Опубликовано видео полета опытного МС-21-300Интерфакс 04:25

Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск. На кадрах запечатлены подготовка к полету, взлет и посадка.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса» Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.

Политика НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего Телеканал НТВ анонсировал показ шоу «Магия» с победившим на украинских президентских выборах Владимиром Зеленским в качестве ведущего.

Шоу-бизнес Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.

Транспорт Самолет Москва-Париж сел в Калуге из-за запрета французских властей Первый рейс из московского аэропорта Жуковский в Париж приземлился в Калуге. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Кино Исполнилось 95 лет со дня рождения Донатаса Баниониса 28 апреля исполняется 95 лет со дня рождения народного артиста СССР Донатаса Баниониса.

Недвижимость В России увеличилась стоимость съемного жилья В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.

Наука Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.

Происшествия Более 50 машин столкнулись на автобане в Германии Около 25 человек пострадали в результате ДТП с участием более 50 автомобилей на востоке ФРГ.

Шоу-бизнес Лобода отказалась от участия в «Голосе» Во время обоих выступлений десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, набрала больше всего голосов и одержала победу.

Происшествия «Подруга Саакашвили» попала в ДТП на Минском шоссе Елена Бурчак, которая рассказывала об отношениях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, попала в ДТП на Минском шоссе в Москве.

Религия В Екатеринбурге пасхальный крестный ход возглавят палестинские скауты Палестинские христианские скауты-барабанщики третий год подряд прилетают в Екатеринбург, чтобы возглавить пасхальный крестный ход, сообщает «Областная газета».

Политика На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром» Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.

Авто Опубликованы средние траты россиян на бензин На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.

Происшествия Катер затонул в Финском заливе в Петербурге Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.

Происшествия В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.

Происшествия Мужчина прошел по парапету многоэтажного дома и спас своего кота Житель Торонто спас своего кота, застрявшего на балконе многоэтажного здания. Видео опубликовало издание Daily Mail.

Происшествия Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.

Экономика Депутат Рады позавидовала жителям Туркменистана, где «коммуналка» в 10 раз ниже Депутат Верховной рады Украины Татьяна Бахтеева позавидовала жителям Туркменистана, который также, как и Украина, стал независимым в 1991 году, однако коммунальные тарифы там в 10 раз ниже.

Культура Итоги «Голоса» считала петербургская компания Подсчетами результатов детского проекта «Голос» на Первом канале занималась петербургская компания ООО «СМС сервисы», пишет The Bell.

Политика Кремль заявил о готовности к новым ядерным сделкам Россия готова к новым соглашениям в ядерной сфере, но надо соблюдать и уже имеющиеся договоренности, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.