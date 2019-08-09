Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом ФадеевымРИА Новости 03:30
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA. На днях стало известно, что MALFA расторг контракт с артисткой.
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с чего всё началось
«Со стороны MALFA и его руководства, я полагаю, началась элементарная травля и перекрывание мне кислорода любыми возможными и невозможными путями», — написала она.RT на русском09:34
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Наргиз Закирова зарабатывала на контракте с Максимом Фадеевым до 10 миллионов рублей в месяц
Актуальные Новости09:38
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Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Транспорт
Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю
Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем
Российская телеведущая и модель Оксана Фёдорова поделилась с поклонниками совместной фотографией с супругом.
Обновлено в 10:57
Происшествия
В Петербурге арестовали учителя за изнасилование несовершеннолетней
Школьный учитель, обвиняемый в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, арестован в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.
Обновлено в 11:18
Футбол
Динамо — Зенит 0:1 (1-й тайм)
Форвард отправил мяч в сетку ворот Антона Шунина на 10-й минуте встречи. Во время эпизода Шунин получил повреждение и вскоре покинул поле.
Обновлено в 12:16
Авто
Опубликованы топ-10 самых доступных новых автомобилей в России
Рейтинг топ-10 самых доступных новых автомобилей в России был составлен аналитическим агентством «Автостат», а возглавляет его ожидаемо отечественный автомобиль Лада Гранта.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Швеция хочет присоединиться к программе ЕС по интеграции вооруженных сил
Глава министерства обороны Швеции Петер Хультквист заявил о намерении страны присоединиться к сотрудничеству в рамках предложенной президентом Франции Эммануэлем Макроном программы интеграции вооруженных сил Евросоюза (European Intervention Initiative, EII).
Обновлено в 02:48
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Футбол
Гастон Перейро: «Переход в „Спартак“ не был бы лучшим вариантом»
Полузащитник ПСВ Гастон Перейро объяснил, почему не стал игроком «Спартака» в летнее трансферное окно.
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
Обновлено в 07:07
Экономика
В банк идут одни старики: пенсионеры стали хуже обслуживать долги
По старым долгам Россияне старшего возраста имеют в три раза большую долю просрочки по потребкредитам, чем молодые люди, следует из данных НБКИ по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Экс-главу администрации президента Киргизии поместили в СИЗО
Первомайский районный суд Бишкека принял решение поместить бывшего руководителя аппарата президента Киргизии Фарида Ниязова в СИЗО до 8 октября по обвинению в захвате заложников при штурме дома экс-главы государства Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Супертайфун убил 18 человек в Китае
14 человек значатся пропавшими без вести после схода оползня в Вэньчжоу.
Обновлено в 09:52
Политика
На митинге в центре Москвы сорвали флаг Украины
На митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы сорвали флаг Украины, с которым пришли некоторые из участников.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Общество
Умерла руководитель группы выпуска «Коммерсанта» Анна Афанасьева
«Вечером 9 августа после болезни умерла руководитель группы выпуска газеты «Коммерсантъ» Анна Афанасьева», — указано в сообщении.
Обновлено в 11:51
Гаджеты
Huawei представил свою операционную систему Harmony OS
Дебют новой платформы состоится на телевизорах Honor Vision TV, а в дальнейшем операционную систему начнут устанавливать на другие цифровые приборы.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия
В лобовом ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург погибли два человека
Сегодня в 11:15 на 235-м километре трассы Пермь — Екатеринбург столкнулись две легковушки.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с размахом отпраздновала день рождения дочери
Фото: дочь Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова - Маша Лера Кудрявцева не стала выкладывать свои поздравления в соцсети, как это сегодня принято у всех звезд.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Стрельба произошла в мечети в Норвегии
Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде норвежской столицы Осло. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
Обновлено в 12:08
Технологии
Drone Racing League делает свой беспилотник Racer4 доступным для всех
Новый сезон в профессиональной лиге гоночных дронов Drone Racing League стартует 11 августа.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Четыре человека погибли в результате ДТП в Астраханской области
Четыре человека стали жертвами ДТП в Астраханской области. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Обновлено в 08:37
Общество
Названы самые распространенные фамилии россиян
На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено в 03:34
Гаджеты
Новый Xiaomi Mi 9S получит Snapdragon 855 Plus и модуль 5G
Скоро свет увидит продвинутая версия Xiaomi Mi 9 работающая на процессоре Snapdragon 855 Plus.
Обновлено в 04:31
Общество
Команда Аллы Вербер назвала причину смерти fashion-директора ЦУМа
Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила в Instagram ее команда.
Обновлено в 05:25
Общество
Очередям у консульства Финляндии в Петербурге посвятили граффити
«Очередь за визами в Генеральное консульство Финляндии занимайте заранее», — подписал он пост.
Обновлено в 08:45