Разработаны два варианта российских электронных паспортовИзвестия 04:02

Цифровизация прочно обосновалась в повестке российских властей, и у руля программы в мае прошлого года в должности вице-премьера встал Максим Акимов.

с чего всё началось

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