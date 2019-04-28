Армия и оружие

Разработчик самолета МС-21 опубликовал видео его полетаВедомости 07:23

Корпорация «Иркут» опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который 27 апреля совершил беспересадочный перелет из Иркутска в Ульяновск. На кадрах запечатлены подготовка к полету, взлет и посадка.
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Испытания российского «убийцы боингов» попали в Сеть

News.ru08:11

Опубликовано видео полета МС-21-300 из Иркутска в Ульяновск

Rambler News Service04:32

В сети опубликовали видео полета опытного образца лайнера МС-21

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Прилетевший из Иркутска третий МС-21 окрасят в Ульяновской области

ИА Альтаир00:11

Самолет МС-21 совершил полет из Иркутска в Ульяновск

ТАССвчера в 07:45

Третий пошел! МС-21-300 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск

IrkutskMediaвчера в 10:20

МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск

Вести.Ruвчера в 06:33
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Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
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Транспорт

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Контролировать автобусы на межрегиональных маршрутах поможет автоматизированная система взимания платы с большегрузов "Платон".
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На место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОН

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Пригожин усомнился в победе дочери Алсу на «Голосе»

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Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России

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В Казани сбили женщину, перебегавшую магистраль с коляской

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Знаменитой российской комедии «Бриллиантовая рука» исполнилось 50 лет

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«Спартак-2» упустил победу над «Тамбовом»

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Съемные квартиры выросли в цене

Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
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«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина

В составе победителей голами отметились российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший в матче дубль (22-я минута в большинстве, 29-я) и также записавший в актив результативную передачу и Мэтт Дюшейн.
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Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып

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