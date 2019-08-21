Экономика

ФАС заявила о росте цен на билеты на SSJ-100Gazeta.SPb 06:06

Билеты дорожают из-за простоя воздушных судов. Антимонопольный орган обнаружил рост цен на билеты на самолеты Sukhoi Superjet 100. Поскольку сейчас значительная самолетов простаивает, расходы на обслуживание перекладывают на авиакомпании.
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с чего всё началось

ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet

Разница приводит к росту стоимости билетов на ряде направлений, где летает Superjet. Об этом говорится в письме главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева в правительство (у РБК есть копия), подлинность документа подтвердили в пресс-службе ведомства.
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