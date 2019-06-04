Общество
Разработаны два варианта российских электронных паспортовИзвестия 04:02
Для использования паспорта без чипа разработчики планируют создать специальное мобильное приложение. Россияне должны обзавестись цифровым профилем в 2023 году, а электронными паспортами — в 2024 году.
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с чего всё началось
Цифровизация прочно обосновалась в повестке российских властей, и у руля программы в мае прошлого года в должности вице-премьера встал Максим Акимов.Ведомостивчера в 18:11
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Вице-премьер: решение по дизайну электронных паспортов должно быть принято летом
Московский Комсомолецвчера в 22:53
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Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Политика
Помпео призвал РФ «сделать больше» для расследования крушения MH17
Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования катастрофы рейса малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:33
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Политика
Мэр Одессы попал в базу украинского сайта «Миротворец»
Мэр Одессы Геннадий Труханов попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Обновлено в 06:22
Происшествия
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Происшествия
Назван зачинщик драки с убитым спецназовцем ГРУ
Обновлено в 04:12
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Транспорт
Стало известно о многочасовых задержках с багажом в «Шереметьеве»
Многочасовые задержки выдачи багажа в столичном аэропорту "Шереметьево" связаны с нехваткой грузчиков.
Обновлено в 03:14
Политика
Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»
Дмитрий Медведев утвердил план по реализации "регуляторной гильотины", сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 04:25
Политика
Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill.
Обновлено в 00:16
Армия и оружие
ВСУ обстреляли мечеть в Донецке
Украинская артиллерия нанесла удар по мечети им. Ахатя Брагина на проспекте Маршала Жукова в Донецке, сообщил 4 июня telegram-канал Inside Donetsk.
Обновлено в 02:33
Общество
Матери в 2018 году оставили в роддомах почти 3 тыс. детей
Около 3 тыс. детей были оставлены матерями при рождении в прошлом году, эта цифра меньше, чем было ранее.
Обновлено в 05:03
Общество
Осужденная в США россиянка Бутина планирует написать книгу
Осужденная в США россиянка Мария Бутина планирует написать книгу о тяжелых моментах пребывания в стране после задержания, рассказал журналистам отец россиянки Валерий Бутин.
Обновлено в 05:54
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
МИД Украины отреагировал на предложение комитета ПАСЕ по регламенту о предоставлении российской делегации полномочий в июньской сессии.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Футбол
Глушаков отреагировал на пост Урганта
На фотокарточке запечатлены капитан «красно-белых» вместе с капитанами «Зенита» Артёмом Дзюбой и ЦСКА Игорем Акинфеевым, которые представляют новую форму клубов на сезон 2019/20.
Обновлено в 06:58
Политика
Акции Google, Facebook и Amazon обвалились
Акции Google, Facebook и Amazon обвалились после сообщений о том, что компании могут стать объектами антимонопольных проверок со стороны американского правительства Министерство юстиции и Федеральная торговая комиссия США обсуждают возможность инициации проверок Apple, Amazon, Facebook и Google на соответствие антимонопольному законодательству.
Обновлено в 05:40
Технологии
В Японии вывели новый сорт вишни с самыми крупными в мире плодами
Японские селекционеры вывели новый сорт вишни с самыми крупными плодами в мире, достигающими в диаметре около 3 сантиметров, передает телеканал NHK.
Обновлено в 03:31
Наука
Американские учёные выяснили, как мясо влияет на уровень холестерина
Учёные развеяли миф, согласно которому красное мясо больше влияет на уровень холестерина в крови, чем мясо птицы.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой после скандала
Российская телеведущая Ксения Собчак пришла на презентацию клипа певицы Ольги Бузовой на песню «Водица».
Обновлено в 04:35
Культура
Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании
Баженов ранее уже критиковал фильм "Танцы насмерть", снятый компанией Kinodanz.
Обновлено в 00:44
Единоборства
Нейт Диас рассказал о драке с Нурмагомедовым
Американский боец UFC Нейт Диас рассказал о драке с командой Хабиба Нурмагомедова на турнире WSOF в 2015 году, в которой он считает себя победителем.
Обновлено в 04:02
Здоровье
Минздрав отчитался об увеличении зарплат медработникам в 2018 году
В сообщении пресс-службы Минздрава утверждается, что данные Росстата иллюстрируют выполнение целевых показателей, прописанных в майском указе президента, во всех 85 субъектах РФ по зарплате среднего медицинского персонала и в 81 субъекте страны по оплате труда младшего медицинского персонала.
Обновлено вчера в 15:30
Игры
Новая часть Watch Dogs с подзаголовком Legion засветилась на Amazon UK
На сайте британского отделения сервиса Amazon появилось описание игры Watch Dogs Legion.
Обновлено в 03:26
Кино
Режиссер Дэвид Линч получит почетный «Оскар»
Обновлено вчера в 23:09
Игры
Сервис Steam анонсировал игру о жестком сексе со Сталиным
Обновлено в 06:42
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Число жертв тулунского маньяка возросло до 24
Задержанный после 18 лет поисков серийный насильник из Иркутской области сознался еще в 13 преступлениях, общее число пострадавших достигло 24 человек, среди которых несколько несовершеннолетних девочек, отметили в региональном управлении СКР.
Обновлено в 05:26