Армия и оружие
Разработчики раскрыли характеристики баллистической ракеты «Сармат»Российская газета 13:45
Разработчики новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" раскрыли отдельные ее тактико-технические характеристики. Причем сделали это впервые на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
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с чего всё началось
Создатели новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" впервые раскрыли ее тактико-технические характеристики, сообщает корреспондент РИА Новости с форума "Армия-2019".РИА Новости11:15
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