Армия и оружие
Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг»RT на русском 04:54
Российская боевая платформа «Бумеранг» в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Министерства обороны России. Об этом РИА Новости заявил генеральный директор предприятия-разработчика «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий.
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В Малом театре рассказали, как умерла Элина Быстрицкая
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Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
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Туристов в отелях Турции попросят доедать всю еду
Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Обновлено в 04:36
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«ПСЖ» готовит предложение по трансферу де Хеа
Владельцы "ПСЖ" заинтересованы в приобретении испанского вратаря Давида де Хеа, выступающего за "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 04:18
Гаджеты
«Яндекс» впервые раскрыл доходы от продажи гаджетов
Пока бизнес убыточен: по отчету, его отрицательный вклад в EBITDA составляет 170 млн руб. В предыдущих отчетах "Яндекс" не раскрывал данные о продаже гаджетов.
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Политика
Посол РФ в Таллине оценил потери Эстонии из-за санкций
Посол РФ в Эстонии Александр Петров оценил объемы потерь из-за санкций против России.
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Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
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Запрет на коронацию новых воров в законе продлен до 2026 года
Важные новости криминального мира: на крупнейшей за последние годы сходке воров в законе, которая проходит в эти дни в пригородах Стамбула, принято решение продлить мораторий на коронацию авторитетов до 2026 года.
Обновлено вчера в 10:38
Футбол
Самый издевательский пенальти сезона забит в чемпионате Австралии
Хавбек клуба «Брисбен Роар» Эрик Ботеак в поединке чемпионата Австралии против команды «Аделаида Юнайтед» реализовал пенальти в очень необычном стиле.
Обновлено в 05:06
Здоровье
Милонов предложил клеить на бургеры предупреждения об опасности, как на сигареты
Сырьё и ингредиенты для бургеров делаются из продуктов, далеких от стандартов здорового питания, говорят диетологи.
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Украина остановила транзит российской нефти
Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление опубликовала компания "Укртранснафта" в фейсбуке.
Обновлено в 02:04
Политика
Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизма
Международное сообщество должно выработать ответ на проявления протекционизма, одной из форм которых являются односторонние нелегитимные санкции, заявил президент России Владимир Путин, выступая на церемонии открытия международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине.
Обновлено вчера в 23:11
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено в 01:24
Политика
В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 21:48
Хоккей
Сборная России проиграла Латвии перед ЧМ, в составе будет чистка
Возможно, близость неминуемого отпуска сказалась на настрое некоторых игроков сборной России в повторном матче с Латвией.
Обновлено вчера в 14:06
Кино
В Минкультуры объяснили перенос проката фильма «По воле божьей»
В пресс-службе Минкультуры сообщили, что выход фильма «По воле божьей» Франсуа Озона перенесли по причине поздней подачи документов прокатчиком.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Зеленского за отдых в Турции раскритиковали в Раде
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая была избрана от "Блока Петра Порошенко" (БПП), раскритиковала победителя украинских выборов Владимира Зеленского за то, что он полетел в Турцию с детьми.
Обновлено в 03:55
Политика
«Нафтогаз» обвинил Россию в подготовке новой газовой войны
"Нафтогаз" обвинил Россию в подготовке новой газовой войны.
Обновлено в 04:44
Политика
Путин: саммит Ирана, Азербайджана и России пройдёт в августе
Обновлено в 04:18
Путешествия
Крым рассчитывает на 7 млн туристов в 2019 году
В первом квартале 2019 года в Крыму, как сообщил Волченко, отдохнуло уже 356,5 тысяч туристов, что на 33% выше уровня аналогичного периода 2018 года, отметил министр.
Обновлено в 04:52
Политика
Бывший мэр Челябинска Тефтелев уволен из правительства области
Евгений Тефтелев в декабре 2014 года стал сити-менеджером Челябинска, а летом 2015-го гордума избрала его мэром.
Обновлено в 04:50
Общество
Gallup назвал самые счастливые и печальные страны мира
Двумя самыми счастливыми странами мира стали Парагвай и Панама — они получили индекс «позитивного опыта» в 85 пунктов.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
ВСУ на Донбассе приведены в полную боеготовность
Каратели ВСУ на Донбассе приведены в полную боеготовность: усилена разведка и «боевая служба».
Обновлено в 04:35
Футбол
Олег Кононов: «Арсенал» заслуженно обыграл «Спартак»
В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов назвал причины поражения своих подопечных.
Обновлено вчера в 17:25
Авто
Porsche 911 с очень кожаным салоном пустят с молотка
Приборная панель Porsche 911 Targa обшита коричневой кожей с открытым швом и двойной прострочкой.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Шоу-бизнес
Занедужившей Полине Гагариной порекомендовали облиться водкой
Встревоженные поклонники поделились со звездой нетрадиционными способами лечения, порекомендовав облиться водкой.
Обновлено в 04:24
Космос
Пасха в 2019 году может стать последней для жителей Земли, - учёные
Учёные предвещаю апокалипсис на Пасху. По мнению специалистов, планету окутает холод и придет вечная мерзлота.
Обновлено в 01:48
Авто
«Ока» вошла в список самых популярных малолитражек России
Самой популярной оказалась модель Daewoo Matiz. Больше трех тысяч россиян стали владельцами этого автомобиля.
Обновлено в 04:30