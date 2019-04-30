Армия и оружие

Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадиюИзвестия вчера в 17:41

Элементы новейшей системы ПВО С-500 «Прмететей» — радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) — прошли полигонные испытания и готовы к производству. Об этом рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны.
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Раскрыта готовность C-500

Lenta.ru05:06

«Известия» сообщили о стадии завершения разработки С-500

Московский Комсомолец04:54

Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадию

Известиявчера в 17:41

Зенитно‐ракетные системы С‐500 «Прометей» прошли полигонные испытания

Телеканал 360°вчера в 20:01

Элементы новейшей ЗРС С-500 прошли полигонные испытания

ФАНвчера в 19:35

Дары для «Прометея»: элементы С-500 готовы к производству

РЕН ТВвчера в 17:34

Разработка С-500 почти завершена, пишут СМИ

Газета.Ru04:52
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Происшествия

В московском кафе произошла перестрелка

Конфликт между посетителями кафе произошел на востоке Москвы: один человек ранен, предположительно, из травматического оружия, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия

В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины

Обновлено вчера в 22:07
Финансы

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 1 мая

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 1 мая, составляет 64,6314 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес

Королева Елизавета вручила Кейт Миддлтон высшую награду

Королева Елизавета вручила Кейт Миддлтон высшую награду Британская королева вновь высказала свое особое отношения к герцогине Кембриджской.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Крупный пожар под Пятигорском локализован

Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Полиция задержала министра экономики Дагестана

Ранее стало известно об обысках в дагестанском Минэкономики. СМИ писали, что Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО

Актер Леонид Ярмольник заплатит 432 тысячи рублей Федеральной службе охраны за ремонт их автомобиля Mercedes.
Обновлено в 06:14
Наука

Ученые рассказали о причинах появления ранней седины

Испанские ученые в рамках нового исследования определили причины появления ранней седины.
Обновлено в 01:26
Происшествия

Автомобиль протаранил торговый центр в Гамбурге

Обновлено в 06:14
Политика

В Кремле высказались о видеообращении главаря ИГ

Обновлено в 05:48
Общество

В Саратове с общежития сняли плакат с изображением фашистов

Обновлено в 04:52
Спорт

Трусова готовит программу в образе персонажа «Игры Престолов»

Российская фигуристка Александра Турсова раскрыла секрет своей произвольной программы для нового сезона, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:32
Космос

На МКС произошли проблемы с электропитанием

Обновлено в 05:31
Происшествия

Бойцов Росгвардии задержали в Челябинске с крупной партией наркотиков

В Челябинске отправили под стражу троих сотрудников Росгвардии, которых задержали с крупной партией наркотиков.
Обновлено в 05:12
Политика

Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области

В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 07:54
Политика

Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Общество

Предназначенное для метро панно «Афганистан» продают на Avito

В Сеть появилось объявление о продаже панно под названием «Афганистан».
Обновлено в 05:51
Экономика

Основатель Xiaomi проспорил миллиард юаней

Основатель и генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь проиграл миллиард юаней ($148,4 млн) в споре с Дуном Минчжу, главой компании Gree Electric, крупнейшим производителем кондиционеров в КНР, пишет во вторник, 30 апреля, Bloomberg.
Обновлено в 05:12
Экономика

Utair может прекратить работу из-за долгов

Компания Utair заявила о риске прекращения своей деятельности из-за долгов.
Обновлено в 02:02
Гаджеты

Новые iPhone получат быструю зарядку в комплекте

Несмотря на добавленную поддержку быстрой зарядки для iPhone 8 и новее, Apple продолжает включать в комплект со своими смартфонами старый адаптер питания на 5 Вт и кабель Lightning to USB-A.
Обновлено в 03:58
Политика

Генпрокурор Луценко начал спешно распродавать недвижимость на Украине

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко начал распродавать свою недвижимость в стране, сейчас продается его загородный дом, дом и квартира в Киеве, сообщил беглый депутат Рады Александр Онищенко в Facebook.
Обновлено в 05:35
Политика

Глава «Транснефти» 30 апреля доложит Путину о ситуации с «Дружбой»

Президент "Транснефти" Николай Токарев доложит президенту России Владимиру Путину во вторник о ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено в 05:16
Экономика

Малый бизнес заявил об угрозе массового закрытия несетевых магазинов

Действительно, описанные изменения налоговой системы с 2020 года могут привести к дополнительным финансовым проблемам в сфере малого бизнеса, следствием чего станет закрытие части маленьких магазинов и аптек, то есть и высвобождение работников.
Обновлено вчера в 07:12
Хоккей

Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к российской сборной

Форварды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник "столичных" Дмитрий Орлов присоединились к сборной России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:36
Армия и оружие

В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Интернет

«Билайн» удвоит скорость мобильного интернет-доступа

Объединённый спектр частот увеличит ёмкость сети и скорость мобильного интернет-доступа, а также повысит эффективность использования ресурсов.
Обновлено в 05:12
Общество

Ревизоров шоу «Голос. Дети» проверят на детекторе лжи

После скандала «Первый канал» привлек для проверки результатов голосования компанию Group-IB, занимающуюся раскрытием киберпреступлений.
Обновлено вчера в 13:14
Шоу-бизнес

Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения

Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП

В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Спорт

Губерниев назвал Цветкова слабаком из-за отсутствия в составе сборной

В завершившемся сезона Цветков выступил только на двух этапах Кубка мира. В составе эстафетной четверки он завоевал золото Оберхофа.
Обновлено в 04:10
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