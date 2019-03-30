Армия и оружие
Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12News.ru 10:53
Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе. Это буквально ноу-хау, последние два– три года применяется, — рассказал телеканалу «Звезда» помощник директора оружейного производства концерна Виктор Копытцев.
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с чего всё началось
Ак-12 - автомат, производства концерна «Калашников», который уже поступает на вооружение российской армии и заменит АК-74М. АК-12 принят на вооружение сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ в конце 2018 года. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.ТК Звездавчера в 11:17
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