Игры
Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров BloombergRT на русском 06:15
Отмечается, что годовая выручка основанного братьями холдинга оценивается в $1,2 млрд. При этом Playrix Holding входит в топ-10 разработчиков игр на платформах iOS и Android для более чем 30 млн пользователей по всему миру.
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Здоровье
В регионе появятся центры амбулаторной онкологической помощи
Первый центр откроется на базе Павловской ЦРБ уже в 2019 году Центры амбулаторной онкологической помощи населению будут открыты в Нижегородской области, об этом стало известно на Х съезде онкологов России, который открылся в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 13:43
Наука
Ученые выяснили, что женщины лучше скрывают измену
Результаты исследования, опубликованные в журнале Royal Society Open Science, заключались в том, что и мужчины, и женщины были точны в оценке вероятности обмана и измены у мужчин, в то время как результаты с неверными женщинами были иными.
Обновлено в 10:56
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:55
Космос
Первый снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса появился в Сети
Обновлено в 15:38
Футбол
Манчестер Сити — Тоттенхэм 4:2 (2-й тайм)
Обновлено в 14:33
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
Происшествия
Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во Внуково
Двигатель самолета компании Utair, следовавший рейсом Москва–Махачкала, загорелся во время взлета в московском аэропорту Внуково.
Обновлено в 10:51
Политика
МИД опроверг сообщения о вывозе из Сирии останков агента «Моссада»
Москва опровергла сообщения израильских масс-медиа о том, что Россия якобы вывезла из САР останки разведчика «Моссада» Эли Коэна.
Обновлено в 15:02
Энергетика
ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти
В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес
Дочь Алсу прогуливает школу из-за участия в шоу «Голос. Дети»
Микелла Абрамова наслаждается насыщенным графиком работы, из-за которого даже пропускает занятия в школе.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Американец сообщил о решении конфликта с футболистом «Спартака» Гулиевым
Гражданин США Майкл Коул рассказал об урегулировании конфликта с футболистом «Спартака» Аязом Гулиевым, который подрался с ним после аварии.
Обновлено в 14:38
Армия и оружие
«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника
Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 14:05
Футбол
«ПСЖ» проиграл «Нанту» и снова отложил досрочное чемпионство в Лиге-1
Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» проиграл на выезде «Нанту» и снова не смог досрочно оформить титул в национальном чемпионате.
Обновлено в 15:44
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек
Большинство погибших были гражданами Германии. Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.
Обновлено в 15:04
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Происшествия
Дмитрий Быков введен в искусственную кому
Главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава РФ Игорь Молчанов рассказал, что известный российский писатель введен в медикаментозную кому.
Обновлено в 09:59
Авто
Toyota представила новый Highlander
Компания Toyota перед открытием автосалона в Нью-Йорке показала Highlander четвёртого поколения.
Обновлено в 03:02
Футбол
Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с Клоппом
Желание 26-летнего египтянина покинуть мерсисайдцев связано с разногласиями с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.
Обновлено в 11:40
Политика
Россия передала Белоруссии предложения по интеграции
Россия передала Белоруссии предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления с ежегодным отчётом правительства.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов отметили 9 лет совместной жизни
В этом году супруги празднуют не только рождение первенца, но и 9 лет со дня свадьбы.
Обновлено в 11:49
Игры
В новом трейлере Daymare: 1998 показали работу агентов H.A.D.E.S
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес
Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала
Сын Людмилы Александр хотел защитить маму, но метод выбрал весьма странный: он накинулся с кулаками на Антона Гусева во время съемок программы.
Обновлено в 11:00
Интернет
ФАС возбудила дело против HeadHunter, Superjob и Rabota.ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru из-за того, что они ограничивали использование программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала.
Обновлено в 12:56
Политика
Штаб Зеленского призвал украинцев установить рекорд селфи на выборах
Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского призвал активно голосовать во втором туре выборов и установить мировой рекорд селфи у избирательных участков.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В результате ДТП в подмосковном Чехове погиб человек
Как сообщили агентству новостей «Москва» в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на трассе опрокинулся автомобиль, жертвой инцидента стал один человек.
Обновлено в 14:26
Политика
США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы
США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, сообщил минфин США.
Обновлено в 14:41
Политика
В Финляндии отказали в убежище «cвидетелям Иеговы» из России
Миграционная служба Финляндии отказала в предоставлении убежища по существенной части заявлений от членов организации «Свидетели Иеговы», которые приехали из России и чьи заявления уже рассматривались.
Обновлено в 12:49