Армия и оружие
Разработчики раскрыли характеристики баллистической ракеты «Сармат»РБК 20:17
Создатели новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на форуме «Армия-2019», проходящем в подмосковной Кубинке, впервые раскрыли ее тактико-технические характеристики. Об этом сообщает «РИА Новости». На форуме представили брошюру с информацией о ракете и ее макетом.
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Создатели новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" впервые раскрыли ее тактико-технические характеристики, сообщает корреспондент РИА Новости с форума "Армия-2019".РИА Новости11:15
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