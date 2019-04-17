Игры

Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров BloombergRT на русском 06:15

Отмечается, что годовая выручка основанного братьями холдинга оценивается в $1,2 млрд. При этом Playrix Holding входит в топ-10 разработчиков игр на платформах iOS и Android для более чем 30 млн пользователей по всему миру.
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Playrix выросла в рейтингах

Коммерсантъ15:25

Bloomberg нашел в России двух новых миллиардеров

Ведомости03:26

В России нашли двух новых миллиардеров

Lenta.ru05:05

Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

РИА Новости05:04

Вологодские братья-предприниматели попали в список долларовых миллиардеров

ВЕСТИ35.РФ04:23

Bloomberg причислил к миллиардерам братьев — разработчиков игр из Вологды

РБК03:47

Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg

RT на русском06:15
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
Здоровье

В регионе появятся центры амбулаторной онкологической помощи

Первый центр откроется на базе Павловской ЦРБ уже в 2019 году Центры амбулаторной онкологической помощи населению будут открыты в Нижегородской области, об этом стало известно на Х съезде онкологов России, который открылся в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 13:43
Наука

Ученые выяснили, что женщины лучше скрывают измену

Результаты исследования, опубликованные в журнале Royal Society Open Science, заключались в том, что и мужчины, и женщины были точны в оценке вероятности обмана и измены у мужчин, в то время как результаты с неверными женщинами были иными.
Обновлено в 10:56
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:55
Космос

Первый снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса появился в Сети

Обновлено в 15:38
Футбол

Манчестер Сити — Тоттенхэм 4:2 (2-й тайм)

Обновлено в 14:33
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено в 12:45
Происшествия

Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во Внуково

Двигатель самолета компании Utair, следовавший рейсом Москва–Махачкала, загорелся во время взлета в московском аэропорту Внуково.
Обновлено в 10:51
Политика

МИД опроверг сообщения о вывозе из Сирии останков агента «Моссада»

Москва опровергла сообщения израильских масс-медиа о том, что Россия якобы вывезла из САР останки разведчика «Моссада» Эли Коэна.
Обновлено в 15:02
Энергетика

ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти

В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес

Дочь Алсу прогуливает школу из-за участия в шоу «Голос. Дети»

Микелла Абрамова наслаждается насыщенным графиком работы, из-за которого даже пропускает занятия в школе.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Американец сообщил о решении конфликта с футболистом «Спартака» Гулиевым

Гражданин США Майкл Коул рассказал об урегулировании конфликта с футболистом «Спартака» Аязом Гулиевым, который подрался с ним после аварии.
Обновлено в 14:38
Армия и оружие

«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника

Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 14:05
Происшествия

Среди задержанных на ЛГБТ-акции в Петербурге оказались подростки

Обновлено в 15:16
Наука

Ученые частично оживили мозг свиньи через четыре часа после ее смерти

Обновлено в 13:00
Футбол

«ПСЖ» проиграл «Нанту» и снова отложил досрочное чемпионство в Лиге-1

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» проиграл на выезде «Нанту» и снова не смог досрочно оформить титул в национальном чемпионате.
Обновлено в 15:44
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек

Большинство погибших были гражданами Германии. Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.
Обновлено в 15:04
Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Происшествия

Дмитрий Быков введен в искусственную кому

Главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава РФ Игорь Молчанов рассказал, что известный российский писатель введен в медикаментозную кому.
Обновлено в 09:59
Авто

Toyota представила новый Highlander

Компания Toyota перед открытием автосалона в Нью-Йорке показала Highlander четвёртого поколения.
Обновлено в 03:02
Футбол

Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с Клоппом

Желание 26-летнего египтянина покинуть мерсисайдцев связано с разногласиями с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие

Командование ВСУ в Донбассе разыскивает вооруженного дезертира

Обновлено в 09:43
Политика

Россия передала Белоруссии предложения по интеграции

Россия передала Белоруссии предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления с ежегодным отчётом правительства.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов отметили 9 лет совместной жизни

В этом году супруги празднуют не только рождение первенца, но и 9 лет со дня свадьбы.
Обновлено в 11:49
Игры

В новом трейлере Daymare: 1998 показали работу агентов H.A.D.E.S

Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес

Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала

Сын Людмилы Александр хотел защитить маму, но метод выбрал весьма странный: он накинулся с кулаками на Антона Гусева во время съемок программы.
Обновлено в 11:00
Интернет

ФАС возбудила дело против HeadHunter, Superjob и Rabota.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru из-за того, что они ограничивали использование программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала.
Обновлено в 12:56
Политика

Штаб Зеленского призвал украинцев установить рекорд селфи на выборах

Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского призвал активно голосовать во втором туре выборов и установить мировой рекорд селфи у избирательных участков.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В результате ДТП в подмосковном Чехове погиб человек

Как сообщили агентству новостей «Москва» в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на трассе опрокинулся автомобиль, жертвой инцидента стал один человек.
Обновлено в 14:26
Политика

США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы

США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, сообщил минфин США.
Обновлено в 14:41
Политика

В Финляндии отказали в убежище «cвидетелям Иеговы» из России

Миграционная служба Финляндии отказала в предоставлении убежища по существенной части заявлений от членов организации «Свидетели Иеговы», которые приехали из России и чьи заявления уже рассматривались.
Обновлено в 12:49
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