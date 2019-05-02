Космос
Разрушение космической капсулы SpaceX может сорвать полет Crew DragonТК Звезда 04:04
Случившееся в компании назвали «аномалией». Телеканал отмечает, что это событие может сорвать планы SpaceX по отправке космонавтов на МКС в 2019 году. Нештатная ситуация, во время которой произошло разрушение капсулы, произошла в конце апреля при неудачных огневых испытаниях Crew Dragon.
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