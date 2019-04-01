Разрыв между Тимошенко и Порошенко на выборах главы Украины сократилсяREGNUM 13:25

По итогам обработки 90,11% протоколов на выборах президента Украины кандидат на пост главы государства от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сократила свой разрыв с действующим главой государства Петром Порошенко. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины.

Разрыв между Тимошенко и Порошенко на выборах главы Украины сократился

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