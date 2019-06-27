Интернет
Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проектРБК 04:19
Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта. «Мир еще не готов к DeepNude», — говорится в сообщении в Twitter. Разработчики программы пообещали покупателям приложения вернуть деньги.
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Происшествия
В районе Химок произошел сбой в движении поездов
Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.
Обновлено в 01:29
Политика
В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Москве задержан сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов
Как написала в Твиттере пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, полицейские поджидали его возле подъезда.
Обновлено в 04:31
Гаджеты
Western Digital и Toshiba несут убытки
Появилась весьма интересная информация о заводах компаний Western Digital и Toshiba, которые приостановили свою деятельность в связи с отключением электричества.
Обновлено в 04:58
Футбол
Игрок Матия Бобен покинул футбольный клуб «Ростов»
Футболист Матия Бобен перешел из «Ростова» в другой клуб, сообщается на сайте ростовской команды.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
Новый дальнобойный планирующий снаряд создадут для самоходки «Лотос»
Новый управляемый активно-реактивный планирующий снаряд (шифр "Глиссада") дальностью стрельбы до 25 км создается для перспективного самоходного артиллерийского орудия (САО) ВДВ "Лотос" разработки ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех).
Обновлено в 02:44
Происшествия
В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду
Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Политика
Медведчук добился передачи пленных из ДНР и ЛНР без Зеленского
Ранее Медведчук заявлял, что обмен пленными между РФ и Украиной, в том числе режиссера Олега Сенцова, сорвался из-за убийства главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию
Обновлено в 04:16
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В ДТП под Ульяновском погибли трое самарских полицейских
Обновлено в 03:54
Общество
Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Общество
Capital Group достроит долгострой Sky House в центре Москвы
Capital Group завершит строительство крупного жилого комплекса в центре Москвы Sky House на Мытной улице, дом 40-44, говорится в пресс-релизе Москомстройинвеста.
Обновлено в 04:35
Транспорт
Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило
Дорога в московский аэропорт Шереметьево оказалась затоплена из-за длительных дождей.
Обновлено в 05:47
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
Обновлено вчера в 17:17
Политика
В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Авто
Новый пикап JAC T6 появится в России в сентябре
Новый китайский пикап JAC T6 появится в России 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 04:21
Политика
Кудрин обещал взять под контроль KPI руководителей госкомпаний
Счетная палата возьмет под контроль вопрос о ключевых показателях эффективности (KPI) топ-менеджеров государственных корпораций и госкомпаний, пообещал руководитель ведомства Алексей Кудрин.
Обновлено в 05:40
Гаджеты
Xiaomi снова опустила цену на Xiaomi Mi 9
Распродажа по сниженной цене 404 доллара продолжалась всего два дня, но похоже скоро эта цена станет постоянной, так как производитель снова опустил цену на 29 долларов.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес
Павел Воля трогательно поздравил жену Ляйсан Утяшеву с днем рождения
Ляйсан Утяшева празднует 28 июня 34-летие. Ее избранник Павел Воля трогательно поздравил отечественную спортсменку с праздником.
Обновлено в 01:16
Экономика
МКБ приобрел 19,65% акций сети аптек «36,6»
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что МКБ мог стать владельцем 9% акций сети, полученных у люксембургской Long-Term Investments (компании принадлежит 19,05% ретейлера).
Обновлено в 06:03
Политика
Лавров рассказал о содержании переговоров Путина и Трампа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на переговорах они обсуждали вопросы стратегической стабильности, а также затронули ситуацию в Сирии и на Украине.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Специалисты в Генуе приступили к сносу остатков моста Моранди
Специалисты-подрывники планируют снести то, что осталось от моста Моранди в итальянском городе Генуя, почти через год после того, как сооружение рухнуло.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Происшествия
Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке
Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.
Обновлено в 03:41
Общество
Иностранные суда российских авиакомпаний рискуют прекратить полеты
Росавиация приказала своим территориальным органам при проверках авиакомпаний классифицировать изменения типовой конструкции (как главные, так и второстепенные) воздушных судов, не имеющие отдельного одобрительного документа Росавиации, как несоответствие.
Обновлено вчера в 17:06
Политика
Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее
Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа.
Обновлено вчера в 22:38
Общество
Сдачу ЕГЭ по информатике на компьютере могут ввести с 2021 года
"Введение [сдачи ЕГЭ по] информатике на компьютере предполагается через учебный год", - сказал Кравцов.
Обновлено в 05:23
Футбол
«Химик» стал фарм-клубом тульского «Арсенала»
Новомосковский «Химик» вошел в структуру тульского «Арсенала». Об этом сообщается на официальном сайте «канониров».
Обновлено в 04:28