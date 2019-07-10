Армия и оружие
Разработчик рассказал о концепции неатомного авианосца для ВМФ РоссииРБК 03:50
Согласно концепции, разработанной Крыловским государственным научным центром, на новом неатомном авианосце для ВМФ России предусматривается размещение морских беспилотников. Об этом заявил глава научного центра Павел Филиппов, передает «РИА Новости».
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Новая концепция неатомного авианосца для ВМФ предусматривает размещение на нем морских беспилотников, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов.РИА Новости02:42
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