Новая концепция неатомного авианосца для ВМФ предусматривает размещение на нем морских беспилотников, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов.

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Согласно концепции, разработанной Крыловским государственным научным центром, на новом неатомном авианосце для ВМФ России предусматривается размещение морских беспилотников. Об этом заявил глава научного центра Павел Филиппов, передает «РИА Новости».

Разработчик рассказал о концепции неатомного авианосца для ВМФ России

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