России произошла утечка персональных данных покупателей магазинов

Как сообщают «Известия», оператор фискальных данных «Первый ОФД», собирающий сведения о продажах для налоговой службы, разослал своим клиентам предупреждения.
Обновлено в 03:44
Футбол

Спортивный директор «Марселя» может перейти в «Арсенал»

Спортивный директор "Марселя" Андони Субисаррета может продолжить карьеру в "Арсенале".
Обновлено в 17:38
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани

Обновлено в 08:00
Общество

Минтруд представил методику нематериальной мотивации госслужащих

Министерство труда и социальной защиты опубликовало на своем сайте методику нематериальной мотивации государственных служащих в РФ.
Обновлено в 07:42
Политика

Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности

Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Происшествия

В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии из-за махинаций с землей

По информации источников «Коммерсантъ-Уфа», в основу уголовного дела бывшего вице-премьера Евгения Гурьева легла сделка по продаже участков уфимского лимонария.
Обновлено в 15:13
Армия и оружие

МИД призвал страны ООН предотвратить гонку вооружений в космосе

Россия призвала страны ООН к равноправному диалогу по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
Обновлено в 15:40
Происшествия

В Китае при тушении лесного пожара погибли 30 человек

Обновлено в 16:31
Армия и оружие

США прекратили поставки Турции F-35 из-за С-400

Соединенные Штаты приостановили поставку Турции оборудования для многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, а также самих самолетов, из-за закупок Анкарой у Москвы зенитных ракетных комплексов С-400, передает Reuters.
Обновлено в 17:13
Происшествия

Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца

Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.
Обновлено в 14:29
Экономика

Орешкин сообщил о готовности дорожной карты развития туризма

Минэкономразвития разработало дорожную карту развития туризма, включающую льготы для инвесторов в отрасль, введение электронных виз и другие меры, сообщил журналистам в понедельник глава ведомства Максим Орешкин.
Обновлено в 14:14
Политика

Зеленский удерживает лидерство после подсчета трети протоколов

Обновлено вчера в 23:35
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Василий Кикнадзе: «В „Локомотиве“ я оказался совершенно случайно»

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе дал первое интервью после назначения на этот пост.
Обновлено в 09:48
Спорт

Тутберидзе поспорила с Родниной о возрастном цензе фигуристок

Обновлено в 13:25
Происшествия

В Чехии при столкновении троллейбуса и трамвая пострадали 40 человек

Представитель национальной службы спасателей и пожарных Ярослав Мирошка сообщил, что, по предварительным данным, пострадали 40 человек, передает iDNES.cz.
Обновлено в 11:01
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

Согласно базовому сценарию прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, который лег в основу проекта, в 2021 году курс доллара составит 64 рубля, в 2024 году – 68 рублей, в 2030 году – 72,6 рубля, а в 2036 году - 75,2 рубля.
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Происшествия

Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске

Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
Обновлено в 10:32
Политика

Набравший 16% голосов Порошенко сказал, что победа еще не в кармане

Петр Порошенко уверен, что в ближайшие пять лет будут завершены все уже начатые «фундаментальные изменения», но отмечает, что победа еще «не в кармане», сообщили в пресс-службе действующего президента Украины в понедельник, 1 апреля.
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Ирина Кирюхина уволилась из роддома № 2

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Microsoft обновляет Surface Book новыми процессорами

Модель с i5-7300U процессором не исчезнет, но будет продаваться за 1299 долларов, а новая модель c Intel Core i5-8350U за 1499 долларов.
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В московском районе Теплый Стан на улице Генерала Тюленева найден труп мужчины. Также там обнаружен раненый человек.
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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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Юлия Тимошенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины с 1997 года. Премьер-министр Украины, вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.
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