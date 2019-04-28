Армия и оружие

Опубликовано видео полета опытного МС-21-300Интерфакс 04:25

Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск. На кадрах запечатлены подготовка к полету, взлет и посадка.
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Опубликовано видео полета МС-21-300 из Иркутска в Ульяновск

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Третий пошел! МС-21-300 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск

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МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск

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