Армия и оружие
Разработчик раскрыл итоги испытаний боевой платформы «Бумеранг»Дни24 08:30
Как указывается, превышение рекомендованных характеристик отмечается на показателях скорости, а также успешности прохождения через препятствия. По словам Красовицкого, платформа соответствует ожиданиям и вскоре поступит на госиспытания. Последние будет проводить Минобороны в 2019 году.
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