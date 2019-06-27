Интернет

Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проектРБК 04:19

Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта. «Мир еще не готов к DeepNude», — говорится в сообщении в Twitter. Разработчики программы пообещали покупателям приложения вернуть деньги.
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Создатели «раздевающего» девушек приложения DeepNude закрыли проект

РИА Новости05:40

Создатели «раздевающего» приложения временно закрыли проект

Известия04:41

Создателям «раздевающего» женщин приложения пришлось закрыть проект

Газета.Ru05:37

Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект

РБК04:19

DeepNude: пора одеваться. Создатели закрыли сервис

The GEEK03:03

Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска

Афиша Dailyвчера в 15:29

Новая нейросеть DeepNude умеет за 30 секунд раздевать женщин на фотографии

Хайтеквчера в 11:40
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 06:09, Вашингтон
Происшествия

В районе Химок произошел сбой в движении поездов

Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.
Обновлено в 01:29
Политика

В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:34
Происшествия

В Москве задержан сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов

Как написала в Твиттере пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, полицейские поджидали его возле подъезда.
Обновлено в 04:31
Гаджеты

Western Digital и Toshiba несут убытки

Появилась весьма интересная информация о заводах компаний Western Digital и Toshiba, которые приостановили свою деятельность в связи с отключением электричества.
Обновлено в 04:58
Футбол

Игрок Матия Бобен покинул футбольный клуб «Ростов»

Футболист Матия Бобен перешел из «Ростова» в другой клуб, сообщается на сайте ростовской команды.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие

Новый дальнобойный планирующий снаряд создадут для самоходки «Лотос»

Новый управляемый активно-реактивный планирующий снаряд (шифр "Глиссада") дальностью стрельбы до 25 км создается для перспективного самоходного артиллерийского орудия (САО) ВДВ "Лотос" разработки ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех).
Обновлено в 02:44
Происшествия

В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду

Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Политика

Медведчук добился передачи пленных из ДНР и ЛНР без Зеленского

Ранее Медведчук заявлял, что обмен пленными между РФ и Украиной, в том числе режиссера Олега Сенцова, сорвался из-за убийства главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия

Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию

Обновлено в 04:16
Происшествия

Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Происшествия

В ДТП под Ульяновском погибли трое самарских полицейских

Обновлено в 03:54
Общество

Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Общество

Capital Group достроит долгострой Sky House в центре Москвы

Capital Group завершит строительство крупного жилого комплекса в центре Москвы Sky House на Мытной улице, дом 40-44, говорится в пресс-релизе Москомстройинвеста.
Обновлено в 04:35
Транспорт

Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило

Дорога в московский аэропорт Шереметьево оказалась затоплена из-за длительных дождей.
Обновлено в 05:47
Общество

Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира

Обновлено вчера в 17:17
Политика

В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Авто

Новый пикап JAC T6 появится в России в сентябре

Новый китайский пикап JAC T6 появится в России 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 04:21
Политика

Кудрин обещал взять под контроль KPI руководителей госкомпаний

Счетная палата возьмет под контроль вопрос о ключевых показателях эффективности (KPI) топ-менеджеров государственных корпораций и госкомпаний, пообещал руководитель ведомства Алексей Кудрин.
Обновлено в 05:40
Гаджеты

Xiaomi снова опустила цену на Xiaomi Mi 9

Распродажа по сниженной цене 404 доллара продолжалась всего два дня, но похоже скоро эта цена станет постоянной, так как производитель снова опустил цену на 29 долларов.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес

Павел Воля трогательно поздравил жену Ляйсан Утяшеву с днем рождения

Ляйсан Утяшева празднует 28 июня 34-летие. Ее избранник Павел Воля трогательно поздравил отечественную спортсменку с праздником.
Обновлено в 01:16
Авто

Стало известно, сколько в России автомобилей в возрасте старше 30 лет

Обновлено в 00:59
Экономика

МКБ приобрел 19,65% акций сети аптек «36,6»

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что МКБ мог стать владельцем 9% акций сети, полученных у люксембургской Long-Term Investments (компании принадлежит 19,05% ретейлера).
Обновлено в 06:03
Политика

Лавров рассказал о содержании переговоров Путина и Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на переговорах они обсуждали вопросы стратегической стабильности, а также затронули ситуацию в Сирии и на Украине.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Специалисты в Генуе приступили к сносу остатков моста Моранди

Специалисты-подрывники планируют снести то, что осталось от моста Моранди в итальянском городе Генуя, почти через год после того, как сооружение рухнуло.
Обновлено в 02:43
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Происшествия

Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке

Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.
Обновлено в 03:41
Общество

Иностранные суда российских авиакомпаний рискуют прекратить полеты

Росавиация приказала своим территориальным органам при проверках авиакомпаний классифицировать изменения типовой конструкции (как главные, так и второстепенные) воздушных судов, не имеющие отдельного одобрительного документа Росавиации, как несоответствие.
Обновлено вчера в 17:06
Политика

Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее

Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа.
Обновлено вчера в 22:38
Общество

Сдачу ЕГЭ по информатике на компьютере могут ввести с 2021 года

"Введение [сдачи ЕГЭ по] информатике на компьютере предполагается через учебный год", - сказал Кравцов.
Обновлено в 05:23
Футбол

«Химик» стал фарм-клубом тульского «Арсенала»

Новомосковский «Химик» вошел в структуру тульского «Арсенала». Об этом сообщается на официальном сайте «канониров».
Обновлено в 04:28
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