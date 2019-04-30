Армия и оружие
Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадиюИзвестия вчера в 17:41
Элементы новейшей системы ПВО С-500 «Прмететей» — радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) — прошли полигонные испытания и готовы к производству. Об этом рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 05:15, Ашберн
Армия и оружие
Военный советник Зеленского заявил, что может спланировать любую операцию
В одном из украинских СМИ вышло интервью советника по вопросам безопасности и обороны будущего президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:11
Технологии
Голосование в шоу «Голос» проверят на предмет фальсификации
Гендиректор компании Group-IB Илья Сачков сообщил, что будет проверена техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя конкурса.
Обновлено вчера в 05:22
Общество
Шопинг-турам в Финляндию и Эстонию приходит конец
Петербургские перевозчики выразили опасение, что из-за запрета туристы перестанут ездить в Финляндию и Эстонию.
Обновлено вчера в 05:32
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею
Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Происшествия
Задержан министр экономики и территориального развития Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток, в доме чиновника проводятся обыски.
Обновлено в 04:47
Общество
Японский император Акихито отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола и как представитель народа передал ему благодарность от подданных.
Обновлено в 04:11
Наука
Паразитоидные осы могут превратить пауков в зомби
Паразитоидные осы откладывают яйца на спине паука.
Обновлено в 02:27
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору мяса для шашлыка
Роспотребнадзор в преддверии майских праздников составил список рекомендаций по выбору мяса для шашлыка.
Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес
Рита Дакота позирует для обложки мужского журнала после пластики
Стоит отметить, что после развода с Владом Соколовским карьера Риты Дакоты пошла в гору: она выпустила новые песни, снялась для нескольких обложек, рассказав историю сильной женщины, пережившей предательство мужа.
Обновлено вчера в 18:18
Космос
На МКС возникла проблема с системой электроснабжения
На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
Сильвио Берлускони госпитализирован
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Под Пятигорском пожар охватил магазины на площади более 2 тыс. кв. м
В Ставропольском крае под Пятигорском в магазине на площади 2,4 тыс. кв. м произошел пожар. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Челябинске задержали сотрудников Росгвардии с наркотиками
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области трем сотрудниками регионального управления Росгвардии предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).
Обновлено в 03:17
Происшествия
В МВД прокомментировали сообщения об афере с автостраховками в Москве
"Информация, опубликованная в некоторых источниках, о задержании около 40 сотрудников полиции и прокуратуры не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:04
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 мая
С 1 мая в России вступит в силу ряд важных законов и правил, которые коснутся многих российских граждан.
Обновлено в 00:47
Экономика
В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Подозреваемый в убийстве женщины кассира в Узловой задержан
34-летний мужчина, подозреваемый в убийстве в одном из магазинов Узловой задержан участковыми уполномоченными полиции в садовом товариществе на окраине города.
Обновлено в 02:50
Финансы
Чистая прибыль Сбербанка за I квартал выросла на 6,8%
Чистая прибыль группы Сбербанк по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2019 года выросла на 6,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигла 226,6 млрд рублей.
Обновлено в 04:39
Общество
Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя
Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Красноярские врачи оживили замерзшего мужчину
Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
Обновлено в 02:41
Игры
Nintendo удалила из eShop игру A Dark Room из-за угрозы ОС консоли
Компания Nintendo удалила из онлайн-магазина eShop текстовую RPG (ролевую игру) A Dark Room для консоли Switch из-за того, что разработчик оставил в ней «пасхалку».
Обновлено в 02:06
Экономика
В Utair опровергли сообщения о прекращении полетов
Президент группы Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении работы компании и сообщил РИА Новости, что все полеты будут совершаться по расписанию.
Обновлено в 03:52
Происшествия
На украинской АЭС произошел пожар
Обновлено вчера в 20:08
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве
Обновлено вчера в 09:55
Путешествия
На западе Крыма открылся первый автокемпинг на 1 тыс. мест
Первый автокемпинг на 1 тыс. мест, в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) по социально-экономическому развитию Крыма, открылся во вторник в Крыму.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Впервые появилось видео кабины бомбардировщика-невидимки B-2
В Сети появилось уникальное видео, сделанное в кабине бомбардировщика-невидимки B-2A Spirit ВВС США; в ролике можно разглядеть современную авионику самолета.
Обновлено вчера в 09:39
Общество
Индийцы показали следы снежного человека
Альпинистская экспедиционная группа армии Индии заявила, что ей удалось обнаружить следы "йети" (мифического снежного человека) в Гималаях, снимок опубликован в твиттере индийской армии.
Обновлено в 04:43