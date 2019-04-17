Игры
Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров BloombergRT на русском 06:15
Отмечается, что годовая выручка основанного братьями холдинга оценивается в $1,2 млрд. При этом Playrix Holding входит в топ-10 разработчиков игр на платформах iOS и Android для более чем 30 млн пользователей по всему миру.
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Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Общество
Доходы губернатора Подмосковья выросли на 80% по итогам 2018 года
Доход губернатора Московской области Андрея Воробьева по итогам прошлого года превысил 95,7 млн рублей, что выше задекларированного дохода за 2017 год на 80%.
Обновлено в 10:38
Общество
Вильфанд посоветовал россиянам отдыхать в мае на Мальдивах
Обновлено в 10:10
Футбол
Гулиев принёс извинения «Спартаку» и вернулся в общую группу
Обновлено в 12:20
Космос
69738 фотографий кометы Чурюмова — Герасименко выложили в открытый доступ
Почти 70 тысяч снимков кометы 67P/Чурюмова — Герасименко, сделанных камерой OSIRIS на борту миссии «Розетта», выложены в открытый доступ на отдельном сайте, сообщает Институт исследований Солнечной системы Общества Макса Планка.
Обновлено в 11:34
Авто
Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения
Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
Россия начала работы по созданию атомной подлодки пятого поколения
Специалисты морского бюро машиностроения «Малахит» приступили к опытно-конструкторским работам (ОКР) под шифром «Лайка» по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.
Обновлено в 01:02
Футбол
Анчелотти: «Не думаю, что „Аякс“ выиграет Лигу чемпионов»
Не думаю, что они выиграют Лигу чемпионов, хотя я могу ошибаться.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Самолет загорелся во время взлета во Внуково
В московском аэропорту Внуково самолет загорелся во время взлета, передает телеканал "360".
Обновлено в 11:04
Происшествия
В России ужесточили наказание за оставление места ДТП
Если в аварии пострадали два и более человека, а водитель оставил место ДТП, его могут посадить на девять лет.
Обновлено в 05:03
Политика
Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России
Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.
Обновлено в 08:53
Политика
Медведев анонсировал повышение пособия по уходу за ребенком от 1,5 лет
Правительство планирует повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора лет.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Экс-президент Перу умер после попытки самоубийства, сообщили СМИ
Экс-президент Перу Алан Гарсия, ранивший себя при попытке задержания, скончался, сообщил канал Telesur.
Обновлено в 11:07
Политика
Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»
Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Писатель Дмитрий Быков впал в кому
Диагноз "инсульт" у 51-летнего Дмитрия Быкова не подтвердился, сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. министра здравоохраненя Башкирии Максима Забелина.
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Японии профессор университета учил студентов делать экстази
Профессор Татсунори Ивамура, который преподает фармацевтику в университете Мацуямы, сообщил, что учил своих студентов делать экстази, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 12:49
Кино
Фильм Лунгина «Братство» получил прокатное удостоверение
Картина Павла Лунгина «Братство» получила прокатное удостоверение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минкультуры РФ.
Обновлено в 11:59
Футбол
Мамаев назвал уроком на всю жизнь инцидент в «Кофемании»
Обновлено в 12:26
Кино
Вышел новый трейлер «Мстителей: Финал»
Компания Marvel Entertainment опубликовала новый трейлер "Мстителей: Финал". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале организации.
Обновлено в 06:11
Общество
На eBay выставили на продажу тлеющие угли из Нотр-Дама
На торговой площадке eBay разместили объявление о продаже углей с пожара в Нотр-Даме, пишет в среду Daily Mail.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Футбол
Адвокат рассказал о болезни Павла Мамаева
Обновлено в 12:42
Здоровье
Специалисты назвали причины отвращения к еде
Специалисты в сфере медицины рассказали, почему у человека может возникнуть отвращение к еде.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Шестун потерял сознание во время следственных действий
Обновлено в 09:37
Общество
В Омске женщину обязали заплатить налог на подарки от мэрии в роддоме
Жительницу Омска Санию Абдуллину, родившую ребенка в первые минуты нового года, обязали заплатить налоги на подаренные от мэрии города букет и сертификат на детские товары.
Обновлено в 09:30
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Новых закладок атомных подводных ракетоносцев «Борей-А» не планируется
В настоящее время корабелы "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построили и передали флоту три атомных ракетных подводных лодки типа "Борей".
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов посещают психолога
Регина Тодоренко и Влад Топалов консультировались с детским психологом относительно их сына Миши.
Обновлено в 02:55