Армия и оружие
Разработчик самолета МС-21 опубликовал видео его полетаВедомости 07:23
Корпорация «Иркут» опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который 27 апреля совершил беспересадочный перелет из Иркутска в Ульяновск. На кадрах запечатлены подготовка к полету, взлет и посадка.
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Третий пошел! МС-21-300 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск
IrkutskMediaвчера в 10:20
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