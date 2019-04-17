Игры
Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров BloombergRT на русском 06:15
Отмечается, что годовая выручка основанного братьями холдинга оценивается в $1,2 млрд. При этом Playrix Holding входит в топ-10 разработчиков игр на платформах iOS и Android для более чем 30 млн пользователей по всему миру.
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Наука
Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу
Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено в 07:22
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ
Обновлено в 17:02
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея
Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:55
Космос
Космический мусор закроет землянам Солнце
«В настоящее время происходит прогрессирующее засорение космоса во всех диапазонах размеров космического мусора (КМ), что, возможно, приведет к уменьшению потоков солнечного излучения, проходящего через земную атмосферу», – говорится в докладе.
Обновлено в 04:34
Кино
Девятый эпизод «Звездных войн» получил название «Восход»
Объявлено полное прокатное название девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено в 11:32
Финансы
Банк из дела Калви нашел 12 млрд руб. на исполнение требования ЦБ
Банк «Восточный» в апреле досрочно начислил 11,8 млрд руб. резервов по требованию Центробанка, сообщил РБК представитель банка.
Обновлено в 15:29
Футбол
Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика
Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено в 16:26
Общество
В Гидрометцентре сообщили о погоде в мае на Европейской части России
Теплый и влажный май пообещал жителям Европейской территории России, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Дмитрий Быков впал в кому в Уфе
Писатель Дмитрий Быков был госпитализирован в одну из больниц Уфы и в данный момент находится в коме, передает сайт kp.ru, ссылаясь на анонимного источника издания.
Обновлено в 06:31
Футбол
Мама Криштиану Роналду: «Сын сказал: „Мама, я не творю чудес“»
Долореш Авейру, мама нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказала о реакции сына на вылет клуба из Лиги чемпионов после ответного матча 1/4 финала с «Аяксом».
Обновлено в 10:45
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Пелагея в первый раз показала лицо двухлетней дочери
В январе 2019 года дочери певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина исполнилось два года.
Обновлено в 11:02
Общество
На eBay выставили на продажу тлеющие угли из Нотр-Дама
На торговой площадке eBay разместили объявление о продаже углей с пожара в Нотр-Даме, пишет в среду Daily Mail.
Обновлено в 12:11
Космос
Ракета Antares с кораблем Cygnus стартовала к МКС
Ракета-носитель Antares вместе с кораблем Cygnus с грузом стартовала в Виргинии на МКС. Видео взлета NASA опубликовало в Twitter.
Обновлено в 17:01
Единоборства
Владельцы World Class откроют в России сеть UFC Gym
Обновлено в 17:00
Политика
США назвали санкции против Венесуэлы предупреждением для России
Болтон уточнил, что США вводят новые санкции против Центробанка Венесуэлы, ограничивающие ему доступ к долларам США.
Обновлено в 15:52
Политика
Медведев рассказал о 19 миллионах россиян за чертой бедности
Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства назвал число бедных людей в стране.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Политика
Москва заинтересовалась сообщениями об «отравленных в Солсбери детях»
Посольство России направило запрос в МИД Британии с просьбой прокомментировать сообщения СМИ о фотографиях "отравленных в Солсбери детей и уток".
Обновлено в 09:37
Технологии
Boston Dynamics опубликовала видео, как упряжка роботов тянет грузовик
Американская компания Boston Dynamics, производящая роботов, опубликовала в YouTube видео, на котором упряжка из 10 роботов тянет за собой грузовик.
Обновлено в 03:55
Авто
Был назван лучший автомобиль мира 2019 года
Изначально в списке претендентов на звание лучшего автомобиля в мире в 2019 году было 40 моделей, но в итоговый шорт-лист, объявленный в начале марта на Женевском автосалоне, попали только три: Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60.
Обновлено в 13:36
Кино
Дженнифер Лоуренс вернётся в кино после перерыва
Дженнифер Лоуренс («Голодные игры», «Люди Икс») сыграет главную роль в пока ещё безымянной драме, которую в сотрудничестве со студиями IAC FILMS и A24 снимет известная театральная постановщица Лила Нойгебауер.
Обновлено в 03:07
Финансы
Минфин сумел разместить не все ОФЗ
Минфин в этом году размещал инфляционные ОФЗ только один раз, 20 марта, и продал бумаг на 1,59 млрд руб.
Обновлено в 11:50
Политика
Порошенко объявил, что его рейтинг резко вырос до 40%
В комментариях к посту Порошенко многие выражают резкое недовольство такой "накруткой".
Обновлено в 08:06
Космос
Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса
Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено в 15:54