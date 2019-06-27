Разработчики раскрыли характеристики баллистической ракеты «Сармат»Российская газета 13:45

Создатели новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" впервые раскрыли ее тактико-технические характеристики, сообщает корреспондент РИА Новости с форума "Армия-2019".

с чего всё началось

Разработчики новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" раскрыли отдельные ее тактико-технические характеристики. Причем сделали это впервые на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

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