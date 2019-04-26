Армия и оружие

Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг»RT на русском 04:54

Российская боевая платформа «Бумеранг» в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Министерства обороны России. Об этом РИА Новости заявил генеральный директор предприятия-разработчика «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий.
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Боевая платформа «Бумеранг» превзошла ожидания разработчиков

Телеканал 360°05:46

Превзошел ожидания: БТР «Бумеранг» завершил испытания

Российская газета05:39

Перспективный «Бумеранг» превзошел заданные характеристики

ТК Звезда02:56

Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг»

RT на русском04:54

Боевая платформа «Бумеранг» превзошла все ожидания

News.ru04:28

«Бумеранг» может получить боевой модуль «Кинжал»

Газета.Ru05:29

Новейшая боевая платформа «Бумеранг» может получить модуль «Кинжал»

РИА Новости03:25
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Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Обновлено в 03:51
Происшествия

Суд обязал «Новую газету» удалить статьи о пытках в ФСБ

Басманный суд удовлетворил иск Федеральной службы безопасности (ФСБ России) к «Новой газете» о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за публикации двух статей о пытках задержанного после взрыва в жилом доме в Магнитогорске, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из суда.
Обновлено в 06:00
Политика

В Раде язвительно отреагировали на отдых Зеленского в Турции

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в фейсбуке отреагировала на отъезд Зеленского в Турцию.
Обновлено в 05:35
Политика

Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов

Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Автоспорт

Формула-1. Этап в Баку прерван из-за аварии и сломанной мачты

Обновлено в 06:30
Политика

Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов в Украине

Владимир Путин прокомментировал победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, назвав происходящее провалом политики Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 06:38
Общество

В Сарове оправдались за стимулирующие выплаты педагогу в один рубль

Как сообщает агентство, музыкальная школа оценила в один рубль доплату за подготовку и выступление учеников на областных, всероссийских и международных музыкальных конкурсах.
Обновлено в 04:59
Общество

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Политика

Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Музыка

Группа Rammstein выпустила новый клип

Месяц назад Rammstein выпустили резонансный клип Deutschland, в котором представила свой вариант краткой истории Германии с древних времен.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Жительницу Урала задержали из-за заказа антидепрессантов из Польши

Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, заказавшей в Польше упаковку антидепрессантов, девушка была задержана на почте.
Обновлено вчера в 11:52
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых.
Обновлено в 06:35
Общество

В России депутаты хотят перенести начало учебного года

В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Марокко выдало РФ уроженца Дагестана, воевавшего в Сирии на стороне ИГ

Экстрадированный в Россию из Марокко боевик воевал в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 05:20
Путешествия

Туристов в отелях Турции попросят доедать всю еду

Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Обновлено в 04:36
Энергетика

Минск сообщил о потерях из-за остановки транзита нефти из России

Глава белорусского госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что белорусский бюджет и нефтетранспортные организации несут потери из-за остановки транзита российской нефти.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Омске умер двухлетний мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

Обновлено в 02:23
Общество

ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»

Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое».
Обновлено в 04:14
Политика

Россия поприветствовала призыв Трампа отказаться от ядерного оружия

Россия приветствует призыв президента США Дональда Трампа к Москве и Пекину отказаться от ядерного оружия.
Обновлено в 06:31
Политика

Посол РФ в Таллине оценил потери Эстонии из-за санкций

Посол РФ в Эстонии Александр Петров оценил объемы потерь из-за санкций против России.
Обновлено в 03:54
Политика

В ЛНР начался прием документов на получение российского паспорта

В самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР) начался прием документов на получение российского гражданства, сообщил глава республики Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24».
Обновлено в 04:07
Политика

Путин стал почетным доктором университета Цинхуа

Президент России Владимир Путин стал почетным доктором университета Цинхуа, который закончил председатель Китая Си Цзиньпин.
Обновлено в 03:16
Наука

Российские учёные нашли новый способ борьбы с раковыми клетками

Обновлено в 05:59
Происшествия

В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками

Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Политика

Небензя пообещал обучить немецкого коллегу азам российской дипломатии

Постпреды России и Германии при ООН Василий Небензя и Кристоф Хойсген в ходе заседания Совета Безопасности по Украине обменялись взглядами на методы обучения в МГИМО.
Обновлено вчера в 18:17
Культура

Алексей Воробьев ушел из жюри шоу «Ты супер!» в середине проекта

Кресла наставников в проекте заняли Диана Арбенина, Елка, Игорь Крутой и Алексей Воробьев.
Обновлено вчера в 20:28
Политика

Текслер отправил в отставку своего заместителя Тефтелева

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер уволил своего заместителя Евгения Тефтелева.
Обновлено в 05:08
Политика

Минфин Хакасии опроверг данные о повышении зарплаты главе республики

Минфин Хакасии опроверг данные о том, что глава республики Валентин Коновалов повысил зарплату себе, а также членам регионального правительства.
Обновлено в 04:14
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия

В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик

В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
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