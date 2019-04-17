Игры

Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров BloombergRT на русском 06:15

Отмечается, что годовая выручка основанного братьями холдинга оценивается в $1,2 млрд. При этом Playrix Holding входит в топ-10 разработчиков игр на платформах iOS и Android для более чем 30 млн пользователей по всему миру.
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Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg

RT на русском06:15

В России нашли двух новых миллиардеров

Lenta.ru05:05

Bloomberg причислил к миллиардерам братьев — разработчиков игр из Вологды

РБК03:47

Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

Коммерсантъ04:52

Вологодские братья-предприниматели попали в список долларовых миллиардеров

ВЕСТИ35.РФ04:23

Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

РИА Новости05:04

Bloomberg нашел в России двух новых миллиардеров

Ведомости03:26
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 14:45, Ашберн
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Корреспондент Первого канала Илья Костин умер в среду после тяжелой болезни в возрасте 39 лет. Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 12:45
Баскетбол

«Калев» победил «Зенит» благодаря 31 очку Ротена

Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов отметили 9 лет совместной жизни

В этом году супруги празднуют не только рождение первенца, но и 9 лет со дня свадьбы.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Быкова ввели в искусственную кому

Российского писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие

«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника

Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 14:05
Политика

Сербия начала строительство «Турецкого потока»

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявляла, что разрешение на начало строительства сербской ветки «Турецкого потока» пока нет, но оно будет выдано до конца апреля.
Обновлено в 06:50
Политика

Украинский депутат от фракции Порошенко устроил драку в прямом эфире

Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко устроил потасовку с экс-министром транспорта и связи Украины Евгением Червоненко во время ток-шоу на местном телеканале, пишет RT.
Обновлено вчера в 23:20
Кино

Первую серию восьмого сезона «Игры престолов» посмотрели 1 млн россиян

Около 1 млн россиян посмотрели премьерную серию восьмого сезона популярного сериала "Игра престолов", показ которой состоялся 15 апреля.
Обновлено в 01:06
Футбол

Салах: нужно изменить отношение к женщинам в нашей культуре

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах призвал мужчин в своей стране и во всём мусульманском мире относиться к женщинам с большим уважением.
Обновлено в 12:00
Космос

Специалисты NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении

Обновлено в 07:47
Общество

Госдума уравняла бумажный и электронный полисы ОСАГО

Дума приняла закон, уравнивающий бумажный и электронный полисы ОСАГО.
Обновлено в 07:59
Политика

ЕС может обложить пошлинами более 400 категорий товаров из США

Еврокомиссия опубликовала предварительный список американских товаров, которые могут быть обложены пошлинами на 20 млрд долларов.
Обновлено в 08:14
Транспорт

В ЦОДД призвали водителей не расслабляться из-за голубого неба

Обновлено в 07:02
Общество

На Ямале завели дело о незаконном митинге в тундре

Обновлено в 08:55
Политика

Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек

Президент России Владимир Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек.
Обновлено в 13:47
Политика

Тимошенко уверена в победе Зеленского на выборах

Обновлено в 12:02
Происшествия

Мосгорсуд оставил Мамаева и Кокорина в СИЗО до 25 сентября

Обновлено в 04:59
Политика

Париж организует международный конкурс для воссоздания шпиля Нотр-Дама

Обновлено в 07:01
Спорт

Мамаев назвал уроком на всю жизнь инцидент в «Кофемании»

Оба инцидента произошли в Москве 8 октября.
Обновлено в 12:26
Финансы

ЦБ отреагировал на конфликт акционеров банка «Восточный»

После ареста Майкла Калви и других директоров банка "Восточный" от фонда Baring Vostok ЦБ потребовал от банка срочно зарезервировать 12 млрд руб. ЦБ отменил банку "Восточный" рассрочку по досозданию резервов и потребовал доначислить их полностью, рассказали "Ведомостям" человек, близкий к акционерам "Восточного", и человек, близкий к банку.
Обновлено в 13:27
Происшествия

«Меги» и автовокзал в Мурино эвакуируют

Сообщается, что горожанам срочно пришлось покинуть два торговых центра – «Мегу Парнас» и «Мегу Дыбенко», а также автовокзал в Мурино.
Обновлено в 13:13
Футбол

СМИ узнали сумму компенсации избитому пешеходу от игрока «Спартака»

По информации издания, пострадавший от действий полузащитника «Спартака» пешеход собирается пройти медицинское освидетельствование в больнице и затребовать у Гулиева бо́льшую сумму в качестве компенсации.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Общество

Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет

Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%

Рынок акций РФ открылся в среду позитивной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры, подогретой статистикой о ВВП Китая за первый квартал; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,8%.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Анастасия Трегубова сегодня в четвертый раз стала мамой

Ведущая «Доброго утра» на Первом канале Анастасия Трегубова 17 апреля в четвертый раз стала мамой.
Обновлено в 14:00
Политика

Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Здоровье

На форуме в Екатеринбурге представлен проект Центра ядерной медицины

Обновлено в 05:53
Авто

Назван лучший автомобиль мира 2019 года

Жюри только что подвело итоги, которые мы спешим Вам сообщить: 1. Лучший всемирный автомобиль — Jaguar I-Pace 2. Лучший автомобиль в классе Luxury — Audi A7 3. Лучший гиперкар года — McLaren 720S 4. Лучший городской автомобиль — Suzuki Jimny 5. Лучший «зеленый» автомобиль — Jaguar I-Pace 6. Дизайн года — Jaguar I-Pace После премии началось то, чего мы всех ждали — презентация новых автомобилей.
Обновлено в 08:26
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