Армия и оружие
Разработчик раскрыл итоги испытаний боевой платформы «Бумеранг»Дни24 08:30
Как указывается, превышение рекомендованных характеристик отмечается на показателях скорости, а также успешности прохождения через препятствия. По словам Красовицкого, платформа соответствует ожиданиям и вскоре поступит на госиспытания. Последние будет проводить Минобороны в 2019 году.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:29, Ашберн
Политика
Путин поручил определить порядок изъятия земли за пожарные нарушения
До 1 июля правительство должно подготовить проекты нормативных актов, которые позволят закрепить в законодательстве понятия «ландшафтный (природный) пожар» и «лесной пожар», а также разделить сферы ответственности между ведомствами в этой сфере.
Обновлено в 16:27
Политика
Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один
«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
Обновлено в 11:05
Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:49
Общество
Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому
Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.
Обновлено в 14:36
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
В ЦИК Украины назвали дату оглашения результатов выборов президента
«30 апреля ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установка и объявление результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:20
Общество
Правозащитники заявили о первом деле по закону о фейковых новостях
В Архангельске завели первое дело по закону о фейковых новостях.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес
Сестра Быстрицкой из Израиля начала борьбу за ее наследство
За наследство скончавшейся народной артистки СССР Элины Быстрицкой началась борьба. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:22
Здоровье
Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова
Сегодня с рабочим визитом Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес
Топалов выложил в Сеть «постельное видео» с Тодоренко
Певец Влад Топалов поделился с поклонниками интимными семейными кадрами на своей странице в "Инстаграме".
Обновлено в 12:53
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Футбол
«Байер» разгромил «Аугсбург» в матче чемпионата Германии
Победная серия «Байера» в чемпионате Германии достигла трёх матчей. «Аугсбург» потерпел первое поражение в последних трёх встречах.
Обновлено в 16:24
Происшествия
Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ
Обновлено в 15:24
Футбол
Семак рассказал о составе «Зенита» перед матчем с «Крыльями Советов»
Матч пройдет в Петербурге 28 апреля.
Обновлено в 06:47
Хоккей
Кузнецов — о своем здоровье: «Русская машина никогда не ломается»
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о своем самочувствии. Ранее хоккеист подтвердил свое участие в ЧМ-2019.
Обновлено в 15:05
Теннис
Азаренко обыграла Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Скабеева пригрозила офицеру СБУ реакцией России на атаку в Донбассе
Выступая в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», офицер СБУ Владимир Мулик заявил, что решение Кремля выдавать в упрощенном порядке паспорта жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса продиктовано желанием переманить людей в Россию, а освободившиеся и экономически непривлекательные территории навязать Киеву.
Обновлено в 14:44
Музыка
Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено в 17:00
Футбол
Игроки английского клуба объявили забастовку из-за задержки зарплат
В футбольном клубе "Болтон", выступающем во втором по значимости дивизионе Англии, игроки отказались принимать участие в матчах, сообщает SUN.
Обновлено в 12:31
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
ВВС США представили новую стратегию
Обновлено в 14:21
Политика
В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:11
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкноты в 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) больше не будет печатать банкноты достоинством 500 евро, сообщает агентство Блумберг.
Обновлено в 15:10
Кино
В Калининграде стартовал кинофестиваль «Край света. Запад»
Обновлено в 15:31
Происшествия
Три взрыва прогремели на Шри-Ланке
Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке, в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Нальчике ФСБ задержала планировавшего теракты боевика
В Нальчике задержан местный житель, который планировал теракт по указанию из Сирии.
Обновлено в 11:13