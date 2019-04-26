Армия и оружие
Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг»RT на русском 04:54
Российская боевая платформа «Бумеранг» в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Министерства обороны России. Об этом РИА Новости заявил генеральный директор предприятия-разработчика «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий.
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Экономика
ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале
Экономический рост США вырос на 3,2% в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 08:56
Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Энергетика
Минск сообщил о потерях из-за остановки транзита нефти из России
Глава белорусского госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что бюджет Белоруссии и нефтетранспортные организации несут потери из-за остановки транзита российской нефти.
Обновлено в 06:39
Экономика
Sony отчиталась о почти двукратном росте чистой прибыли
Чистая прибыль японской Sony выросла в 1,87 раза в 2018 финансовом году – до 916,3 млрд иен ($8,21 млрд), следует из отчетности компании.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес
Названы дата и место похорон актрисы Элины Быстрицкой
В Малом театре 29 апреля пройдет прощание с артисткой Элиной Быстрицкой. Об этом сообщается на сайте театра.
Обновлено в 08:42
Политика
СБУ завела дело на журналиста Муждабаева, призывавшего к расправам
Служба безопасности Украины завела уголовное дело против заместителя директора «крымско-татарского» телеканала ATR Айдера Муждабаева, сообщил депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 26 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Появилось видео пожара в РГУ нефти и газа им. Губкина
Опубликовано видео пожара в здании Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа им. Губкина на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 08:22
Культура
Сергей Собянин поддержал проект создания театрального квартала в Замоскворечье
Обновлено в 09:30
Общество
Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян
Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В «Аэрофлоте» прокомментировали ЧП с вылетевшим из Риги самолётом
Представитель пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал ЧП с самолётом, вылетевшим из Риги в Москву.
Обновлено в 09:06
Общество
Gallup назвал самые счастливые и печальные страны мира
В 2018 году топ списка самых счастливых стран мира возглавили латиноамериканские страны, а самой несчастной страной стал африканский Чад.
Обновлено в 04:25
Политика
Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата Набиева лишен статуса судьи
Председатель Клетского районного суда Волгоградской области Рашад Набиев, который является сыном экс-депутата регионального парламента Гасана Набиева, оскорбившего пенсионеров с низким доходом, лишен статуса судьи.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске
Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Внук Спартака Мишулина проиграл суд
Тимур Еремеев спокойно может называть себя его сыном, а вот внук актера Эдуард Сорокин потерпел крах в суде и уже не сможет настаивать на наследстве.
Обновлено в 06:33
Политика
Путин прилетел в Китай на форум «Один пояс — один путь»
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где 26–27 апреля состоится международный форум «Один пояс — один путь».
Обновлено вчера в 10:02
Происшествия
В Красноярске горит здание на территории завода «КрасМаш»
В Красноярске на территории завода "КрасМаш" (входит в корпорацию "Роскосмос"), где производят ракеты "Сармат" и "Синева", горит одно из зданий, передаёт интернет-газета NewsLab.ru Как отмечает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы "Роскосмоса" Владимира Устименко, пожар возник на складе холодильников.
Обновлено в 09:45
Кино
Фильм «Синонимы» откроет фестиваль «Край света. Запад»
Фильмом-открытием смотра станет победившая на Берлинском кинофестивале в 2019 году картина Надава Лапида «Синонимы».
Обновлено в 02:35
Космос
Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи
Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.
Обновлено вчера в 10:04
Общество
Названа самая красивая сотрудница Росгвардии
Названа победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 08:12
Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Организаторы «Бессмертного полка» разрешили портреты Сталина
Обновлено в 08:05
Экономика
Генпрокуратура выявила нарушения при установке дорожных камер
Случаи картельного сговора между компаниями-участниками рынка и превышения полномочий со стороны чиновников при установке дорожных камер выявила Генпрокуратура в ряде российских регионов РФ, сообщает Коммерсант.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой
Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено в 07:29
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено в 01:24
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16