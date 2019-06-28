Разработчики раскрыли характеристики баллистической ракеты «Сармат»РБК 20:17

Создатели новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" впервые раскрыли ее тактико-технические характеристики, сообщает корреспондент РИА Новости с форума "Армия-2019".

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Создатели новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на форуме «Армия-2019», проходящем в подмосковной Кубинке, впервые раскрыли ее тактико-технические характеристики. Об этом сообщает «РИА Новости». На форуме представили брошюру с информацией о ракете и ее макетом.

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