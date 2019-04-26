Армия и оружие

Разработчик раскрыл итоги испытаний боевой платформы «Бумеранг»Дни24 08:30

Как указывается, превышение рекомендованных характеристик отмечается на показателях скорости, а также успешности прохождения через препятствия. По словам Красовицкого, платформа соответствует ожиданиям и вскоре поступит на госиспытания. Последние будет проводить Минобороны в 2019 году.
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Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг»

RT на русском04:54

Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг»

Газета.Ru13:27

Россия приготовила для недругов «Бумеранг»

News.ru09:59

Превзошел ожидания: БТР «Бумеранг» завершил испытания

Российская газета05:39

Грозный «Бумеранг». Что представляет собой новая российская боевая машина

Телеканал 360°17:01

Перспективный «Бумеранг» превзошел заданные характеристики

ТК Звезда02:56

Новейшая боевая платформа «Бумеранг» может получить модуль «Кинжал»

РИА Новости03:25
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:29, Ашберн
Политика

Путин поручил определить порядок изъятия земли за пожарные нарушения

До 1 июля правительство должно подготовить проекты нормативных актов, которые позволят закрепить в законодательстве понятия «ландшафтный (природный) пожар» и «лесной пожар», а также разделить сферы ответственности между ведомствами в этой сфере.
Обновлено в 16:27
Политика

Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один

«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
Обновлено в 11:05
Политика

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:49
Общество

Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому

Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.
Обновлено в 14:36
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

В ЦИК Украины назвали дату оглашения результатов выборов президента

«30 апреля ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установка и объявление результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:20
Общество

Правозащитники заявили о первом деле по закону о фейковых новостях

В Архангельске завели первое дело по закону о фейковых новостях.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес

Сестра Быстрицкой из Израиля начала борьбу за ее наследство

За наследство скончавшейся народной артистки СССР Элины Быстрицкой началась борьба. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:22
Здоровье

Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова

Сегодня с рабочим визитом Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 11:07
Политика

Команда Порошенко возмутилась отдыхом Зеленского с семьей в Турции

Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

Топалов выложил в Сеть «постельное видео» с Тодоренко

Певец Влад Топалов поделился с поклонниками интимными семейными кадрами на своей странице в "Инстаграме".
Обновлено в 12:53
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Космос

Сбор средств на первые в мире похороны кота в космосе начали в Сети

Обновлено в 06:47
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Футбол

«Байер» разгромил «Аугсбург» в матче чемпионата Германии

Победная серия «Байера» в чемпионате Германии достигла трёх матчей. «Аугсбург» потерпел первое поражение в последних трёх встречах.
Обновлено в 16:24
Происшествия

Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ

Обновлено в 15:24
Футбол

Семак рассказал о составе «Зенита» перед матчем с «Крыльями Советов»

Матч пройдет в Петербурге 28 апреля.
Обновлено в 06:47
Хоккей

Кузнецов — о своем здоровье: «Русская машина никогда не ломается»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о своем самочувствии. Ранее хоккеист подтвердил свое участие в ЧМ-2019.
Обновлено в 15:05
Теннис

Азаренко обыграла Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Обновлено вчера в 16:27
Политика

Скабеева пригрозила офицеру СБУ реакцией России на атаку в Донбассе

Выступая в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», офицер СБУ Владимир Мулик заявил, что решение Кремля выдавать в упрощенном порядке паспорта жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса продиктовано желанием переманить людей в Россию, а освободившиеся и экономически непривлекательные территории навязать Киеву.
Обновлено в 14:44
Музыка

Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

Россия нанесла массированный авиаудар по боевикам в Сирии

Обновлено в 11:03
Футбол

Игроки английского клуба объявили забастовку из-за задержки зарплат

В футбольном клубе "Болтон", выступающем во втором по значимости дивизионе Англии, игроки отказались принимать участие в матчах, сообщает SUN.
Обновлено в 12:31
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие

ВВС США представили новую стратегию

Обновлено в 14:21
Политика

В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы

Обновлено в 11:11
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкноты в 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) больше не будет печатать банкноты достоинством 500 евро, сообщает агентство Блумберг.
Обновлено в 15:10
Кино

В Калининграде стартовал кинофестиваль «Край света. Запад»

Обновлено в 15:31
Происшествия

Три взрыва прогремели на Шри-Ланке

Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке, в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 11:08
Происшествия

В Нальчике ФСБ задержала планировавшего теракты боевика

В Нальчике задержан местный житель, который планировал теракт по указанию из Сирии.
Обновлено в 11:13
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