Интернет

Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проектРБК 04:19

Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта. «Мир еще не готов к DeepNude», — говорится в сообщении в Twitter. Разработчики программы пообещали покупателям приложения вернуть деньги.
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Подробнее о событии

«Раздевающий» женщин скандальный проект DeepNude закрыли

Росбалт07:41

Эксперт объяснил закрытие «раздевающего» девушек приложения

Rambler News Service06:47

Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска

Афиша Dailyвчера в 15:29

Создатели «раздевающего» приложения временно закрыли проект

Известия04:41

Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект

РБК04:19

Разработчики «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект

РИА Новости05:40

Приложение DeepNude обнажит тело за секунды

ГЛАС.RUвчера в 11:06
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Футбол

В расположение «Крыльев» прибыл воспитанник «Баварии»

Обновлено в 09:57
Общество

Атмосферное давление в Москве побило рекорд 63-летней давности

Атмосферное давление в столице побило рекорд 1956 года, сообщает портал "Метеоновости".
Обновлено в 05:15
Политика

В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Потоп добрался до самолетной стоянки в Шереметьево

Стоянка самолетов у терминала B московского аэропорта Шереметьево была затоплена дождевой водой.
Обновлено в 10:12
Происшествия

В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка

МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Политика

Крым подсчитал упущенную выгоду от нахождения в составе Украины

Крым за все время пребывания в составе Украины только лишь экономических выгод упустил на 2,5 трлн рублей, сообщил первый вице-спикер крымского парламента, глава рабочей группы по анализу ущерба Ефим Фикс в пятницу, 28 июня.
Обновлено в 07:53
Политика

Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев

Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Главе департамента автодилера «Рольфа» предъявили обвинение

Главе департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолию Кайро предъявили обвинение в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Обновлено в 10:17
Общество

Жара во Франции побила абсолютный рекорд

По данным метеорологической службы Франции, в городе Вильвьей в департаменте Гар 28 июня зафиксировали новый абсолютный рекорд жары — 45,1 градуса.
Обновлено в 10:19
Происшествия

В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»

Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В Новороссийске чиновница напала на журналистку

Журналистка местного издания «Наша газета» Ольга Макаренко выехала в особо охраняемую природную территорию «Прилагунье», где, по данным газеты, произошел прорыв канализации.
Обновлено вчера в 13:46
Общество

В работе «Яндекса» произошел сбой

В работе сервисов «Яндекса» в пятницу, 28 июня, произошел сбой, убедился корреспондент РБК при попытке загрузить главную страницу «Яндекса».
Обновлено в 09:57
Армия и оружие

Две новые подлодки «Лада» построят в Петербурге для ВМФ России

Министерство обороны РФ и АО «Адмиралтейские верфи» заключили контракт на строительство двух новых подводных лодок проекта 677 «Лада».
Обновлено в 07:35
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Экономика

Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников

В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено в 09:09
Автоспорт

Хэмилтон выиграл первую практику Гран-при Австрии, Квят – на 12 месте

В пятницу состоялась первая практика гонщиков. Лучшее время продемонстрировал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля

В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Игры

Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам

Разработчики предположили, что дело в новом конкурсе Steam «Гран-при», в рамках которого пользователи сервиса могут получить игру бесплатно.
Обновлено в 01:13
Космос

NASA отправит аппарат на спутник Сатурна Титан для поиска жизни

NASA отправит к спутнику Сатурна Титану аппарат Dragonfly, заявил на сайте организации глава американского космического ведомства Джеймс Брайденстайн.
Обновлено в 07:30
Общество

Дроздов отреагировал на запрет держать дома экзотических животных

Телеведущий Николай Дроздов отреагировал на утвержденный в России список животных, которых запрещается держать дома.
Обновлено в 10:33
Общество

«Дому-2» выделят участок площадью 1,6 га в Новой Москве

Телешоу "Дом-2" получит земельный участок площадью почти 1,6 га в Новой Москве, слушания по поводу размещения объекта на новом месте признаны состоявшимися, сообщила в пятницу пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы.
Обновлено в 08:26
Политика

Гаврилов не исключил, что в будущем совершит паломничество в Грузию

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, который подвергся нападению в Грузии, не исключил возможности посетить эту страну вновь, но в личных целях, чтобы опробовать недавно принятый нижней палатой парламента закон "О паломничестве".
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Робот для военных врачей представлен на форуме «Армия-2019»

ИА «Ореанда-Новости» Впервые на форуме «Армия-2019» был представлен робот-симулятор для обучения военных медиков.
Обновлено в 09:17
Общество

«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофы

Обновлено в 10:35
Транспорт

«Аэрофлот» заверил Соломатину, что аптечка на борту была

Ранее депутат Госдумы Татьяна Соломатина заявила, что на борту рейса SU1530 Москва – Томск не оказалось аптечки.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Кокорин и Мамаев смогут отбывать срок в одной колонии

Ранее Вести.Ru сообщали о том, что разрешение на отбытие тюремного срока получили братья Кокорины.
Обновлено в 05:38
Политика

Зеленский сделал Героями Украины показанных в «Чернобыле» ликвидаторов

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС Алексею Ананенко, Валерию Беспалову и Борису Баранову.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес

Российская певица оказалась неспособна прожить на 100 тысяч

Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терёшина на своей странице в Instagram прокомментировала недавнее заявление о том, что она не смогла бы жить на 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

В ДНР рассказали о пострадавших в ходе обстрела Ясиноватой

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела украинскими силовиками окраин Донецка ранения получили мирные жители посёлка шахты Трудовская.
Обновлено в 03:39
Общество

Жителя Архангельской области оштрафовали за комментарий о непристегнутом Путине за рулем

Обновлено в 08:48
Как работают Яндекс.Новости?
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