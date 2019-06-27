Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проектРБК 04:19

Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта. «Мир еще не готов к DeepNude», — говорится в сообщении в Twitter. Разработчики программы пообещали покупателям приложения вернуть деньги.

Происшествия В районе Химок произошел сбой в движении поездов Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.

Политика В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.

Происшествия В Москве задержан сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов Как написала в Твиттере пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, полицейские поджидали его возле подъезда.

Гаджеты Western Digital и Toshiba несут убытки Появилась весьма интересная информация о заводах компаний Western Digital и Toshiba, которые приостановили свою деятельность в связи с отключением электричества.

Футбол Игрок Матия Бобен покинул футбольный клуб «Ростов» Футболист Матия Бобен перешел из «Ростова» в другой клуб, сообщается на сайте ростовской команды.

Армия и оружие Новый дальнобойный планирующий снаряд создадут для самоходки «Лотос» Новый управляемый активно-реактивный планирующий снаряд (шифр "Глиссада") дальностью стрельбы до 25 км создается для перспективного самоходного артиллерийского орудия (САО) ВДВ "Лотос" разработки ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех).

Происшествия В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.

Политика Медведчук добился передачи пленных из ДНР и ЛНР без Зеленского Ранее Медведчук заявлял, что обмен пленными между РФ и Украиной, в том числе режиссера Олега Сенцова, сорвался из-за убийства главы ДНР Александра Захарченко.

Происшествия Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.

Общество Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.

Общество Capital Group достроит долгострой Sky House в центре Москвы Capital Group завершит строительство крупного жилого комплекса в центре Москвы Sky House на Мытной улице, дом 40-44, говорится в пресс-релизе Москомстройинвеста.

Транспорт Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило Дорога в московский аэропорт Шереметьево оказалась затоплена из-за длительных дождей.

Политика В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.

Авто Новый пикап JAC T6 появится в России в сентябре Новый китайский пикап JAC T6 появится в России 1 сентября 2019 года.

Политика Кудрин обещал взять под контроль KPI руководителей госкомпаний Счетная палата возьмет под контроль вопрос о ключевых показателях эффективности (KPI) топ-менеджеров государственных корпораций и госкомпаний, пообещал руководитель ведомства Алексей Кудрин.

Гаджеты Xiaomi снова опустила цену на Xiaomi Mi 9 Распродажа по сниженной цене 404 доллара продолжалась всего два дня, но похоже скоро эта цена станет постоянной, так как производитель снова опустил цену на 29 долларов.

Шоу-бизнес Павел Воля трогательно поздравил жену Ляйсан Утяшеву с днем рождения Ляйсан Утяшева празднует 28 июня 34-летие. Ее избранник Павел Воля трогательно поздравил отечественную спортсменку с праздником.

Экономика МКБ приобрел 19,65% акций сети аптек «36,6» Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что МКБ мог стать владельцем 9% акций сети, полученных у люксембургской Long-Term Investments (компании принадлежит 19,05% ретейлера).

Политика Лавров рассказал о содержании переговоров Путина и Трампа Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на переговорах они обсуждали вопросы стратегической стабильности, а также затронули ситуацию в Сирии и на Украине.

Происшествия Специалисты в Генуе приступили к сносу остатков моста Моранди Специалисты-подрывники планируют снести то, что осталось от моста Моранди в итальянском городе Генуя, почти через год после того, как сооружение рухнуло.

Происшествия Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.

Общество Иностранные суда российских авиакомпаний рискуют прекратить полеты Росавиация приказала своим территориальным органам при проверках авиакомпаний классифицировать изменения типовой конструкции (как главные, так и второстепенные) воздушных судов, не имеющие отдельного одобрительного документа Росавиации, как несоответствие.

Политика Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа.