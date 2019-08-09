с чего всё началось

Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA. На днях стало известно, что MALFA расторг контракт с артисткой.

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым

Политика В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.

Транспорт Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.

Шоу-бизнес Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем Российская телеведущая и модель Оксана Фёдорова поделилась с поклонниками совместной фотографией с супругом.

Происшествия В Петербурге арестовали учителя за изнасилование несовершеннолетней Школьный учитель, обвиняемый в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, арестован в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

Футбол Динамо — Зенит 0:1 (1-й тайм) Форвард отправил мяч в сетку ворот Антона Шунина на 10-й минуте встречи. Во время эпизода Шунин получил повреждение и вскоре покинул поле.

Авто Опубликованы топ-10 самых доступных новых автомобилей в России Рейтинг топ-10 самых доступных новых автомобилей в России был составлен аналитическим агентством «Автостат», а возглавляет его ожидаемо отечественный автомобиль Лада Гранта.

Армия и оружие Швеция хочет присоединиться к программе ЕС по интеграции вооруженных сил Глава министерства обороны Швеции Петер Хультквист заявил о намерении страны присоединиться к сотрудничеству в рамках предложенной президентом Франции Эммануэлем Макроном программы интеграции вооруженных сил Евросоюза (European Intervention Initiative, EII).

Происшествия Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.

Экономика В банк идут одни старики: пенсионеры стали хуже обслуживать долги По старым долгам Россияне старшего возраста имеют в три раза большую долю просрочки по потребкредитам, чем молодые люди, следует из данных НБКИ по итогам II квартала 2019 года.

Происшествия Экс-главу администрации президента Киргизии поместили в СИЗО Первомайский районный суд Бишкека принял решение поместить бывшего руководителя аппарата президента Киргизии Фарида Ниязова в СИЗО до 8 октября по обвинению в захвате заложников при штурме дома экс-главы государства Алмазбека Атамбаева.

Происшествия Супертайфун убил 18 человек в Китае 14 человек значатся пропавшими без вести после схода оползня в Вэньчжоу.

Политика На митинге в центре Москвы сорвали флаг Украины На митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы сорвали флаг Украины, с которым пришли некоторые из участников.

Армия и оружие Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».

Общество Умерла руководитель группы выпуска «Коммерсанта» Анна Афанасьева «Вечером 9 августа после болезни умерла руководитель группы выпуска газеты «Коммерсантъ» Анна Афанасьева», — указано в сообщении.

Гаджеты Huawei представил свою операционную систему Harmony OS Дебют новой платформы состоится на телевизорах Honor Vision TV, а в дальнейшем операционную систему начнут устанавливать на другие цифровые приборы.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева с размахом отпраздновала день рождения дочери Фото: дочь Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова - Маша Лера Кудрявцева не стала выкладывать свои поздравления в соцсети, как это сегодня принято у всех звезд.

Происшествия Стрельба произошла в мечети в Норвегии Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде норвежской столицы Осло. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.

Технологии Drone Racing League делает свой беспилотник Racer4 доступным для всех Новый сезон в профессиональной лиге гоночных дронов Drone Racing League стартует 11 августа.

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Гаджеты Новый Xiaomi Mi 9S получит Snapdragon 855 Plus и модуль 5G Скоро свет увидит продвинутая версия Xiaomi Mi 9 работающая на процессоре Snapdragon 855 Plus.

Общество Команда Аллы Вербер назвала причину смерти fashion-директора ЦУМа Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила в Instagram ее команда.